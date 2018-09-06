 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Жана Казахстан". Каковы роль и будущее казахстанских нац-патриотов, - Д.Ашимбаев
06:33 07.09.2018

Д.Ашимбаев: Назрела необходимость в серьезной системной работе в сфере национальной и языковой политики
"Вся история и национал-демократов, и национал-патриотов, и национал-популистов сводится к межвидовой борьбе за власть внутри аморфных организаций при полном отсутствии навыков организационной работы"

Жанар Тулиндинова, 5 сентября 18

- Тренд на национал-популизм наиболее емко воплотился в проекте форума "Жана Казахстан". К чему, на ваш взгляд, может привести раскрутка этого движения? Какие конечные цели преследует этот проект?

- Вот смотрите, у нас в парламенте есть устоявшаяся трехпартийная система, над которой, конечно, можно много и долго издеваться, тем не менее, ее структура логичная и ясна: центристская партия ("Нур Отан"), левая (КНПК) и правая ("Ак жол").

В нормальных условиях эта структура могла бы играть роль полноценного политического треугольника. Однако вместо этого был сформирован квазиоппозиционный проект. Видимо, из этой инициативы пытаются создать некий эрзац оппозиционной партии для управления политическими настроениями казахского социума.

Как известно, национальное движение существует в стране с конца 80-х прошлого века. Сначала оно позиционировалось как национал-демократическое, затем национал-патриотическое, сейчас его принято называть национал-популистским. Однако проблема этого движения на протяжении трех десятилетий была одна – невозможность избрания единого лидера. Вся история и национал-демократов, и национал-патриотов, и национал-популистов сводится к межвидовой борьбе за власть внутри аморфных организаций при полном отсутствии навыков организационной работы.

Фактически мы видим, что все создаваемые в этой сфере движения моментально раскалывались на две-три враждующие группировки. По всему понятно, что добиться какой-либо консолидации в этой среде очень сложно.
Заметьте, что даже сегодня она никак не может определиться и избрать лидера. А надо понимать, что в наших условиях, личностный и лидерский фактор играет серьезную роль в дальнейшем развитии и перспективах организации.

- Можно ли предполагать, что "Жана Казахстан" канализируют общественную активность в нишу национального вопроса?

- Видите ли, проблема заключается в том, что в стране реально существует определенная протестность, которая два года назад вылилась в земельные митинги.
Мы видим, какую негативную реакцию вызывает реформа здравоохранения, а также введение обязательного социального страхования. Как в обществе нарастают девальвационные ожидания. Вместе с тем, вся эта протестность упорно дискредитируется посредством фигуры беглого олигарха Мухтара Аблязова, который "марает" своим именем все акции общественных протестов – допустим, направленные против реформы образования и т.д.
Таким образом, у населения формируется инстинктивное отторжение от любой митинговой активности. С другой стороны предлагается в качестве альтернативы так называемый национальный форум. Но ведь социальная проблематика обостряется, а риск игры на национальном поле чреват межнациональными конфликтами.

Проблема в том, что отказ от гражданской идентичности в пользу национальной, отказ от серьезной реформы социальной политики в пользу сиюминутных проектов могут завести ситуацию в неуправляемое русло.
Что мы видим сегодня? Меняется этнический состав населения Казахстана. Казахская нация проходит этап массовой урбанизации. Претерпела изменение и ситуация с языковым вопросом. Трансформируются внутринациональная и межнациональная проблематика.
Очевидно, что назрела необходимость в серьезной системной работе в сфере национальной и языковой политики.

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536291180
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