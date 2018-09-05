Президент Мирзиеев уволил Ойбека Турсунова из старших зятьев

19:41 06.09.2018

Зять президента Узбекистана лишился работы и уехал за границу



Старший зять президента Узбекистана Ойбек Турсунов отстранен от должности заместителя главы управления делами аппарата президента. По данным источников "Ферганы" в Ташкенте, он уехал за границу. Причиной, предположительно, стал конфликт с женой.

Об отстранении Турсунова от должности 6 сентября сообщило сообщество в Facebook "Ўзбекистонда коррупцияга қарши кураш/Борьба с коррупцией в Узбекистане". Его источники утверждают, что зять президента отстранен от поста за вмешательство в политические дела, связанное с рейдерством. Официально эта информация не подтверждается и не опровергается. Впрочем, сведения о том, что зять Турсунов занимал эту должность, тоже были неофициальными.



В конце августа Шавкат Мирзиеев своим указом реформировал аппарат президента, преобразовав его в администрацию президента. Опубликован список руководящих сотрудников администрации. Турсунова в перечне действительно нет, как нет и должности заместителя управделами президента.



Ойбек Турсунов женат на дочери Мирзиеева Саиде. По неофициальным данным, отец Ойбека, Батыр Турсунов, имеет звание генерала и занимает руководящую должность в Национальной гвардии Узбекистана. Брат Ойбека, полковник Улугбек Турсунов, является первым заместителем начальника ГУВД Ташкента.



В ноябре 2017 года глава Чеченской республики в составе России Рамзан Кадыров опубликовал в Instagram фото, на котором он запечатлен вместе с Ойбеком Турсуновым. Кадыров написал: "Мой дорогой ОТЕЦ, Первый Президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров часто рассказывал Хадисы, предписывающие мусульманам укреплять родственные и дружеские связи, и в то же время осуждающие их утрату. Я вспоминал все это во время поездки в Узбекистан, где по воле Аллаха познакомился с достойными людьми. Конечно, для меня большое благо, что нашел прекрасного друга и БРАТА Ойбека Турсунова. Хорошо образованный, порядочный, вежливый и скромный молодой человек".



Младшего зятя Мирзиеева, Отабека Шаханова, журналисты весной 2017 года заметили в составе охраны президента. Источники, близкие к главе государства, заявили, что Шаханов назначен заместителем начальника службы безопасности.