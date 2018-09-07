Начнется ли распад Украины? - Александр Храмчихин

06:28 07.09.2018 Почему Москве надо срочно пересмотреть политику по отношению к Киеву



Об авторе: Александр Анатольевич Храмчихин – заместитель директора Института политического и военного анализа.

7.09.18



То, что происходит на Украине, уже давно доставляет наблюдающим за ней россиянам много искреннего веселья. Действительно, чего стоит, например, недавняя история с "убийством Бабченко" (все юмористы и сатирики кусают локти от зависти). Издеваться принято также над украинской армией и всем процессом военного строительства в этой стране. Опять же, примеров достаточно. Например, поразительная история с закупкой в начале нынешнего года Украиной в Чехии через Польшу 200 боевых машин пехоты БМП-1.



СКУПЩИКИ ХЛАМА



В этой истории прекрасно все.



Во-первых, процедура закупки: на пути от первичного продавца к конечному покупателю машины подорожали примерно в 8 раз! Это очередное подтверждение того факта, что на Украине отнюдь не высокая коррупция, как принято считать, все гораздо хуже: Украина и коррупция – это просто синонимы. Именно коррупция убивает эту страну так, как никаким внешним врагам и не снилось.



Во-вторых, сам факт закупки 200 БМП-1. Производство этих машин в СССР началось в 1966 году, завершилось в 1983 году (в ЧССР продолжалось до 1988 года). Сказать, что на сегодняшний день эти машины устарели – не сказать ничего.



На момент распада СССР по потенциалу ВС и ВПК Украина делила 3–4-е место в мире с Китаем, по большинству параметров она в тот момент превосходила Китай. Сегодня сама по себе фраза "Украина превосходит Китай" не пройдет даже как анекдот, независимо от того, о чем идет речь (ну разве что в сфере коррупции). А закупка в маленькой Чехии 200 крайне устаревших БМП (да еще и по цене почти новых) – это символ абсолютной деградации не только ВПК Украины, но и страны в целом. В "ватной" России такое сегодня совершенно немыслимо, разрыв в уровнях развития между бывшими "братьями" просто огромен, хотя, когда СССР распался, разрыва практически не было, по многим параметрам впереди даже была Украина, при этом перспективы Украины в тот момент были значительно лучше, чем у России.



"БУМАЖНЫЙ ТИГР"



Единственное, что пугает значительную часть нашей патриотической общественности, – это сотрудничество Украины с НАТО. В частности, обучение украинских военнослужащих натовскими инструкторами. В отечественном обиходе фраза "обучены по стандартам НАТО" звучит как синоним получения обученными каких-то совершенно новых волшебных возможностей, от которых нам нужно сильно затрепетать.



Между тем наиболее адекватные натовские инструкторы давно уже говорят о том, что они должны не учить украинцев воевать, а учиться у них этому. Потому что украинцы знают, что такое настоящая современная война, а натовцы об этом понятия не имеют.



Хочется напомнить, что после "Бури в пустыне", которая случилась 27 лет назад, на счету НАТО нет ни одной победы над хоть сколько-нибудь сопоставимым по силам противником. Все их "успехи" – это "избиение младенцев", то есть армий, многократно уступающих НАТО по всем параметрам, количественным и качественным. И уже очень давно вся военная подготовка натовских армий (даже американской, про европейцев и говорить нечего) ориентирована исключительно на такие войны.



Более того, "стандарты НАТО", в частности, подразумевают, что воевать можно только при как минимум трехкратном превосходстве в силах на земле и абсолютном господстве в воздухе. Если этого нет, то воевать нельзя. Грузинская армия в августе 2008 года такого преимущества над российской армией не имела, поэтому в полном соответствии с натовскими стандартами, по которым ее к тому времени уже успешно обучили, просто разбежалась ("Война 08.08.08 – послесловие", "НВО" от 03.08.18).



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Убийство главы ДНР Александра Захарченко может иметь

далеко идущие последствия. Фото Reuters

На счету украинской армии – тяжелые поражения. Но они гораздо ценнее натовских "побед". Потому что она воевала с очень сильным противником. Он был гораздо сильнее на суше (по крайней мере качественно), авиацию, правда, не применял, но и украинскую успешно "приземлил" с помощью наземной ПВО. ВСУ были дважды разгромлены (под Иловайском и под Дебальцевом), но они тем не менее не распались полностью (как грузинская армия шестью годами раньше) и приобрели ценнейший боевой опыт, который натовцам даже не снится. Более того, с 2015 года потери в технике ВСУ и ополченцев ДНР/ЛНР практически выровнялись, потери в танках у ополченцев были даже несколько выше, чем у украинской армии.



