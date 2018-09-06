 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 06.09.2018
22:12  Голландский банк ING оштрафован на 775 млн евро по "делу Гульнары Каримовой"
19:41  Президент Мирзиеев уволил Ойбека Турсунова из старших зятьев
19:31  Прут. США обеспокоились концом однополярного мира, - "Завтра"
19:24  Портянка завсегда лучше носка. Почему Запад так боится российско-китае-монгольских военных учений "Восток-2018", - Э.Лимонов
18:43  В России задержан гражданин Казахстана, бывший боец спец-бата "Спарта" ВС ДНР. Требуют выдать
18:26  Украина готовится к наступлению и поражению, - П.Шипилин
17:33  "Форбс" обнародовал рейтинг богатейших семей России: Гуцериевы, Ротенберги, Гапонцевы и пр.
16:48  Россия совершила акт войны! - жжот The Telegraph
16:19  Китай уже проигрывает новую холодную войну с США, - Минскин Пей
16:18  Чем закончится для Эрдогана шантаж США дружбой с Кремлем, - Бурак Бекдил
16:15  Парламенты России и Ирана ускоряют интеграцию двух стран
15:36  В казахстанском Усть-Каменогорске врачи диагностировали беременность у... мужчины
15:28  Бандерштадт должен быть разрушен, - В.Блинов
15:27  Экс-глава таможенной службы Кыргызстана Адам Жунусов объявлен в розыск. За особо тяжкие...
12:51  Рынок труда: Как вернуть пожилым россиянам рабочие места, занятые мигрантами
12:49  Посыпалось. Как рушится "лучшая в СНГ" Казахстанская банковская система
12:47  Приказано забыть. В Узбекистане уничтожают память об Исламе Каримове, - А.Муминов
11:46  По завету Эрдогана. Бросит ли тюркский мир вызов Западу? - САМ
10:57  Наглость против позорища. Скрипаль должен был умереть..., - И.Мальцев
10:53  Если не ответить на убийство Захарченко, Донбасс можно потерять, - К.Затулин
09:50  Отважный петушонок Макрон. Франция заявила о готовности нанести удары по Сирии
09:34  Казахстан и Узбекистан договорились избегать двойного налогообложения
09:30  Кондитерский мега-холдинг Казахстана АО "Рахат" (владельцы - южно-корейцы) возглавил Константин Федорец
09:05  Как обойти блокировку сайтов? Полезные советы для таджикистанцев и не только
08:37  Французскую фармкомпанию Sanofi обвинили в даче взяток в Казахстане и обязали выплатить $25 млн
08:30  "Он идиот. Бесполезно пытаться убедить его в чем-либо". Маститый Боб Вудворд добивает репутацию Трампа
08:04  Советская Индонезия – провокация или спецоперация? (история), - А.Балиев
07:59  Саммит решит судьбу Идлиба. Президенты России, Турции и Ирана срочно собираются в Тегеране
07:55  США хотят стать главным поставщиком вооружений Индии, - В.Скосырев
04:02  Первым амер-главнокомандующим веб-информ-войны против России назначат летчицу и телеведущую Ли Габриэль
00:28  Прекрасный пол доведет Трампа до импичмента, - Михаил Таратута
00:12  Многострадальный "Безопасный город". КырВласти продолжат продвигать дурь-программы, - 24.kg
00:08  Игры кочевников: Красота девушек в национальных костюмах (фото)
00:03  Хайра не треснет? Дочь татарского депутата РосГосДумы Р.Хайрова купила домик в Англии за 2 млрд руб
Среда, 05.09.2018
22:11  Один из "отравителей Скрипалей" родом из Душанбе
21:11  Игры Кочевников. Итоги 4 дня. В лидеры выбилась "большая тройка" - Киргизия, Россия и Казахстан
21:09  На Играх Кочевников обчистили палатку британского военного атташе Орд-Смита. Народная игра "дырь-тырь"?
21:02  Декан кыргызской юракадемии Джумалиев скопировал 96 из 132 страниц своей диссертации у российского коллеги
19:26  Будем сажать! Озода Рахмон обещает жестко бороться с тадж-коррупционерами
18:00  За взятку в 185 тыс. российских рублей задержан Аким Мамлютского района Северо-Казахстанской области Жастлек Сыздыков
17:56  Дорога в никуда. Проект "Китай-Кыргызстан-Узбекистан", - Д.Верхотуров
15:50  "Экзотические события для нашей местности": что известно о землетрясении на Урале
15:06  Бизнес-леди Афганистана и Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве
13:50  Вышла новая книга В.В. Трепавлова "Символы и ритуалы в этнической политике России XVI-XIX вв."
13:46  Попытка №2. Кыргызстанский депутат Тулендыбаев не знает гимна родной страны (видео)
13:33  В казахстанском Карабалыке снесли "памятник батыру, посвященный 550-летию Казахского ханства". За что? (видео)
12:50  Стоит Патель. Самую высокую (182 метра) статую в мире готовят к открытию в Индии
12:44  Секреты жизни российских чиновников: Взятки во благо Родины и полеты на Кипр за госсчет
12:41  Как живет Донецк после гибели Захарченко, - Дм. Стешин
12:38  Джихад, которого не было. Почему священная война турецкого султана не завершена до сих пор (Читая Юджина Рогана), - П.Скрыльников
12:36  Символизм, однако. Как последняя "мисс СССР" стала женой амер-спортсменки Навратиловой
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Голландский банк ING оштрафован на 775 млн евро по "делу Гульнары Каримовой"
22:12 06.09.2018

