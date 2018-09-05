В Басре играют со спичками. К обострению обстановки на юге Ирака, - А.Веселов

06:21 07.09.2018 АНТОН ВЕСЕЛОВ | 05.09.2018 |



Мы договорились о том, что не договоримся.

Арабская поговорка.



Со времени проведения парламентских выборов в Ираке прошло почти четыре месяца, но страна до сих пор не имеет дееспособного правительства. Высшая независимая избирательная комиссия 9 августа объявила окончательные результаты ручного пересчета голосов, и Верховный суд их утвердил. Среди главных формальных выгодоприобретателей – альянс "Саирун" Муктады ас-Садра (54 мандата), проиранская коалиции "Фатх" Хади аль-Амери (47 мест) и блок "Победа" премьер-министра Хейдара аль-Абади (42). Однако ни одна из этих группировок не получила парламентского большинства, не удалось им и сформировать альянс; напротив, обозначилась неспособность этих сил договориться.



Муктада ас-Садр заявил, что уйдет в оппозицию, если выдвинутые им условия создания нового правительства будут отвергнуты. Он призвал всех присоединиться к новой коалиции "Сохранение нации" (под его руководством) и в ультимативной форме подчеркнул: "Если условия не будут выполнены, я не приму участия в вашем сектантском правительстве". Ас-Садр дал 15 суток на выполнение его требований. Требования (40 условий) были изначально неприемлемы. Впрочем, вскоре про ультиматум ас-Садра забыли, поскольку Хейдар аль-Абади вступил в открытую конфронтацию с Ираном. Обстановка обострилась до предела.



Затянувшаяся неопределенность вынудила основные внешние силы, действующие на иракской арене, – США и Иран – резко активизировать усилия по укреплению своих позиций в Ираке. Премьер аль-Абади вновь оказался в положении эквилибриста, но американское давление нарастало. 7 августа премьер объявил, что Ирак "неохотно", но будет соблюдать санкции США против Исламской Республики Иран. Ответ Тегерана был мгновенным – там заявили о невозможности принять аль-Абади с визитом, который был ранее согласован и должен был состояться через несколько дней. Поездку иракского премьера в Иран назвали "несвоевременной и утратившей актуальность".



Напряженность нарастала, подобно лавине. Депутат парламента Ирана Махмуд Салеги напомнил, что "правительство Ирака, согласно резолюции ООН № 598, должно выплатить 1,1 млрд. долл. США в качестве компенсации за прямые убытки", причиненные в ходе ирано-иракской войны (1980-1988). В ответ бывший депутат парламента Ирака Фаик Шейх Али потребовал от Тегерана выплаты компенсации в размере 22 млрд долл. "за отправку в Ирак боевиков "Исламского государства". Накал страстей достиг такой точки, что аль-Абади был вынужден выступить с разъяснением: по его словам, Багдад ограничится лишь отказом от использования американского доллара в сделках с Тегераном. 26 августа президент Ирака Фуад Масум попытался дезавуировать заявление аль-Абади и заявил, что его страна не будет соблюдать санкции США против Ирана, отметив, что премьер поспешил с заявлением о позиции Ирака в этом вопросе.



Ранее на такую пикировку между президентом и премьером никто бы не обратил внимания – президент в Ираке выполняет в основном представительские функции. Причем в последнее время в иракском обществе несколько раз разгоралась дискуссия о целесообразности резервирования поста главы государства за курдами (в 2003 году оккупационная администрация П. Бремера ввела порядок ливанского образца: спикером парламента может быть только араб-суннит, премьер-министром – араб-шиит, а президентом – курд).



Сомнения в целесообразности сохранения поста президента за курдами многие сначала списали на последствия конфликта между Эрбилем и Багдадом, но в августе видный деятель шиитского "народного ополчения", известный полевой командир и лидер радикальной вооруженной группировки "Асаиб Ахль ал-Хак" Кейс аль-Хазали призвал изменить парламентскую систему Ирака на президентскую. В Вашингтоне это расценили как попытку слома установленной в Ираке системы власти и прямую угрозу интересам США. Спецпредставитель президента США Бретт Макгерк в августе дважды посетил Ирак, причем в руководстве партии "Даава" ("Исламский призыв") признали, что Вашингтон наращивает давление с целью сохранить статус-кво и продлить пребывание Хейдара аль-Абади в роли премьер-министра: "Соединенные Штаты заинтересованы в премьер-министре, который является их другом и врагом Ирана". Сами Аскари, советник лидера партии Нури аль-Малики (Х. аль-Абади является членом ее руководства) пояснил, что позиция Вашингтона в этом вопросе состоит в том, чтобы не допустить на должность главы правительства проиранских деятелей, особенно из коалиции "Фатх".



