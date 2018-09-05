 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 07.09.2018
09:56  В Кабуле взорван спортзал с тренировавшимися полицейскими - 20 погибших
08:42  В правительстве Таджикистана образовано Агентство по развитию экспорта
07:22  Еще семь казахстанских спортсменов дисквалифицированы за допинг
07:07  Руководители пяти рынков в Ташкенте арестованы за хищения около $4 млн
06:57  Молдавия собрала и депортировала в Турцию всех "гюленистов". За оплату ремонта правительственных офисов
06:53  В Кыргызстане из-за частой сменяемости чиновников невозможно вести диалог - глава ЕАБР Бельянинов
06:51  Козлы... драные. Сильнейшая сборная Казахстана по кок-бору сенсационно проиграла в полуфинале узбекам!
06:45  Факторы распада СССР: глупость, тщеславие, цинизм и предательство, - Progenia
06:33  "Жана Казахстан". Каковы роль и будущее казахстанских нац-патриотов, - Д.Ашимбаев
06:31  Почему Москва и Дамаск откладывают наступление в Идлибе? - А.Шарковский
06:28  Начнется ли распад Украины? - Александр Храмчихин
06:26  Россию и ее партнеров ждет последнее испытание в Сирии, - И.Субботин
06:22  Мировой финансовый кризис. Истоки, - В.Катасонов
06:21  В Басре играют со спичками. К обострению обстановки на юге Ирака, - А.Веселов
05:49  Что Колчаку с Деникиным помешало объединиться и раздавить большевиков? (история) - Я.Бутаков
05:10  Новым пресс-секретарем главы РосПравительства стал востоковед Осипов
01:16  Мир для Китая закончился: что "сломалось" в Поднебесной, - Ю.Тавровский
00:34  Родная кровь. Зачем Рахмон меняет правила брачных игр в Таджикистане, - Т.Зверинцева
00:33  Ынтымак в помощь. Так ли опасны новостройки вокруг Бишкека, - Артем Космарский
00:09  В Узбекистане утвердили порядок блокировки "неправильных" сайтов
00:02  Тухлое дело. Какая связь между Скрипалями и Сирией, - Дарья Асламова
00:00  О политическом мотиве убийства брата рассказала экс-генпрокурор Киргизии Аида Салянова
Четверг, 06.09.2018
22:12  Голландский банк ING оштрафован на 775 млн евро по "делу Гульнары Каримовой"
19:41  Президент Мирзиеев уволил Ойбека Турсунова из старших зятьев
19:31  Прут. США обеспокоились концом однополярного мира, - "Завтра"
19:24  Портянка завсегда лучше носка. Почему Запад так боится российско-китае-монгольских военных учений "Восток-2018", - Э.Лимонов
18:43  В России задержан гражданин Казахстана, бывший боец спец-бата "Спарта" ВС ДНР. Требуют выдать
18:26  Украина готовится к наступлению и поражению, - П.Шипилин
17:33  "Форбс" обнародовал рейтинг богатейших семей России: Гуцериевы, Ротенберги, Гапонцевы и пр.
16:48  Россия совершила акт войны! - жжот The Telegraph
16:19  Китай уже проигрывает новую холодную войну с США, - Минскин Пей
16:18  Чем закончится для Эрдогана шантаж США дружбой с Кремлем, - Бурак Бекдил
16:15  Парламенты России и Ирана ускоряют интеграцию двух стран
15:36  В казахстанском Усть-Каменогорске врачи диагностировали беременность у... мужчины
15:28  Бандерштадт должен быть разрушен, - В.Блинов
15:27  Экс-глава таможенной службы Кыргызстана Адам Жунусов объявлен в розыск. За особо тяжкие...
12:51  Рынок труда: Как вернуть пожилым россиянам рабочие места, занятые мигрантами
12:49  Посыпалось. Как рушится "лучшая в СНГ" Казахстанская банковская система
12:47  Приказано забыть. В Узбекистане уничтожают память об Исламе Каримове, - А.Муминов
11:46  По завету Эрдогана. Бросит ли тюркский мир вызов Западу? - САМ
10:57  Наглость против позорища. Скрипаль должен был умереть..., - И.Мальцев
10:53  Если не ответить на убийство Захарченко, Донбасс можно потерять, - К.Затулин
09:50  Отважный петушонок Макрон. Франция заявила о готовности нанести удары по Сирии
09:34  Казахстан и Узбекистан договорились избегать двойного налогообложения
09:30  Кондитерский мега-холдинг Казахстана АО "Рахат" (владельцы - южно-корейцы) возглавил Константин Федорец
09:05  Как обойти блокировку сайтов? Полезные советы для таджикистанцев и не только
08:37  Французскую фармкомпанию Sanofi обвинили в даче взяток в Казахстане и обязали выплатить $25 млн
08:30  "Он идиот. Бесполезно пытаться убедить его в чем-либо". Маститый Боб Вудворд добивает репутацию Трампа
08:04  Советская Индонезия – провокация или спецоперация? (история), - А.Балиев
07:59  Саммит решит судьбу Идлиба. Президенты России, Турции и Ирана срочно собираются в Тегеране
07:55  США хотят стать главным поставщиком вооружений Индии, - В.Скосырев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Басре играют со спичками. К обострению обстановки на юге Ирака, - А.Веселов
06:21 07.09.2018

АНТОН ВЕСЕЛОВ | 05.09.2018 |

Мы договорились о том, что не договоримся.
Арабская поговорка.