Заявления украинских официальных лиц о том, что украинская армия – сильнейшая в Европе, вызывает в России просто гомерический хохот. Между тем, если исключить из рассмотрения Россию и Турцию, значительная часть военного потенциала которых находится в Азии, и если "армию" понимать в американском смысле (Army – сухопутные войска), то украинская армия действительно сильнейшая в Европе. Да, это в первую очередь не результат ее великолепия, а следствие деградации европейских армий, но факт тем не менее налицо.



Есть у Украины еще одно оружие, без которого теперь никуда, – информационное. Над украинской пропагандой в России смеются даже громче, чем над "сильнейшей армией". И действительно, она выдает гигантское количество "шедевров" из серии "нарочно не придумаешь". Но важнейшую задачу-минимум эта пропаганда решает очень эффективно, навязав распространяемые ею взгляды собственному населению. Очень значительная часть украинцев уже осознала преступность нынешнего киевского режима. Но никаких новых майданов не будет. Не только и не столько потому, что их некому организовывать и оплачивать, сколько потому, что даже те, кто осознает преступность "Порошенко и К", уверены, что новый майдан будет "на пользу Путину".



Убить ВСУ мог бы именно переход на натовские стандарты. Если бы она перешла на эти стандарты до гражданской войны, то донбасские ополченцы даже без всякого "северного ветра" давно взяли бы как минимум Киев и Одессу, как максимум – контролировали бы всю Украину. Но никакого реального перехода, к сожалению, не будет. Украинская армия в обозримом будущем останется советской, и именно поэтому она будет единственным нашим реальным противником в Европе (Турция опять же не в счет, потому что воевать с ней мы если и будем, то в любом случае в Азии). И вообще Украина будет нашим системным противником, это абсолютно неизбежно.



С АНТИРОССИЙСКИХ ПОЗИЦИЙ



Как говорилось в статье "Путь в никуда" ("НВО" от 11.08.17), украинская идея по определению является антироссийской (или русофобской, как кому "нравится"), никакой другой она быть не может. Причем основной вклад в ее становление внесли советские деятели, нарисовавшие "Украинскую ССР" в совершенно искусственных границах и проводившие политику целенаправленной украинизации русского населения. А потом уже власти современной России в полном соответствии с национальной традицией идиотской благотворительности ("Главное – не повторять ошибки", "НВО" от 17.03.17) продолжали кормить независимую Украину, которая при этом даже не имитировала дружбу с нами, а на российские деньги проводила последовательную русофобскую политику. Причем такую политику проводили отнюдь не только деятели типа Ющенко, а и "пророссийская" Партия регионов (ныне заслуженно покойная). Когда у власти был Ющенко, подконтрольные "регионалам" СМИ, ориентированные на южный и восточный электорат, рассказывали о том, как замечательна Россия и как необходимо с ней дружить. Как только в 2010 году президентом стал Янукович, содержание "донецких" (условно) СМИ мгновенно изменилось на противоположное и стало ничем не отличаться от содержания условно "львовских" изданий (последние, надо сказать, своего содержания не меняли никогда). Теперь и те, и другие писали о том, как ужасна Россия и как надо держаться от нее подальше. То есть заслуженно покойная Партия регионов никогда никакой пророссийской не была. Она просто эксплуатировала пророссийские настроения жителей Востока и Юга, искусственно отрезанных от России границей, которую нарисовали в советское время. На самом деле, "регионалам", как и их оппонентам с Запада и Центра, была нужна единая независимая Украина – как объект разграбления.



Как ни странно, в Кремле, в экспертных кругах, среди простого населения России до сих пор сильна идея "братства" с Украиной и надежда на то, что можно создать единую пророссийскую Украину (строительства которой Москва так долго ждала от Партии регионов). На самом деле, это было совершенно невозможно даже до криминально-олигархического переворота февраля 2014 года, известного на самой Украине под издевательским названием "революция достоинства". Теперь говорить о подобном варианте может только "альтернативно мыслящий".



Как было сказано выше, украинская идея – антироссийская по определению. Поэтому Россия и Украина – либо одна страна, либо враги, третьего не дано. И то, что происходит сейчас, – не "сбой программы", обусловленный "происками Запада", а единственно возможный вариант развития событий. Соответственно любой сторонник единой независимой Украины уже автоматически не может считаться пророссийским политиком. Он может лишь эксплуатировать тему "братства", чтобы пить нашу "кровь" (деньги, нефть, газ), не давая взамен вообще ничего.