Можно лишь догадываться, какой силы давлению подвергся Х. аль-Абади со стороны американцев. Обращает на себя внимание смена главы миссии ООН в Ираке – новым спецпредставителем назначена Жанин Хеннис-Пласшерт, которая с 2012 по 2017 год была министром обороны Нидерландов. Вероятно, не обошлось и без усилий иных стран, крайне заинтересованных в ослаблении иранского влияния, – Израиля и Саудовской Аравии. Как бы там ни было, 30 августа иракский премьер объявил о смещении главы "народного ополчения" Фалеха Файяза и переподчинении всех шиитских вооруженных формирований непосредственно Верховному главнокомандующему, то есть лично ему.



3 сентября состоялось первое заседание парламента нового созыва. Там торжественно объявили о формировании очередного альянса в составе 177 законодателей из числа представителей "Саирун", блоков "Победы" и "аль-Ватания" (лидер – бывший премьер Айяд Алляви), а также дюжины мелких движений. На открытии сессии выступил Хейдар аль-Абади, пожелавший собравшимся новых успехов на пути строительства свободного, демократического и процветающего Ирака. Часть законодателей встретили эти слова овациями, другие отказались продолжать участие в сессии, в их числе были депутаты от курдских "Демократической партии Курдистана" и "Патриотического союза Курдистана". Охрана премьера не позволила сделать заявление для прессы лидеру блока "Фатх" Хади аль-Амери, который занял второе место по итогам выборов и пользуется особым расположением Тегерана.



Иран пока воздерживается от расширенных комментариев, но его реакция последует – в этом нет никаких сомнений.



Слабая власть – одно из непременных условий, способствующих активизации антиправительственных сил. В августе террористические акты были отмечены в провинциях Багдад, Анбар, Нейнава, Дияла, Салах эд-Дин и Киркук. Погибли свыше 400 гражданских лиц. Всего с начала года в результате вооруженного насилия убиты более 2300 мирных жителей, о количестве потерь среди военнослужащих, сотрудников МВД и "ополченцев" не сообщается.



Главным фактором, способствующим нарастанию дестабилизации, является неспособность Багдада улучшить жизнь населения, предоставить минимально необходимый набор жизненно важных услуг, обеспечить питьевой водой, электричеством, работой. Демонстранты требуют привлечь к ответственности тех, кто разворовывает казну, и относиться к гражданам страны, как к людям. Огромное количество жителей богатейшей страны влекут жалкое существование, и терпению людей приходит конец – массовые демонстрации протеста продолжаются четвертый месяц.



Особенно драматично развиваются события в южной провинции Басра, где находятся богатейшие нефтяные месторождения. Местные жители предприняли попытки блокады нефтяных полей и погранпереходов с Ираном и Кувейтом, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам, а проблемы там очень серьезные. Так, с 12 августа в местные больницы с признаками отравления загрязненной водопроводной водой обратились более 17 тыс. человек, появилась угроза вспышки эпидемии холеры. Губернатор Басры Асаад аль-Идани заявил, что власти обязали зарубежные нефтяные компании, работающие в провинции, оказать помощь с опреснением и фильтрацией воды для местных жителей, а на восстановление системы водопровода в Басре (город с населением свыше 3 млн человек) правительство обещало выделить около 17 млн долл. и призвало граждан проявить понимание, выдержку и терпение.



По распоряжению Х. аль-Абади в Басру прибыли значительные силы спецназа, получившие приказ не церемониться при "восстановлении конституционного порядка". Число убитых и раненых пошло вверх, но протесты нарастают, принимая ожесточенный характер. 3 сентября демонстранты заблокировали дороги в стратегически важном районе Шатт-эль-Араб и подожгли дом мэра. 4 сентября была атакована резиденция губернатора Басры – демонстранты ворвались в здание, разгромили его, затем подожгли. По данным местных СМИ, при разгоне толпы по меньшей мере 5 человек были убиты, более 30 получили ранения.



Оперативное командование "Басра" объявило о введении комендантского часа и ужесточении мер безопасности: на улицы выведены усиленные армейские патрули, выставлены дополнительные блокпосты, досматривается весь транспорт. Только ситуацию с водоснабжением, энергообеспечением и безработицей такие меры не улучшат. Новые протесты неминуемы. Лучше не гадать, к чему они могут привести. Политику сравнивают с шахматами, где просчитываются действия на много ходов вперед, но в Ираке политику уместно сравнить с пасьянсом – как карта ляжет. Источник - Фонд стратегической культуры

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