Со времени проведения парламентских выборов в Ираке прошло почти четыре месяца, но страна до сих пор не имеет дееспособного правительства. Высшая независимая избирательная комиссия 9 августа объявила окончательные результаты ручного пересчета голосов, и Верховный суд их утвердил. Среди главных формальных выгодоприобретателей – альянс "Саирун" Муктады ас-Садра (54 мандата), проиранская коалиции "Фатх" Хади аль-Амери (47 мест) и блок "Победа" премьер-министра Хейдара аль-Абади (42). Однако ни одна из этих группировок не получила парламентского большинства, не удалось им и сформировать альянс; напротив, обозначилась неспособность этих сил договориться.

Муктада ас-Садр заявил, что уйдет в оппозицию, если выдвинутые им условия создания нового правительства будут отвергнуты. Он призвал всех присоединиться к новой коалиции "Сохранение нации" (под его руководством) и в ультимативной форме подчеркнул: "Если условия не будут выполнены, я не приму участия в вашем сектантском правительстве". Ас-Садр дал 15 суток на выполнение его требований. Требования (40 условий) были изначально неприемлемы. Впрочем, вскоре про ультиматум ас-Садра забыли, поскольку Хейдар аль-Абади вступил в открытую конфронтацию с Ираном. Обстановка обострилась до предела.

Затянувшаяся неопределенность вынудила основные внешние силы, действующие на иракской арене, – США и Иран – резко активизировать усилия по укреплению своих позиций в Ираке. Премьер аль-Абади вновь оказался в положении эквилибриста, но американское давление нарастало. 7 августа премьер объявил, что Ирак "неохотно", но будет соблюдать санкции США против Исламской Республики Иран. Ответ Тегерана был мгновенным – там заявили о невозможности принять аль-Абади с визитом, который был ранее согласован и должен был состояться через несколько дней. Поездку иракского премьера в Иран назвали "несвоевременной и утратившей актуальность".

Напряженность нарастала, подобно лавине. Депутат парламента Ирана Махмуд Салеги напомнил, что "правительство Ирака, согласно резолюции ООН № 598, должно выплатить 1,1 млрд. долл. США в качестве компенсации за прямые убытки", причиненные в ходе ирано-иракской войны (1980-1988). В ответ бывший депутат парламента Ирака Фаик Шейх Али потребовал от Тегерана выплаты компенсации в размере 22 млрд долл. "за отправку в Ирак боевиков "Исламского государства". Накал страстей достиг такой точки, что аль-Абади был вынужден выступить с разъяснением: по его словам, Багдад ограничится лишь отказом от использования американского доллара в сделках с Тегераном. 26 августа президент Ирака Фуад Масум попытался дезавуировать заявление аль-Абади и заявил, что его страна не будет соблюдать санкции США против Ирана, отметив, что премьер поспешил с заявлением о позиции Ирака в этом вопросе.

Ранее на такую пикировку между президентом и премьером никто бы не обратил внимания – президент в Ираке выполняет в основном представительские функции. Причем в последнее время в иракском обществе несколько раз разгоралась дискуссия о целесообразности резервирования поста главы государства за курдами (в 2003 году оккупационная администрация П. Бремера ввела порядок ливанского образца: спикером парламента может быть только араб-суннит, премьер-министром – араб-шиит, а президентом – курд).

Сомнения в целесообразности сохранения поста президента за курдами многие сначала списали на последствия конфликта между Эрбилем и Багдадом, но в августе видный деятель шиитского "народного ополчения", известный полевой командир и лидер радикальной вооруженной группировки "Асаиб Ахль ал-Хак" Кейс аль-Хазали призвал изменить парламентскую систему Ирака на президентскую. В Вашингтоне это расценили как попытку слома установленной в Ираке системы власти и прямую угрозу интересам США. Спецпредставитель президента США Бретт Макгерк в августе дважды посетил Ирак, причем в руководстве партии "Даава" ("Исламский призыв") признали, что Вашингтон наращивает давление с целью сохранить статус-кво и продлить пребывание Хейдара аль-Абади в роли премьер-министра: "Соединенные Штаты заинтересованы в премьер-министре, который является их другом и врагом Ирана". Сами Аскари, советник лидера партии Нури аль-Малики (Х. аль-Абади является членом ее руководства) пояснил, что позиция Вашингтона в этом вопросе состоит в том, чтобы не допустить на должность главы правительства проиранских деятелей, особенно из коалиции "Фатх".