В каком-то смысле России повезло, что Януковича свергли в тот момент, когда он успел получить от Москвы всего 3 млрд долл. из обещанных 15 млрд. До определенной степени эта замечательная страна после переворота слезла с нашего содержания. Но отнюдь не полностью, что не может не вызывать сильного удивления. Удивление вызывает, разумеется, политика Москвы, а не Киева.



ЗАЧЕМ КОРМИТЬ ВРАГА



Некоторые наши крупнейшие компании (в том числе все основные банки) из-за западных санкций до сих пор не работают в Крыму, что "чуть-чуть" странно. Но встречаются еще более вопиющие случаи, когда российские компании в России исполняют западные санкции против других российских компаний. Лишь на пятом году этого дикого абсурда у наших законодателей наконец-то родилась мысль ввести уголовную ответственность за выполнение в России антироссийских санкций. Вообще-то это надо было делать еще в 2014 году. Но и в 2018 году "отечественный" (без кавычек тут никак) бизнес устроил такую истерику, что закон либо вообще не состоится, либо будет выхолощен до полной бессмысленности.



Если представить себе, что Китай ввел экономические санкции против США (сейчас это уже не фантастика), а какая-либо американская компания рискнула бы эти санкции выполнить, власти США немедленно разорили бы эту компанию многомиллиардными штрафами (что было бы единственно правильным вариантом), а руководители компании отправились бы в тюрьму на характерные для американского правосудия сроки в несколько десятилетий (что еще правильнее). Ну, то ведь главная демократия в мире, а у нас-то жестокая диктатура.



Но на антироссийских санкциях внутри России чудеса не заканчиваются. Оказывается, Россия в настоящее время является не только крупнейшим торговым партнером Украины, но и крупнейшим инвестором в нее!!! Вообще-то еще с того же 2014 года должна быть введена жесткая экономическая блокада Украины, а инвестирование в нее тоже должно стать уголовным преступлением. Причем максимально жесткие экономические санкции против Украины были бы на самом деле единственным по-настоящему адекватным ответом России на западные санкции. В экономическом плане Россия в разы слабее США и ЕС, поэтому "зеркально" ответить им мы не можем. Но Украина, в свою очередь, во всех аспектах в разы слабее России, вот по ней мы ответить можем и должны. Либо полностью обрушив ее экономику, либо переложив бремя ее спасения на Запад (а это будет очень дорого, учитывая, какая доля западных денег бесследно исчезает в карманах и на счетах украинских "борцов за европейский выбор").



Конечной целью России должен быть территориальный демонтаж Украины, причем добиваться этого надо невоенными методами. Впрочем, давно и прекрасно понятно, что никакой агрессии против Украины Москва не готовит. Просто потому, что мы экономически не потянем содержание разворованной страны с крайне озлобленным населением. Соответственно, даже если войну спровоцирует Киев (этого исключать никак нельзя), необходимо будет реализовать грузинский вариант десятилетней давности. Это означает восстановление территориальной целостности ДНР и ЛНР (по границам Донецкой и Луганской областей), их дипломатическое признание, открытое размещение российских войск на их территориях (спасибо США за прецедент, который они прямо сейчас создают, сохраняя свое военное присутствие в Сирии без согласия ее правительства). И, конечно, полный разгром ВСУ с выбиванием максимального количества техники, но без оккупации хотя бы небольшой части украинской территории. То есть, как в Грузии, разгромили и ушли. Дальше разваливать Украину надо будет экономическими и политическими методами.



При этом необходимо помнить то, о чем говорилось выше, – не может быть пророссийским политик, выступающий за единую Украину. Общаться там можно будет только с сепаратистами, пусть даже и антироссийскими. В качестве же руководителей единой Украины нас вполне устраивает нынешняя компания, они очень эффективно разворовывают и разваливают ее изнутри. Данная ситуация заведомо не изменится, если Порошенко на посту президента сменит прекрасно всем нам знакомая Тимошенко. Уж тем более будет замечательно, если Украину возглавит какой-нибудь гороховый шут (певец или артист комического жанра, что маловероятно, но не исключено), тогда развал страны вообще пойдет семимильными шагами. Кроме того, необходимо всячески поощрять миграцию из Украины в Россию максимального количества наиболее образованного трудоспособного населения. В связи с этим нельзя не отметить, что продолжающаяся с момента распада СССР миграционная политика России прекрасно описывается знаменитым вопросом "Что это – глупость или измена?". К нам в массовом порядке едут люди этнически и ментально чуждые, но целенаправленно выталкиваются славяне и представители других коренных народов России. Это бюрократический идиотизм или сознательная антинациональная политика?



