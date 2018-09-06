Родная кровь. Зачем Рахмон меняет правила брачных игр в Таджикистане, - Т.Зверинцева

00:34 07.09.2018 На днях президент Таджикистана Эмомали Рахмон напомнил соотечественникам, что близкородственные браки влекут за собой рождение детей-инвалидов. Эта тема до сих пор остается актуальной для Таджикистана. По закону близкородственные браки были запрещены в стране лишь два года назад. Но это касается лишь заключения новых браков. Конечно, никто не может принудить уже состоявшихся супругов к разводу или запретить им рожать новых детей. Это противоречит и традиционным патриархальным ценностям, и современным представлениям о правах человека. Поэтому эхо проблемы точно будет еще несколько десятилетий преследовать таджикский народ.



Другая проблема, связанная со свадьбами в Таджикистане, – традиции пышных торжеств. Нередко семьям приходилось нести действительно непосильные расходы, чтобы не стать объектом насмешек из-за "бедной" свадьбы. Этот вопрос власти также попытались урегулировать – с 2007 года в стране действует закон "Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов", серьезно ограничивающий размах свадеб. После принятия закона свадьбы стали несколько скромнее, но все же до практики празднования бракосочетания в узком семейном кругу Таджикистану еще далеко.



Как обстоит дело со свадьбами в Таджикистане сейчас? Мы расспросили об этом сотрудника Института этнологии и антропологии РАН Тохира Каландарова, профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергея Абашина и социального антрополога, докторантку университета Манчестера Елену Борисову.



Чужаки не нужны



Для начала мы решили прояснить вопрос с родственными браками. В 2016 году, когда принимался закон о запрете родственных браков, было объявлено, что в таких семьях рождено около 35% детей-инвалидов в стране. Эмомали Рахмон в своем недавнем выступлении назвал еще более высокую цифру – по его оценкам, в родственных браках рождаются 55-60% детей с инвалидностью. При этом общее число детей-инвалидов за два года осталось неизменным – около 26 тысяч человек. Ежегодно регистрируются около 1,3-1,4 тысячи новых детей-инвалидов. С другой стороны, какое-то количество детей достигает восемнадцати лет и переходит в иную категорию. В целом можно сказать, что пока официальный запрет родственных браков никак не повлиял на ситуацию – что неудивительно с учетом ранее заключенных браков. Говорить о сравнительной статистике можно будет не ранее чем лет через десять, когда в стране будет создано достаточное количество новых семей, где супруги не будут связаны близким кровным родством.



Тохир Каландаров выделяет пять причин близкородственных браков. "Во-первых, это наследование земли, когда землю можно было продавать и покупать. Чтобы эта земля не уходила в "чужие" руки, девушку-наследницу отдавали замуж за родственника, – заявил эксперт. – Во-вторых, это делалось для укрепления родственных связей. В-третьих, выдавая свою дочь за родственника, ее родители надеялись, что отношение к ней будет уважительное, что ее не будут унижать в новом доме. В-четвертых, зажиточные люди старались отдать свою дочь или принять в свой дом невестку из числа своих родственников. Есть таджикское выражение "Пул бегона нашавад", которое в смысловом переводе означает "деньги должны оставаться в семье". В-пятых, из соображения "знатности" рода или его "благородности". К примеру, ходжа или сеиды своих детей старались женить или выдать замуж среди своих же ходжа или сеидов". (Ходжа – это человек, ведущий свое происхождение от арабских миссионеров ислама, а сеид – почетный титул для потомков пророка Мухаммеда через его дочь Фатиму и внука Хусейна. – Прим. "Ферганы".)



Сергей Абашин добавляет, что важной причиной близкородственных браков в прошлом являлась банальная изолированность селений и их транспортная недоступность. "Мы понимаем, что в более изолированных и не слишком больших селениях родственных браков будет больше только потому, что "брачный рынок" там небольшой, найти невесту или жениха без какой-то степени родства просто невозможно", – поясняет он. Абашин отметил, что в больших селениях и городах также имеются факторы, располагающие к родственным бракам. Помимо причин, уже упомянутых Каландаровым, – это уменьшение свадебных расходов. "Родственники договариваются между собой о снижении издержек, что в условиях, когда свадьбы требуют больших расходов, тоже является одним из аргументов", – говорит ученый.



Шариат и наука

Понятие родственного брака – вещь довольно сложная, ведь существует множество степеней родства. "Бывают очень близкие родственники – кузены, то есть двоюродные братья и сестры, а бывают и более дальние родственники, которые могут иметь более далеких общих предков. Родственными можно назвать и браки с родственниками, которые не имеют "общей крови", за исключением тех, кого исламские нормы прямо запрещают брать в супруги", – говорит Сергей Абашин.