Можно лишь догадываться, какой силы давлению подвергся Х. аль-Абади со стороны американцев. Обращает на себя внимание смена главы миссии ООН в Ираке – новым спецпредставителем назначена Жанин Хеннис-Пласшерт, которая с 2012 по 2017 год была министром обороны Нидерландов. Вероятно, не обошлось и без усилий иных стран, крайне заинтересованных в ослаблении иранского влияния, – Израиля и Саудовской Аравии. Как бы там ни было, 30 августа иракский премьер объявил о смещении главы "народного ополчения" Фалеха Файяза и переподчинении всех шиитских вооруженных формирований непосредственно Верховному главнокомандующему, то есть лично ему.

3 сентября состоялось первое заседание парламента нового созыва. Там торжественно объявили о формировании очередного альянса в составе 177 законодателей из числа представителей "Саирун", блоков "Победы" и "аль-Ватания" (лидер – бывший премьер Айяд Алляви), а также дюжины мелких движений. На открытии сессии выступил Хейдар аль-Абади, пожелавший собравшимся новых успехов на пути строительства свободного, демократического и процветающего Ирака. Часть законодателей встретили эти слова овациями, другие отказались продолжать участие в сессии, в их числе были депутаты от курдских "Демократической партии Курдистана" и "Патриотического союза Курдистана". Охрана премьера не позволила сделать заявление для прессы лидеру блока "Фатх" Хади аль-Амери, который занял второе место по итогам выборов и пользуется особым расположением Тегерана.

Иран пока воздерживается от расширенных комментариев, но его реакция последует – в этом нет никаких сомнений.

Слабая власть – одно из непременных условий, способствующих активизации антиправительственных сил. В августе террористические акты были отмечены в провинциях Багдад, Анбар, Нейнава, Дияла, Салах эд-Дин и Киркук. Погибли свыше 400 гражданских лиц. Всего с начала года в результате вооруженного насилия убиты более 2300 мирных жителей, о количестве потерь среди военнослужащих, сотрудников МВД и "ополченцев" не сообщается.

Главным фактором, способствующим нарастанию дестабилизации, является неспособность Багдада улучшить жизнь населения, предоставить минимально необходимый набор жизненно важных услуг, обеспечить питьевой водой, электричеством, работой. Демонстранты требуют привлечь к ответственности тех, кто разворовывает казну, и относиться к гражданам страны, как к людям. Огромное количество жителей богатейшей страны влекут жалкое существование, и терпению людей приходит конец – массовые демонстрации протеста продолжаются четвертый месяц.

Особенно драматично развиваются события в южной провинции Басра, где находятся богатейшие нефтяные месторождения. Местные жители предприняли попытки блокады нефтяных полей и погранпереходов с Ираном и Кувейтом, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам, а проблемы там очень серьезные. Так, с 12 августа в местные больницы с признаками отравления загрязненной водопроводной водой обратились более 17 тыс. человек, появилась угроза вспышки эпидемии холеры. Губернатор Басры Асаад аль-Идани заявил, что власти обязали зарубежные нефтяные компании, работающие в провинции, оказать помощь с опреснением и фильтрацией воды для местных жителей, а на восстановление системы водопровода в Басре (город с населением свыше 3 млн человек) правительство обещало выделить около 17 млн долл. и призвало граждан проявить понимание, выдержку и терпение.

По распоряжению Х. аль-Абади в Басру прибыли значительные силы спецназа, получившие приказ не церемониться при "восстановлении конституционного порядка". Число убитых и раненых пошло вверх, но протесты нарастают, принимая ожесточенный характер. 3 сентября демонстранты заблокировали дороги в стратегически важном районе Шатт-эль-Араб и подожгли дом мэра. 4 сентября была атакована резиденция губернатора Басры – демонстранты ворвались в здание, разгромили его, затем подожгли. По данным местных СМИ, при разгоне толпы по меньшей мере 5 человек были убиты, более 30 получили ранения.

Оперативное командование "Басра" объявило о введении комендантского часа и ужесточении мер безопасности: на улицы выведены усиленные армейские патрули, выставлены дополнительные блокпосты, досматривается весь транспорт. Только ситуацию с водоснабжением, энергообеспечением и безработицей такие меры не улучшат. Новые протесты неминуемы. Лучше не гадать, к чему они могут привести. Политику сравнивают с шахматами, где просчитываются действия на много ходов вперед, но в Ираке политику уместно сравнить с пасьянсом – как карта ляжет.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536290460
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- К.Токаев изложил задачи в работе Сената в новой сессии
- Каких перестановок ждут в высших эшелонах власти Казахстана
- Д.Ашимбаев: Назрела необходимость в серьезной системной работе в сфере национальной и языковой политики
- Кадровые перестановки
- Депутаты-нуротановцы о приоритетах Лидера нации
- МИР РК вносит изменения в законодательство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
- Требования таможенного законодательства по легковым автомобилям
- Тысячи вместо миллионов – вкладчики Банка Астаны не могут вернуть деньги и штурмуют офисы
- Касательно погашения АО "Цеснабанк" краткосрочного займа Национального Банка РК
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  