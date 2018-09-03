 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Почему Москва и Дамаск откладывают наступление в Идлибе? - А.Шарковский
06:31 07.09.2018

В американской оценке ситуации в Сирии цинизм зашкаливает

Александр Шарковский
Заместитель ответственного редактора НВО
3.09.18

"На суше сирийское правительство обучает тысячи новобранцев для усиления своих сил обороны. На море российская военная флотилия уже находится вблизи брегов в готовности поддержать наступление шквальным огнем. В провинции Идлиб миллионы гражданских прибывают в страхе за свое ближайшее будущее", – так начинается свежая "аналитическая" статья в американском издании New York Times.

Насчет новобранцев янки конечно же "загнули", Дамаску хватает уже подготовленных обстрелянных войск для успешного наступления на север. По предварительным оценкам сирийское правительство в состоянии собрать для этого от 30 до 40 тыс. штыков. Силы вооруженной оппозиции в Идлибе посланник ООН Стаффан де Мистура оценивает в 30 тыс. штыков. Пусть не смущает вас примерное равенство в численности, как известно - воюют не числом. Зная почерк российского Генштаба, можно с уверенностью говорить, что на направлениях основных ударов будет создано значительное преимущество в силах.

Российское военное ведомство в своих обращениях к прессе заявляет, что сражение за Идлиб будет завершающим в затянувшейся сирийской гражданской войне. Американская сторона указывает, что после этой операции, если она будет успешной для Москвы и Дамаска, все равно останется более четверти от всей территории страны, не подвластной Башару Асаду. И даже те районы, которые захватила правительственная армия и ее союзники контролируются Дамаском в какой-то мере условно. Военные эксперты и политики в Вашингтоне считают, что остатки вооруженной оппозиции в состоянии продолжать войну партизанскими методами опираясь на "глубокое подполье". Северные же территории Сирии и левобережье Евфрата Дамаску вряд ли удастся себе подчинить не только в обозримой перспективе, но и вообще.

Госсекретарь США Майк Помпео предупредил мировую общественность, о надвигающейся крупномасштабной катастрофе для гражданских лиц в Идлибе в случае наступления правительственных сил при поддержке российских ВКС. "Три миллиона сирийцев, которые уже были вынуждены покинуть свои дома и теперь находятся в Идлибе, пострадают от этой агрессии… И хуже всего то, что мир за этим просто наблюдает", – писал он в пятницу в Twitter. Здесь уместно вспомнить об особенностях работы американской авиации в Ираке и Сирии. При штурме Мосула, Эр-Ракки и других крупных населенных пунктов командование ВВС США действовало, не задумываясь о том, что массированные бомбардировки наряду с боевиками уничтожают гражданское население. Впрочем, Пентагон не открещивался от сообщений о массовой гибели мирных жителей под огнем своих самолетов.

Вашингтон, также, считает, что поскольку группировка Хайят Тахрир Аш-Шам (ХТА, террористическая организация, запрещена в РФ) контролирует большую часть Идлиба с 2015 года, ее стоит признать, как законное правительство в этой провинции. Американцы заявляют, что власти ХТА наладили торговые отношения с соседней Турцией и успешно поддерживают каналы доставки гуманитарной помощи в свою провинцию. В общем, США косвенно выразили намерение поддерживать эту группировку. Складывается такое впечатление, что правящие круги Соединенных Штатов начистую забыли о событиях 11 сентября 2001 года (если быть точным, Белый Дом и Капитолий вспоминают о той катастрофе, только когда это им выгодно). Тогда они обвинили в совершении теракта именно "Аль Каиду" (террористическая организация, запрещена в РФ), чьим филиалом является ХТА.

Американская пресса пишет о том, что Дамаск продолжает стягивать сухопутные силы к южным границам провинции Идлиб. Кроме того в настоящее время Россия проводит крупномасштабные учения своей флотилии и авиации в акватории восточной части Средиземного моря. В этих маневрах, по данным СМИ США, участвует 26 боевых кораблей и судов обеспечения, 36 ударных самолетов. Американцы увязывают учения с предстоящими событиями в Идлибе и указывают на то, что Москва данный факт отрицает. Впрочем, не было бы смысла оспаривать очевидное, если бы это было истиной. Стоит отметить, что американская сторона, мягко говоря, лукавит в своих официальных выводах. Им отлично известно, что российские морские маневры (и все предшествовавшие им действия) в первую очередь являются ответом на усиление корабельной группировки 6-го флота США в Средиземном море.

Подготовку нового ракетного удара по Сирии Пентагон проводит, так же открыто, как и во всех предыдущих случаях. От заявления Москвы о готовящейся очередной провокации связанной с якобы применением химического оружия за океаном не просто отмахиваются. Вашингтон, в который раз, цинично предупреждает о недопустимости военного использования отравляющих веществ и том, что жестко отреагирует на это. И этот неприкрытый фарс на Западе уже никого не смущает.

США ведут свою игру, не опираясь даже на элементарную логику, в связях с ХТА они уже обвиняют проштрафившуюся перед ними Турцию и на этот раз указывают, что Анкара не обращает внимание на то, что эта исламистская группировка прочно связана с "Аль Каидой" (подчеркивая кровавый след 17-летней давности, последней, в Нью-Йорке). Но, в конце концов, обвинения сводятся лишь к попытке турецкой стороны убедить ХТА сложить оружие. Впрочем, американская пресса сообщает, что эта попытка была изначально обречена на неудачу, ссылаясь на недавнее видео-обращение лидера ХТА Абу Мухаммада аль-Джулани.

Все идет к тому, что джихадисты не намерены сдаваться, и примут бой, Дамаск рано или поздно бросит свои главные силы в наступление на Идлиб, российская авиация окажет ему поддержку с воздуха. Со стороны сирийской армии и ВКС РФ все готово к движению вперед, но ничего не происходит. Сначала наступление было отложено до окончания исламского праздника жертвоприношения "Ид Аль-Адха" (Курбан-байрам), теперь дата начала наступления и вовсе "повисла в воздухе". Российский Генштаб, а именно от него все зависит, выжидает неспроста. Похоже, наступление пока не удалось окончательно согласовать с Турцией и другими региональными игроками. Кроме того, давление Запада играет здесь не последнюю роль. В конце концов, начало "Идлибской операции" определит политическая целесообразность.

Источник - ng.ru
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