Отметим, что в исламе круг брачных запретов довольно широк. "Запрещены вам также ваши матери, ваши дочери, ваши сестры, ваши тетки по отцу и матери, дочери брата и дочери сестры, ваши матери, которые вскормили вас грудью (кормилицы), ваши сестры по кормлению, матери ваших жен, ваши воспитанницы (приемные дочери), которые под вашим покровительством от ваших жен, с которыми вы уже вошли в супружескую связь. Если же вы еще не вошли к этим женам, то нет греха на вас, если женитесь на воспитаннице. Запрещены вам также жены ваших сыновей, которые от ваших чресел, а также запрещается иметь женами двух сестер одновременно", – говорится в суре Корана "Ан-Ниса". Но, как можно заметить, тех же кузенов в списке нет. Кроме того, как известно, нормы ислама часто претерпевают серьезные изменения в зависимости от традиций и бытовых условий народов, которые принимают эту религию. Когда религиозное предписание крайне трудно исполнять (например, при том же выборе невесты в изолированном селении), богословы стараются каким-то образом предоставить верующим возможности оправдания.



Фото с сайта Rferl.org



Согласно редакции Семейного кодекса Таджикистана от 2016 года, запрещено заключать браки между отцом или матерью и дочерью или сыном, между дедом или бабушкой и внуком или внучкой; между полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами; между детьми братьев и сестер (кузенами); между дядьями, тетями, племянниками и племянницами; между лицами, выкормленными молоком одной женщины; между усыновителями и усыновленными. Как можно видеть, здесь учтены не только научные данные об опасности близкородственного родительства, но и исламские нормы, касающиеся молочных братьев и сестер.



И Сергей Абашин, и Тохир Каландаров сходятся на том, что опасность рождения детей-инвалидов в близкородственных браках существует, однако ее не стоит преувеличивать. "В конце концов, основные факторы заболевания имеют приобретенный характер и связаны с плохим питанием, плохой экологией, травматизмом, эпидемиями, – говорит Абашин. – И потом человечество, которое многие века активно практиковало родственные браки, не смогло бы существовать, если эти браки автоматически вели бы к массовым патологиям. Повторю, тем не менее, что проблема не выдумана, она существует, и ее надо решать". По мнению Абашина, сейчас из-за роста мобильности населения традиция родственных браков исчезает сама собой. С другой стороны, на фоне какой-либо экстренной ситуации таджики легко могут вернуться к этой модели выживания.



Каландаров отмечает: "У меня нет причин не доверять врачам Таджикистана, которые говорят о том, что процент детей-инвалидов, рожденных в родственных браках, очень высок. Возможно, это и так. Оставим этот вопрос в компетенции генетиков. Но это лишь один аспект. Невозможно одними запретами решить все вопросы семейно-брачных отношений". По словам эксперта, властям следовало бы обратить внимание и на такую проблему, как распространенность употребления табака (в том числе в виде насвая), алкоголя, наркотиков. "Большое количество молодежи употребляет насвай. Думаю, он приносит не меньше вреда, чем родственные браки", – подчеркивает ученый.



Приличная таджикская девушка



Как вообще в современном Таджикистане осуществляется выбор невесты и жениха, какие условия соблюдаются при заключении брака, какие из народных традиций еще живы? Об этом нам подробно рассказала Елена Борисова, которая с сентября 2017 по сентябрь 2018 года прожила в одном из кишлаков Согдийской области, собирая материал для диссертации по теме трудовой миграции.



По словам Борисовой, в таджикском обществе все еще обладает безусловной ценностью даже не просто девственность невесты, а ее полная непросвещенность в половых вопросах. Также "хорошая девушка" должна жить замкнуто, ни с кем не общаться за пределами дома. "Наличие у девушки мобильного телефона для многих является косвенным признаком ее аморальности и означает, что она "говорит с парнями", что ставит в сложное положение дочерей мигрантов, для которых это единственный способ связи с родителями. Также, когда я проводила исследование о детях мигрантов, я выяснила, что если девочка учится в России, это значительно снижает ее шансы на хорошую партию в глазах местного сообщества, потому что образ жизни женщины в современном российском городе резко контрастирует с представлениями о месте и функции женщины в таджикском обществе", – рассказывает эксперт.



