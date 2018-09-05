 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Тухлое дело. Какая связь между Скрипалями и Сирией, - Дарья Асламова
00:02 07.09.2018

Как я проиграла мужу из-за Скрипалей
Спецкор "КП" Дарья Асламова - о том, почему англичане вспомнили скандал с отравлением как раз накануне российской операции в Сирии

ДАРЬЯ АСЛАМОВА
специальный корреспондент

Из множества версий - от отравленной гречки до вентиляции в салоне машины - англичане выбрали ручку двери, которую якобы бравые грушники обрызгали нервно-паралитическим веществомИз множества версий - от отравленной гречки до вентиляции в салоне машины - англичане выбрали ручку двери, которую якобы бравые грушники обрызгали нервно-паралитическим веществом

Со Скрипалями все веселее и веселее. Значитца так, как говорил Жеглов. Из множества версий - от отравленной гречки до вентиляции в салоне машины - англичане выбрали ручку двери, которую якобы бравые грушники обрызгали нервно-паралитическим веществом МГНОВЕННОГО действия. Итак: Скрипали выходят из дома, оба хватаются за ручку. Но ничего страшного не происходит. Садятся в машину и едут на парковку в центр города Солсбери. Поскольку я была в Солсбери, их маршрут изучила, как свои пять пальцев.

Погода отличная (помните, сколько было вбросов, что якобы дождь смыл ядовитые вещества). Напротив, Скрипали садятся в пабе на улице, в чудесном месте, где бежит водопад. Пьют пиво, наслаждаются жизнью, греются на солнышке. С кружками, кстати, тоже ничего не случилось. А ведь их должна была унести официантка, и, как минимум, плохо себя почувствовать! Потом прогуливаются до маленького ресторана "Зизи", где спокойно обедают. Официантки из ресторана напротив подтвердили, что Скрипали вышли из "Зизи" живыми и здоровыми и свернули в длинный крытый переход - самый краткий путь на парковку, где даже в будние дни нет народу, зато полно камер. (Лично проверила.)

И вот тут им внезапно становится так плохо, что они еле доползают до ближайшей скамейки в парке и падают без сознания. То есть с момента отравления БОЕВЫМ ВЕЩЕСТВОМ прошло не менее трех часов! Оба при этом чудесным образом выживают, но где они сейчас и что с ними, знает только английская разведка.

В июне мы с мужем поспорили. Муж уверял, что дело Скрипалей снова всплывет во время мундиаля, а я говорила, что после такого позора англичане заткнутся. О, нет! Выиграл муж. Через два дня двое наркоманов находят флакончик с ядом в общественном парке, и некая Дон, приняв его за духи, немедленно умирает. Чего не случилось со Скрипалями. То есть в течение четырех месяцев общественный парк ни разу не убирали.

А вчера мы снова поспорили с мужем после просмотра новостей. Он заявил, позевывая, что раз мы собираемся зачистить от террористов сирийскую провинцию Идлиб, то Скрипали снова всплывут. И вечером мы страшно поругались. И вот вам: англичане находят виновных. Я дважды проиграла мужу. Даже обидно...

Источник - КП
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