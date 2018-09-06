 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 06.09.2018
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В Узбекистане утвердили порядок блокировки "неправильных" сайтов
00:09 07.09.2018

Правительство Узбекистана утвердило документ, определяющий порядок блокировки сайтов. Об этом сообщила Telegram-канал Министерства юстиции.
Согласно документу, специальный центр мониторинга будет выявлять сайты, на которых публикуется запрещенная к просмотру информация. Сообщать о таких сайтах в центр смогут и рядовые пользователи. Выявленные сайты будут вноситься в соответствующий реестр. Доступ к ним на территории Узбекистана будет блокироваться. Техническими аспектами блокировки займется Министерство информации и массовых коммуникаций.

Заблокированы могут быть сайты, распространяющие информацию порнографического, экстремистского, террористического, фундаменталистского, сепаратистского характера. Также блокировке подлежат сайты, разжигающие межэтническую, межнациональную, межрелигиозную, вражду. Заблокированы будут сайты, пропагандирующие наркотики или раскрывающие государственную тайну. В будущем список запрещенной информации обещают дополнить.

Между тем, в Узбекистане уже полтора десятка лет неофициально заблокировано более сотни веб-сайтов, прежде всего, предоставляющие альтернативную информацию о событиях в стране, а также оппозиционной и правозащитной направленности. Доступ к сайту информагентства "Фергана" блокируется с 2005 года, после трагических событий в Андижане, которые наш ресурс освещал подробно. Однако официально власти страны отрицают факт блокировки, предлагая обратиться к службе технической поддержки самого сайта. В 2016 году председатель Комитета по вопросам информации и коммуникационных технологий Олий Мажлиса (парламента Узбекистана) Ильхом Абдуллаев подчеркнул, что в Узбекистане не блокируются никакие информационные сайты.

В последние недели заметно внимание властей Узбекистана к регулированию интернет-сферы. С конца августа в стране были задержаны или арестованы около десяти блогеров, пишущих на общественно-религиозные темы. Пока известно лишь об освобождении одного из них – Тулкина Астанова. Формально родственникам пояснили, что Астанов провел за решеткой десять дней за неповиновение полиции и мелкое хулиганство.

06.09.2018

Источник - Фергана
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