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Портянка завсегда лучше носка. Почему Запад так боится российско-китае-монгольских военных учений "Восток-2018", - Э.Лимонов
19:24 06.09.2018

Портянка лучше носка
Запад боится военных учений "Восток-2018"
Эдуард Лимонов

"Шла с ученья третья рота…"

Поскольку я из военной семьи, то военных песен в детстве наслышался. В том числе и на ученьях.

Я, когда был мелкий, отец брал меня с собой на ученья, тогда такое было возможно. Это где-то году в 1947, что-ли?

По-моему мы еще в Ворошиловограде жили, там отец служил, сейчас город называется Луганск.

Помню мерзлые донецкие степи зимой, шуршащие карты в руках офицеров, поземку и ледяной металл танков и орудий. Один раз у меня примерз к танку язык. Дети же любопытны, лишил полизать танк. Давно это было. Лет семьдесят прошло…

Мне тут 31 августа прислали из Италии вопросы для интервью. Я у них недавно там удачно побывал и теперь они меня эксплуатируют иной раз. Из двенадцати вопросов - пять об учениях "Восток-2018".

Думаю вам будет интересно взглянуть на эти пять, чтобы понять чем они на Западе у нас интересуются. Вопросы на немного искареженном русском языке (орфографию и пунктуацию сохраняю, так интереснее):

- будут военные учения, крупнейшие с "холодной войны", восток-2018, почему теперь? что вы думаете по этому поводу? это демонстрация силы или тренировка того, что будет происходить? то демонстрация для россии или для запада?

- 300 тысяч солдат, тысячи самолетов будут развернуты одновременно.(танки, бронетранспортер, войск, боевых машин пехоты), какие образы вам приходят на ум, если представить на минуту на сцену?

- там будут также воинских китайские и монгольские. союзники всегда или есть новая стратегия?

- нато уже жаловалось по этому поводу. Россия передает сообщение через эти военные учения: какой? Его самые крупные военные учения с 1981 года, почему именно сейчас! чего хочет кремль, это для нато в восточной европе или в Украине? И что думает население из тренировок?

- через военные учения Путин делает ставку или открытый вызов на Запад? Путин как считает Запад.

Маленькие буквы, странные обороты, но ведь все понятно. Они там боятся. Даже Италия, которая с нами не граничит, боится.

Однако учения-то будут проводиться, насколько я понял, в Забайкалье, в сердце Сибири, говорят, что закончатся на забайкальском полигоне Цугол.

Если бы мы хотели напугать Запад, то провели бы военные маневры где-нибудь на своих западных границах, в 1981 году проводили в Польше, у самой северной границы страны.
Мы будем проводить учения в далекой даже от Москвы, не то что от Запада, Сибири, всего четыре дня с 11 по 15 сентября, а они там дрожат, как мухи перед пауком.

Между тем если мы не проводили учения такого масштаба с 1981 года - это плохо. Это очень плохо. Это очень-очень плохо.

"Почему именно сейчас?"

Должны были проводить хотя бы каждые несколько лет. Я знаю, что это дорогое удовольствие, но безопасность дороже. Не проводили потому, что внутри государства российского царил благожелательный к внешнему миру хаос.

Сейчас, потому что сварливые угрозы истеричного Трампа и таких лидеров как Тереза Мэй или недавно еще министр Борис Джонсон, лаянье карликовых государств Балтии достали Россию, проводим учения. Мы и без их угроз провели бы учения. Угрозы нас подхлестнули.

Теперь, мое личное мнение (я часто имею личное мнение, отличное от других личных мнений, вы уже надеюсь, привыкли):

Несмотря на то, что официальное коммюнике российского министерства обороны гласит "учения направлены на укрепление российско-китайского стратегического военного сотрудничества", я думаю, что да, на укрепление, но думаю, несколько иначе.
Я считаю что основной целью этих крупнейших учений именно в Забайкалье у границы с Китаем является желание убедить Китай в нашей военной мощи, и даже чуть припугнуть их этой мощью. Чтобы обеспечить стратегическое военное сотрудничество с Китаем.

В учениях "Восток-2018" будут участвовать только 3,2 тысячи китайских военнослужащих на 300 тысяч российских, несколько капель в море в сущности, посему китайские товарищи скорее будут выполнять роль наблюдателей.

Они вернутся в Пекин перепуганные или серьезно задумчивые, и доложат начальству. Каждый напишет рапорт. Это будет, я полагаю, единодушное их мнение что русские много ругались на своих учениях, Курили, плевались и опять ругались, и опять курили, но действовали как слаженная упрямая машина войны. (Минобороны РФ анонсировало и монголов, но тех будет вероятно совсем ничтожное количество.)

Италии можно послать мессидж, что: "Спите спокойно, наши средиземноморские товарищи! Не беспокойтесь!" Хотя конечно же по второму или третьему счету мы хотим напугать и Европу, НАТО в первую очередь, чтоб особо не рыпались.

Заодно проверим и боеспособность нашей большой армии. Не заржавело ли оружие, быстро ли бегают солдаты, как хорошо стреляют минометчики и артиллеристы, как новейшее вооружение, функционирует ли, оправдало ли надежды армии…

Думаю стреляют неплохо, в Сирии кое-кто из них побывал.

И вооружение функционирует. Пусть попробует не функционировать.

В те послевоенные годы на тех учениях, куда меня брал отец, солдаты и офицеры еще заматывали ногу портянкой.

Я тоже сторонник портянки, она лучше носка.

Портянка, старшина, политрук, и хоть до Берлина из Забайкалья дойдем.

Источник - Регнум
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536251040
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