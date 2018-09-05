О политическом мотиве убийства брата рассказала экс-генпрокурор Киргизии Аида Салянова

00:00 07.09.2018

06 сентября 2018, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА



В уголовном деле об убийстве брата экс-генпрокурора есть политический мотив. Об этом журналистам заявила Аида Салянова.



По ее словам, о политическом мотиве говорят свидетельские показания.



"Ранее в парламенте я говорила о том, что не готова назвать дело гибели моего брата политическим. Однако, ознакомившись с каждым листом материалов, я могу сказать, что здесь есть политический мотив. В частности, задержанный заявил, что он не знал о том, что в доме живет Улан Салянов. Свидетели же говорят о том, что слышали, как обвиняемый сказал, что поступил заказ на то, чтобы "убрать" высокопоставленное лицо, поскольку она мешает. О ком шла речь, неизвестно, следствие не стало в этом разбираться", - сказала Аида Салянова.



Экс-генпрокурор также рассказала, что за два месяца до убийства ее брата задержанный совершил разбойное нападение в Оше. Следователи объявили его в розыск за это преступление лишь спустя некоторое время.



"Тридцатого августа пять человек совершили разбой в Оше, четверых задержали, пятый же убил Улана Салянова. Его объявили в розыск за разбой лишь в декабре. Убийство моего брата подозреваемый совершил, отбывая наказание в колонии-поселении. В протоколе допроса задержанный указывает, что ему обещали обеспечить покровительство в деле о разбое, если он пойдет на убийство. Значит, этот человек не боялся и уверенно шел на преступление", - отметила Аида Салянова.



Она считает, что, возможно, хотели убить ее, но планы преступников по каким-то причинам не состоялись.



"Организатор убийства - Асан Эмир Абыкулов. Он ждет экстрадиции. Он утверждает, что в 2015 году Аида Салянова преследовала его. Однако я не могла этого делать, поскольку меня саму тогда кто только не преследовал. Если его экстрадируют, выявится и заказчик преступления. Кто являлся покровителем преступников, следствие должно установить", - заявила экс-генеральный прокурор КР.



По ее данным, выстрел в брата произвел задержанный Эрмек Осмонкулов. По его показаниям, он не хотел убивать Улана Салянова.



"Он объясняет, что у него не было умысла убивать. Двое других напали на моего брата, пытались надеть хомуты. Брат оказал сопротивление и ринулся в сторону сына. У виска сына держал пистолет задержанный. Он непроизвольно выстрелил, когда Улан хотел вырвать у него пистолет", - рассказала Аида Салянова.



Аида Салянова проходит по делу как потерпевшая. Судебное заседание по делу об убийстве Улана Салянова перенесли на 20 сентября.



Напомним, Улана Салянова убили в его доме 5 ноября 2017 года. Преступники ничего не взяли. После преступления они скрылись. Основного подозреваемого задержали в конце декабря 2017-го. Известно, что он неоднократно судим.