Что касается демонтажа Украины, нужно пояснить, что дело отнюдь не в каких-то будущих "базах НАТО под Харьковом", это полный пропагандистский фейк, такой же, как несостоявшаяся "база НАТО в Севастополе". Дело в том, что нашим врагом является сама Украина, врагом чрезвычайно опасным, несмотря на свою слабость (в каком-то смысле слабость делает ее даже еще опаснее). Поэтому и нужно превратить ее в несколько небольших государств. Некоторые из них уже действительно будут пророссийскими, а в будущем могут и войти в состав РФ. Другие, даже оставшись антироссийскими, утратят реальный потенциал для нанесения нам какого-либо вреда. Да и идеологические основы украинской русофобии в этой ситуации уже во многом потеряют смысл.



В данном случае не нужно терзаться по поводу принципов нерушимости границ и территориальной целостности. Эти принципы были попраны уже многократно за последние три десятилетия, причем "в особо крупных размерах" – при распаде СССР (и вообще, почему должны быть нерушимы бывшие искусственно нарисованные административные границы?).



Особенно надо помнить о том, что СССР убила именно Украина своим референдумом 1 декабря 1991 года, который проводился в нарушение союзного законодательства (привет нынешней Украине, отрицающей крымский референдум). Без Прибалтики и Закавказья страна прожила бы спокойно, а вот без Украины она утрачивала всякий смысл. Беловежская пуща стала единственно возможным следствием этого референдума. Кроме того, не надо забывать, как тысячи боевиков с Украины в 90-е годы воевали на стороне чеченских сепаратистов. При этом, разумеется, интересовала их отнюдь не "независимая Ичкерия" (что им до нее?), их интересовал развал России. Потом эти люди на Украине не подверглись не только уголовному, но хотя бы политическому и моральному осуждению. И в ХХI веке в российском Интернете у запущенного одним "пламенным оппозиционером" мерзкого антироссийского лозунга "Хватит кормить Кавказ!" больше всего сторонников было не из самой России, а с Украины. Задолго до Крыма и Донбасса они очень хотели развала России. Пусть посеявшие ветер бурю и пожнут. Пусть украинская пропаганда, наконец-то, окажется права, давайте начнем соответствовать тому, что она про нас врала последние 30 лет.



Только все это надо осознавать как можно быстрее. Под лозунгом "стратегического партнерства" мы очень поспособствовали выращиванию опаснейшего противника на юго-востоке. Под лозунгом "братства народов" мы вырастили себе врага на юго-западе. Пора уже заканчивать с лозунгами и начинать мыслить реальностью.



ЧТО ДЕЛАТЬ С ДОНБАССОМ



Проблема еще и в том, что очень близки к банкротству нынешние ДНР и ЛНР. Их создатели, представлявшие собой ныне разгромленную на самой Украине донецкую олигархическую группировку, были людьми, мягко говоря, очень специфическими. И наиболее специфические из них возглавили нынешние никем не признанные республики, являющиеся на данный момент половинками Донецкой и Луганской областей, ожидаемо доведя их до полной социально-экономической катастрофы. Поэтому теперь люди оттуда разбегаются "по всем азимутам". Кто мог, давно уже зацепился за Россию и получил ее гражданство, но теперь все больше людей уезжает из ДНР и ЛНР на Украину. Ее в Донбассе очень сильно не любят, но деваться людям некуда, ведь для всего мира они – граждане Украины.



Поведение же России по отношению к ним сейчас стало откровенно садистским, это своеобразная квинтэссенция вышеупомянутой "удивительной" миграционной политики РФ. Те жители Донбасса, кто не успел или не сумел получить российское гражданство, теперь не только де-юре, но и де-факто имеют в России те же права, что и граждане Украины. И многим из них грозит депортация на Украину! В том числе тем, кто воевал против нее в составе ополчения!



Говорить о том, что это абсолютно аморально, даже излишне, но это и совсем не прагматично. Да, не Москва создала ДНР и ЛНР, но с определенного момента она "перехватила" управление ими и теперь уже "в ответе за тех, кого приручила". Но главное даже не это, а то, что крах ДНР и ЛНР противоречит не только идее "единой пророссийской Украины" (как было сказано выше, это в любом случае химера), но, тем более, идее демонтажа Украины.



Другие жители востока и юга Украины, не поддавшиеся безумию киевского агитпропа, смотрят не на Крым, ставший полноправной частью РФ, а на Донбасс. Деградация ДНР и ЛНР четко и ясно покажет им, что в других регионах не надо и пытаться. И Украина останется единой, только отнюдь не пророссийской. Разумеется, она сама будет деградировать, из нее самой люди будут бежать "по всем азимутам", что уже давно происходит. Но проблем для нас она породит огромное количество. То есть, по сути, Россия породит их сама себе. Источник - ng.ru

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