По словам исследовательницы, современные представления также начинают проникать в умы таджикских юношей, что часто ведет к противоречивым требованиям к невесте. "Например, чтобы у невесты не было телефона, чтобы она не разговаривала ни с кем, сидела дома, но при этом была "современная" и образованная; чтобы она модно и красиво одевалась и умела ухаживать за собой, но при этом не привлекала ничье внимание", – поясняет Борисова.



Института ухаживания как такового в Таджикистане фактически не существует. Именно поэтому в стране до сих пор сохраняется практика организации брака старшими родственниками. Формально свадьбы по сговору родителей отходят в прошлое. Иногда люди, связанные какими-то обязательствами, договариваются в будущем поженить детей, но они уверяют, что у выросших детей всегда есть право отказаться от этого брака. Однако, по словам Борисовой, на практике многие молодые люди и девушки все еще охотно соглашаются переложить решение этого вопроса на плечи родителей.



"После того как та или иная семья проявила интерес к девушке, ее семья старается собрать как можно больше сведений о семье жениха, расспрашивая его знакомых, учителей, одноклассников и коллег, достают фотографию. Затем, если на этом этапе не возникло никаких возражений, молодым позволяется встретиться и поговорить (разумеется, не совсем наедине), после чего на смущенную девушку набрасываются с вопросами, понравился ли он ей", – рассказывает эксперт. По словам Елены Борисовой, традиции запрещают девушкам открыто высказывать желание выйти замуж, поэтому обычно будущая невеста отвечает разве что – "он вроде нормальный". Такие высказывания принимаются за согласие, и в будущем, если девушка будет несчастна в браке, родственники напомнят ей о ее словах. Девушке скажут, что она сама одобрила выбор мужа и теперь не должна возмущаться.



Ах, эта свадьба



По словам Елены Борисовой, свадьба является важным событием в жизни всей расширяющейся семьи. Мальчик становится ближе к статусу "настоящего мужчины", девушка превращается в келинку – молодую невестку. Автоматически поднимаются статусы матерей обоих супругов. Особенно это важно для матери жениха, если женится первый из ее сыновей. Она перестает быть келинкой и сама приобретает собственную келинку. Все это – поэтапный жизненный путь женщины от скромной келинки до всеми уважаемой "кампир" (старухи).



Поэтому брачный ритуал, занимающий около двух недель, привлекает всеобщее внимание. "После помолвки следующим мероприятием является "сафед тиен" (дача белого). Мужчины со стороны жениха приходят в дом невесты и приносят калин (плата за невесту)", – рассказала Борисова. По ее словам, размер калина зависит от благосостояния семей, но в среднем в той местности, где она проводила исследование, за невесту давали двух баранов, два мешка муки, мешок картошки, мешок моркови, мешок лука, две баклажки масла, пакет чая, сахар. Одновременно дарят подарки самой невесте – платья, ткани, обувь. Кроме того, в дом невесты приносят сладости и игрушки для детей. Родственники девушки в знак согласия должны отдать гостям любую белую материю. Уходя, родственники жениха уносят с собой часть приданного. Остальное будет переноситься в новый дом постепенно.



Борисова отмечает, что стоимость приданого обычно выше стоимости калина. "В среднем, отдать дочь замуж обойдется в четыре-пять тысяч долларов, в то время как женить сына может быть вдвое дешевле", – заявила эксперт.



После "сафед тиен" сторона невесты организует "оши шом" или "вечеринку". Обычно это мероприятие проводится в ресторане. По словам Борисовой, туда приглашают очень много людей, в том числе тех, кто не будет приглашен непосредственно на свадьбу. Закон 2007 года ограничивает число гостей на свадьбе – туда можно звать не более 150 человек. На "вечеринку" же закон позволяет позвать до 200 гостей.



Ну а затем сторона жениха устраивает собственно свадьбу – "туй". Борисова отмечает, что на этом мероприятии важную роль играет видеосъемка. Каждый шаг молодоженов фиксируется несколькими камерами, из записей которых потом монтируется красивое памятное видео. По словам Борисовой, иностранных экспертов часто возмущают традиции, определяющие поведение невесты на туе. Девушка должна быть подчеркнуто скромной, ничего не есть, не пить, не танцевать и всем кланяться. В целом жесткие нормы поведения на туе прописаны для всех участников, поэтому иностранцу все таджикские свадьбы могут казаться одинаковыми. Но внутри сообщества каждая свадьба воспринимается как уникальное явление. Участники впоследствии еще долго обсуждают наряды, машины, приданое.