Голландский банк ING согласился выплатить штраф в размере 775 млн евро ($900 млн) за то, что через счета этой финансовой организации отмывались деньги, полученные в виде взяток структурами старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнарой Каримовой, сообщает Sof.uz.
В пресс-релизе, опубликованном на сайте банка, сказано, что организация заключила соглашение с прокуратурой Нидерландов, которая проводила расследования, связанные с отмыванием денег и международной коррупцией. Банк признает, что в период 2010-2016 годов им были допущенные ошибки в плане работы с клиентами и искренне сожалеет об этом. Финансовая компания согласилась выплатить 775 млн евро. Вместе с тем, ING подтверждает, что получала запросы об экономических преступлениях от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и ожидает, что в связи с прекращением расследования голландской прокуратурой вопрос с претензиями SEC будет улажен без дополнительных выплат и санкций.

Голландский банк также подтверждает, что провел внутреннее расследование и принял меры относительно бывших высокопоставленных сотрудников организации, которые были замешаны в отмывании средств. Имена клиентов и юридических лиц, причастных к коррупционному скандалу, в пресс-релизе ING не указаны.

Однако в марте 2017 года сообщалось, что прокуратура Нидерландов подозревала банк ING в отмывании денег, полученных структурами Гульнары Каримовой от операторов сотовой связи за право выйти на телекоммуникационный рынок Узбекистана и покровительство властей. В частности, именно в этот банк перечислили средства компании Vimpelcom (работает в Узбекистане под брендом Beeline) и МТС - $45 млн и $120 млн соответственно. Тогда менеджеры ING предполагали, что в случае доказательства вины их организации штрафы могут быть "существенными".

Расследование по делу о даче взяток компаниям, аффилированным с Гульнарой Каримовой инициировала прокуратура Швейцарии в 2012 году. Позже к процессу подключились правоохранительные органы Швеции, Франции. Нидерландов и США. По версии следствия, крупные телекоммуникационные компании – Telia, Vimpelcom и МТС – платили многомиллионные взятки Каримовой за доступ на местный рынок. Общая сумма взяток, предположительно, превысила $1 млрд.

В феврале 2016 года компания Vimpelсom и ее узбекская "дочка" Unitel признались, что в 2006-2012 годах потратили более $114 млн на взятки правительственному чиновнику в Узбекистане, чтобы получить доступ на узбекский телекоммуникационный рынок. Оператор заключил с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, Минюстом США и прокуратурой Нидерландов соглашения, в рамках которых предполагалась выплата $795 млн в качестве штрафов и возврата доходов от нелегальных сделок.

Другой игрок рынка – шведская компания Telia (работает в Узбекистане под брендом UCell) в сентябре 2017 года также согласилась с тем, что участвовала в коррупционных схемах и подкупе влиятельных чиновников. Сообщалось, что общая сумма штрафов составит $965 млн. Деньги пойдут Министерству юстиции США, американской Комиссия по ценным бумагам и биржам (как доход от незаконной сделки), и прокуратурам стран, которые также расследовали дело – Швеции и Нидерландов.

Примечательно, что в обоих случаях деньги переправлялись через зарегистрированную в Гибралтаре офшорную фирму Takilant - структуру, подконтрольную Гаянэ Авакян, ближайшей помощнице Гульнары Каримовой.

4 сентября в Стокгольме начался суд по делу о взятке Гульнаре Каримовой со стороны топ-менеджеров компании Telia. На скамье находятся бывший исполнительный директор Telia Ларс Нюберг, бывший вице-президент компании Теро Кивисаари, и бывший главный советник евразийского бизнес-направления Ули Туима. Они обвиняются в том, что в 2012 году заплатили окружению первой дочери президента Ислама Каримова порядка $350 млн, чтобы беспрепятственно выйти на рынок и иметь покровительство узбекских властных структур. Заседания продлятся до конца текущего года, решение Стокгольмский суд вынесет, предположительно, в январе-феврале 2019 года.

06.09.2018

Источник - Фергана
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536261120
Новости Казахстана
- Н.Нигматулин: все масштабные инициативы Главы государства получат необходимую законодательную поддержку
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 августа 2018 года №533
- Кадровые перестановки
- Самозанятое правительство
- Акимат Астаны предложил поднять вопрос о ливневой канализации на стратегический уровень
- Гранитный постамент, бронзовый батыр: снесенную в Карабалыке статую заменит новая
- Газификация Щучинско-Боровой курортной зоны
- Участие Государственного секретаря Республики Казахстан Г.Н.Абдыкаликовой в региональной конференции "Расширение прав и возможностей женщин в Афганистане"
- Советская Индонезия – провокация или спецоперация?
- Фармкомпанию Sanofi обвинили в даче взяток в Казахстане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  