Прут. США обеспокоились концом однополярного мира, - "Завтра"

19:31 06.09.2018

ПРУТ



Прут - (пру, упругий, пружить) голая древесная ветвь, одиночная ветка; хворостина, вица, розга, хлыст, побег, древесный стебель; тонкая, жидкая палочка, выделанная из чего-либо

Толковый словарь живаго великорускаго языка В.И.Даля



В США заявили, что складывающаяся в мире ситуация угрожает однополярному миру и образу жизни Америки. По словам министра внутренней безопасности Соединенных Штатов Кирстен Нильсен, постепенно разрушается тот баланс сил на международной арене, который в последние десятилетия выстраивал Вашингтон.



"Баланс сил, который характеризовал международную систему на протяжении десятилетий, разрушается. Однополярный мир Америки под угрозой. Вакуум власти возникает по всему миру и быстро заполняется враждебными государствами, террористами и транснациональными преступниками. Все они преследуют общую цель: они хотят нарушить наш образ жизни, и многие из них сеют хаос, нестабильность и насилие", - заявила она, выступая в Университете Джорджа Вашингтона.



Экспертные оценки

Александр Домрин

Все, что сейчас произносится и пишется в Америке, направлено только на одну цель. Во вторник, 6 ноября, в США проходят промежуточные выборы, "the midterm elections". В Америке нет единоличного управления, там коллективное правление страной, как, кстати, и было во времена Советского Союза. Два года назад, в ноябре 2016 года, прошли выборы президента. А сейчас не менее важные выборы в конгресс США. Поэтому все заявления, которые сейчас делаются даже на внешнеполитические темы, направлены выборы в палату представителей и в сенат так, как они должны пройти.



Только что прошла статья в "Нью-Йорк Таймс", в которой неназванный член администрации Трампа говорит о том, что в администрации существует очень серьезная оппозиция самому президенту. Есть противостояние и в партии: республиканцы за Трампа и его противники вроде покойного Маккейна. Такие спецслужбы как ФБР настроены против Трампа. Из-за русофобии, из-за того, что он - человек непредсказуемый, что из-за того, что хочет надумает устанавливать добрые отношения с Россией. Но никаких добрых отношений с Россией, по крайней мере, до ноябрьских выборов, никто выстраивать не будет. Самому Трампу это тоже сейчас не нужно. Заявление Нильсен – тому подтверждение.



Трамп – выдвиженец молчаливого американского работящего белого большинства. У этого большинства есть возможность прийти на выборы - избрать президента, а потом проголосовать за тех, кто поддерживает Трампа. Это реальный сектор. Это военно-промышленный комплекс- конечно, опора президента Трампа. Это нормальная здоровая Америка, а не меньшинства, этнические, расовые, сексуальны. И, конечно, враги Трампа являются одновременно врагами России. Как в Америке, так и в России. Посмотрите на наших либералов. Кто больше всего ненавидит Россию? Наши либералы. Кто больше всего ненавидит в Америке кого-то из американских лидеров – эти персонажи ненавидят Трампа. Настолько все предсказуемо, что тут даже нечего комментировать.



У Николая Рериха есть замечательное высказывание: "Если ты пытаешься переплыть с одной стороны на другую, но там стремнина, там сильное течение, ни в коем случае нельзя плыть, глядя перед собой, нужно смотреть вверх по течению, примерно понимая, что тебя снесет, пока ты будешь плыть к тому месту на другой стороне реки, куда ты собираешься доплыть". Да, Трамп объявляет о том, что "Америка – прежде всего", он прекрасно понимает, что если кто-то не будет принимать условия Вашингтона, то Америка вряд ли начнет долбить эту страну. Но это нормальное стремление национального лидера, которого мне очень часто не хватает в российском руководстве. Когда наше руководство говорит: "А Россия – прежде всего?!



Выгодно ли США сохранение однополярного мира? Как говорится, для того, чтобы выпрямить прут, нужно его перегнуть. Трамп сейчас и выгибает этот прут в другую сторону, для того, чтобы вернуть его в исходное положение. Поскольку Трамп – переговорщик, поскольку Трамп – бизнесмен, он идет с большого захода.



У России фактически такая же ситуация. Мы настолько согнуты санкциями, давлением, что для того, чтобы выпрямить, нужно перегнуть. А что это означает? Это означает, что нужны не просто какие-то зеркальные санкции, как говорит Песков "против наших врагов и партнеров". Ничего подобного. Надо куда более радикальнее принимать меры против наших "партнеров", для того, чтобы этот прут выпрямить.