После свадьбы происходит "келин салом" – приветствие невестки в доме жениха. До тех пор, пока девушка не будет лишена девственности, с ней в доме остается родственница, называемая "янга". Первая брачная ночь в Таджикистане – довольно сложное мероприятие. "Молодые люди традиционно остаются в своем доме три дня, в течение которых жених должен "проверить" девственность невесты. Следует учитывать, что многие молодые люди не имеют добрачного сексуального опыта, а девушкам и не положено иметь даже теоретических познаний в этой области, поэтому из заслуженного "отдыха" после свадьбы это мероприятие может превратиться в легитимированное насилие, где вся ответственность ложится на жениха, который и сам находится под давлением побыстрее доказать всем, что он мужчина", – рассказала Борисова. По ее мнению, именно эта часть свадьбы может вызвать больше всего нареканий по части соблюдения прав человека. Но когда эксперт пыталась заговорить об этом с местными жителями, они лишь смеялись и говорили, что все через это прошли.



Когда кульминация, наконец, состоялась, гордый жених выходит к гостям, что оформляется в виде ритуала под названием "домод бурурон". А затем невеста впервые после свадьбы приходит в гости к родителям. У этого мероприятия тоже есть название – "ҷеғ занак". Впоследствии семьи еще несколько раз обмениваются визитами, что означает для всех женщин семьи многочисленные труды по готовке и сервировке.



Фото с сайта IWPR



Жизнь разнообразна



Тохир Каландаров говорит, что в разных семьях браки заключаются по-разному. "Невесту могут выбрать родители для своего сына, также брат или сестра для жениха-брата. Может и сам молодой парень найти себе невесту. Благо, поле для этого есть. Это социальные сети, университеты, колледжи, совместные праздники", – рассказал ученый. По его словам, есть лишь один универсальный критерий для заключения брака – это авторитет родителей. Эксперт пояснил: "В таджикском обществе большое значение придают родителям будущих жен или мужей. Насколько они добропорядочные, зажиточные и уважаемые люди в обществе. Таджики говорят: "Модар чи гуна, духтар намуна", – "какая мать, такая и дочь!" По словам Каландарова, традиционно считается, что парень ищет себе невесту. Но на практике это далеко не всегда так. В наши дни порой и девушка выбирает себе мужа. "Чаще это, конечно, девушки, которые получили образование и работают, сами зарабатывая себе на жизнь", – отметил он.



По наблюдениям Каландарова, традиционный институт свах в Таджикистане не только сохраняется, но и переживает своего рода второе рождение. Сейчас свахи могут соединять даже людей, живущих в разных странах. "Одна предприимчивая сваха в Душанбе этим бизнесом соединила несколько десятков женихов из Канады и США с таджичками из разных городов Таджикистана", – рассказал ученый.



Также Каландаров считает, что к идее "традиционных обычаев" при исследованиях следует относиться с осторожностью. Нередко "древними традициями" называют обычаи, появившиеся 50-60 лет назад. Эксперт заявил: "К примеру, еще в начале XX века в горных районах Таджикистана было распространено такое явление, как ношение невестами во время свадьбы специальных свадебных лицевых занавесок – рубандов. Уже к 1940-м годам это явление практически повсеместно исчезло, но зато в послевоенные годы в тех же горных районах Таджикистана появился новый обычай: невеста надевает несколько платков во время свадьбы".



О ритуалах, нарушающих права человека, Каландаров высказался уклончиво, а унизительную традицию демонстрировать простыни после первой брачной ночи прямо поддержал: "Надо уточнять, что мы подразумеваем, когда говорим о нарушении прав человека. Если мы считаем, что девушка имеет полное право иметь сексуальный опыт до замужества, то точно так же она имеет право приобрести данный опыт после свадьбы со своим мужем. Демонстрация простыни после первой брачной ночи не нарушает ее права как человека, а приводит к гармонизации отношений у новоиспеченных семейных пар и не только между ними, но и между двумя родами, кланами", – заявил сотрудник Института этнологии и антропологии РАН.



Каландаров соглашается, что уровень расходов на свадьбы, несмотря на принятие закона о регулировании торжеств, во многих случаях остается довольно высоким. По-прежнему существуют семьи, которые берут на свадьбы большие кредиты. Однако эксперт отметил, что уровень расходов сильно зависит от территории проживания. "К примеру, в Горно-Бадахшанской автономной области свадьбы проводят намного скромнее. Обычно празднуют два дня. В исключительных случаях могут и три дня отмечать. Это если считать, что один день празднуют для коллег жениха или невесты", – рассказал ученый. В то же время, по его наблюдениям, принятие закона наряду с другими факторами позволило сгладить разницу в свадебных обычаях между городом и деревней.



