Голландский банк ING оштрафован на 775 млн евро по "делу Гульнары Каримовой"

22:12 06.09.2018

Голландский банк ING согласился выплатить штраф в размере 775 млн евро ($900 млн) за то, что через счета этой финансовой организации отмывались деньги, полученные в виде взяток структурами старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнарой Каримовой, сообщает Sof.uz.

В пресс-релизе, опубликованном на сайте банка, сказано, что организация заключила соглашение с прокуратурой Нидерландов, которая проводила расследования, связанные с отмыванием денег и международной коррупцией. Банк признает, что в период 2010-2016 годов им были допущенные ошибки в плане работы с клиентами и искренне сожалеет об этом. Финансовая компания согласилась выплатить 775 млн евро. Вместе с тем, ING подтверждает, что получала запросы об экономических преступлениях от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и ожидает, что в связи с прекращением расследования голландской прокуратурой вопрос с претензиями SEC будет улажен без дополнительных выплат и санкций.



Голландский банк также подтверждает, что провел внутреннее расследование и принял меры относительно бывших высокопоставленных сотрудников организации, которые были замешаны в отмывании средств. Имена клиентов и юридических лиц, причастных к коррупционному скандалу, в пресс-релизе ING не указаны.



Однако в марте 2017 года сообщалось, что прокуратура Нидерландов подозревала банк ING в отмывании денег, полученных структурами Гульнары Каримовой от операторов сотовой связи за право выйти на телекоммуникационный рынок Узбекистана и покровительство властей. В частности, именно в этот банк перечислили средства компании Vimpelcom (работает в Узбекистане под брендом Beeline) и МТС - $45 млн и $120 млн соответственно. Тогда менеджеры ING предполагали, что в случае доказательства вины их организации штрафы могут быть "существенными".



Расследование по делу о даче взяток компаниям, аффилированным с Гульнарой Каримовой инициировала прокуратура Швейцарии в 2012 году. Позже к процессу подключились правоохранительные органы Швеции, Франции. Нидерландов и США. По версии следствия, крупные телекоммуникационные компании – Telia, Vimpelcom и МТС – платили многомиллионные взятки Каримовой за доступ на местный рынок. Общая сумма взяток, предположительно, превысила $1 млрд.



В феврале 2016 года компания Vimpelсom и ее узбекская "дочка" Unitel признались, что в 2006-2012 годах потратили более $114 млн на взятки правительственному чиновнику в Узбекистане, чтобы получить доступ на узбекский телекоммуникационный рынок. Оператор заключил с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, Минюстом США и прокуратурой Нидерландов соглашения, в рамках которых предполагалась выплата $795 млн в качестве штрафов и возврата доходов от нелегальных сделок.



Другой игрок рынка – шведская компания Telia (работает в Узбекистане под брендом UCell) в сентябре 2017 года также согласилась с тем, что участвовала в коррупционных схемах и подкупе влиятельных чиновников. Сообщалось, что общая сумма штрафов составит $965 млн. Деньги пойдут Министерству юстиции США, американской Комиссия по ценным бумагам и биржам (как доход от незаконной сделки), и прокуратурам стран, которые также расследовали дело – Швеции и Нидерландов.



Примечательно, что в обоих случаях деньги переправлялись через зарегистрированную в Гибралтаре офшорную фирму Takilant - структуру, подконтрольную Гаянэ Авакян, ближайшей помощнице Гульнары Каримовой.



4 сентября в Стокгольме начался суд по делу о взятке Гульнаре Каримовой со стороны топ-менеджеров компании Telia. На скамье находятся бывший исполнительный директор Telia Ларс Нюберг, бывший вице-президент компании Теро Кивисаари, и бывший главный советник евразийского бизнес-направления Ули Туима. Они обвиняются в том, что в 2012 году заплатили окружению первой дочери президента Ислама Каримова порядка $350 млн, чтобы беспрепятственно выйти на рынок и иметь покровительство узбекских властных структур. Заседания продлятся до конца текущего года, решение Стокгольмский суд вынесет, предположительно, в январе-феврале 2019 года.



06.09.2018