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|Козлы... драные. Сильнейшая сборная Казахстана по кок-бору сенсационно проиграла в полуфинале узбекам!
06:51 07.09.2018
Сильнейшая сборная Казахстана по кок-бору сенсационно проиграла в полуфинале узбекским соперникам
На ипподроме Бактуу-Долоноту накануне завершились полуфинальные игры по кок-бору. Сообщается на сайт ВИК.
В первой полуфинальной игре сборная Кыргызстана одержала уверенную победу над командой из Москвы со счетом 23:5.
Вторая игра полуфинала завершилась сенсационным проигрышем сильнейшей команды из Казахстана сборной Узбекистана со счетом 4:5. Отметим, что казахстанская сборная - действующие чемпионы по казахскому кокпару (аналог кок-бору).
Сегодня, в пятницу, в 16:00 часов состоится игра за 3-4 место между сборной Казахстана и командой Москвы. Финальная игра начнется в 18:00 часов, за главный приз будут бороться сборные Кыргызстана и Узбекистана.
Напомним, призовой фонд соревнований по кок-бору составляет 6 млн.200 тыс. сомов. Приз за первое место - 3 млн. сомов, 2-е место – 1,5 млн. сомов. 3-е место – 1 млн. сомов. Учреждены также призы "Великий игрок кок-бору" и "Великая лошадь кок-бору" по 100 тыс. сомов.