Что касается брачного возраста, то и Борисова, и Каландаров пришли к выводу, что в Таджикистане в целом соблюдается установленный законом брачный возраст - 18 лет. Но все же девушек стараются выдать замуж пораньше. После 20 лет шансы девушки удачно выйти замуж стремительно падают, и к 25 годам они переходят критический рубеж. Борисова отметила, что важную роль в этом играют представления об "испорченности" – считается, что если не выбрать невесту еще на школьной скамье, то у мужа будет меньше шансов оградить ее от "дурного влияния" и самому "воспитать" ее. Каландаров же заявил: "У таджиков есть поговорка: "сеять и жениться надо рано"! Конечно, западная медицина сегодня помогает женщинам рожать детей и после сорока лет, однако среднеазиатская медицина в этом компоненте сильно уступает. Одна из главных причин раннего замужества – это забота о своевременном продолжении рода". При этом эксперты отметили, что брачный возраст у мужчин постепенно растет. Сейчас он приближается к 25-28 годам.



Брачная эволюция



Таким образом, можно сказать, что процесс заключения браков в Таджикистане претерпевает изменения, связанные в первую очередь с объективными внешними условиями. Но процесс изменений можно назвать скорее эволюционным, нежели революционным. Решения власти, такие, как официальный запрет родственных браков и ограничение размаха торжеств, конечно, довольно серьезно влияют на ситуацию. Но все же они не могут переломить ее в одно мгновение.



Если постепенно рассказывать таджикам о выводах генетики касательно опасности близкородственных браков, то со временем люди сами не захотят их заключать. Ведь здоровые, сильные дети и внуки – это самая что ни на есть традиционная ценность. "Решение лежит прежде всего в области просвещения и образования, повышения уровня жизни, изменения социальной среды. Запрет на близкородственные браки, наверное, тоже может сыграть свою позитивную роль, но только если будет сопровождаться перечисленными условиями", – рассуждает Сергей Абашин.



То же самое касается и гуманизма, и прав человека, и сексуального просвещения. Конечно, необходимо стараться как можно скорее изжить очевидно жестокие обычаи, в которых часто содержится состав уголовного преступления (похищение человека, нанесение телесных повреждений, незаконное лишение свободы). Но если говорить не о крайностях, а просто об "устаревших" особенностях жизненного уклада, то здесь можно и нужно действовать осторожнее. Особенно если учесть, что нередко новые идеи могут непредсказуемым образом влиять на неподготовленные умы. Так, в Кыргызстане современная раскрепощенность вызвала всплеск популярности обряда ала качуу (похищение невесты), который в прошлом считался маргинальной практикой, способом заключить брак против воли родителей. Также нередко идеи о равноправии женщин становятся для мужчин поводом к отказу от материального обеспечения не только женщины, но и детей.



Да и сами по себе традиции – сложная тема. Елена Борисова отметила: "На практике очень редко представляется возможным разграничить "традиционное" и "современное", поскольку "традиция" никогда не находится в застывшем состоянии, а постоянно конструируется, изобретается и "переизобретается" – процесс, в котором принимают участие различные акторы со своими интересами. Следовательно, невозможно найти то самое "идеальное" состояние традиции, по отношению к которому можно анализировать новые тенденции".



Вся новая информация – как научная, так и философская, – в любом случае проникает в сознание людей. Как отмечалось выше, нынешние молодые граждане Таджикистана уже нередко хотят себе "современных", образованных и ухоженных жен. Пока они еще часто не понимают, что эти требования не согласуются со старинным идеалом невесты, всю жизнь проводящую взаперти. Но вероятно, со временем, когда они сами станут отцами и начнут задумываться о браках своих детей, они успеют сделать какие-то выводы.



Татьяна Зверинцева

06.09.2018 Источник - fergananews.com

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536269640

Новости Казахстана

- Н.Нигматулин: все масштабные инициативы Главы государства получат необходимую законодательную поддержку

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 августа 2018 года №533

- Кадровые перестановки

- Самозанятое правительство

- Акимат Астаны предложил поднять вопрос о ливневой канализации на стратегический уровень

- Гранитный постамент, бронзовый батыр: снесенную в Карабалыке статую заменит новая

- Газификация Щучинско-Боровой курортной зоны

- Участие Государственного секретаря Республики Казахстан Г.Н.Абдыкаликовой в региональной конференции "Расширение прав и возможностей женщин в Афганистане"

- Советская Индонезия – провокация или спецоперация?

- Фармкомпанию Sanofi обвинили в даче взяток в Казахстане

