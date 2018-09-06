 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В России задержан гражданин Казахстана, бывший боец спец-бата "Спарта" ВС ДНР. Требуют выдать
18:43 06.09.2018

Под Петербургом задержали воевавшего в ДНР казахстанца

Во Всеволожском районе Ленинградской области полицейские задержали бывшего бойца донецкого батальона "Спарта" из Казахстана. Об этом сообщает "Фонтанка".

Днем 4 сентября инспектор ГИБДД остановил на кольцевой автодороге "Фольксваген Поло". Пробив документы водителя по базе, полицейский выяснил, что мужчина, уроженец города Костанай КазССР, находится в розыске на родине за участие в иностранном военном конфликте. Максимальное наказание по статье, которую ему инкриминируют, составляет 9 лет лишения свободы.

Источник сообщил "Фонтанке", что в общении с полицейскими задержанный не стал отрицать своего участия в конфликте на территории ДНР. Мужчина воевал там в составе батальона "Спарта". Этот отдельный разведывательный батальон ополчения Донецкой народной республики был создан в 2014 году. Участвовал в обороне Славянска, в боях за Донецкий аэропорт, Иловайск, Дебальцево.

В феврале 2015 года батальон "Спарта" был внесен в санкционный список Евросоюза как "вооруженная сепаратистская группа, которая активно поддерживает действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины". Подавляющее большинство бойцов батальона являются жителями Донбасса. В состав подразделения также входят добровольцы из стран СНГ. Ранее батальон возглавлял Арсений Павлов, также известный как "Моторола". После его гибели 16 октября 2016 года этот пост занял Владимир Жога ("Воха"), уроженец Славянска, попавший в начале этого лета в серьезное ДТП.

Информация о казахстанских добровольцах, участвующих в конфликте на Украине, ранее не раз попадала в местные СМИ. В декабре 2014 года жителя Астаны Евгения Вдовенко приговорили к пяти годам колонии строгого режима за участие в деятельности сепаратистов в Луганске. Сам Вдовенко утверждал, что он никого не убивал. Минувшим летом в Темиртау (город в Карагандинской области) на 25 лет тюрьмы был осужден наемник из непризнанной Луганской народной республики, который, вернувшись в Казахстан, убил двоих человек.

06.09.2018

Источник - Фергана
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