В Кыргызстане из-за частой сменяемости чиновников невозможно вести диалог - глава ЕАБР Бельянинов

06:53 07.09.2018

В Алматы начал работу Конгресс евразийских СМИ, в котором принимают участие около 60 представителей масс-медиа стран-участников Евразийского банка развития (ЕАБР), передает корреспондент КирТАГ в четверг.



Как отметил председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов, в Кыргызстане из-за частой сменяемости чиновников невозможно вести диалог.

"К сожалению, у банка нет ни крупных, ни малых проектов с Кыргызстаном. Самая активная работа идет по линии Российско-Кыргызского фонда развития, который был создан с целью некой компенсацией по вступлении Кыргызстана в Таможенный союз. В Кыргызстане не с кем разговаривать! Никто же не приходит, ребята у нас есть деньги, но никто не приходит. Отсутствие такого рода диалога затрудняет взаимодействие. Также очень частая замена в правительственных кругах чиновников и отсутствие преемственности затрудняют диалог. Не с кем разговаривать. Только начинаем устанавливать какую-то взаимосвязь, а он уже ушел и пришел новый, который пока не курсе", - сказал он.

Бельянинов отметил, что недавно он встречался с президентом страны Сооронбаем Жээнбековым. "Мы высказали ряд направлений, которые могли быть серьезным предметом для изучения, для взаимодействия. Все находится в процессе рассмотрения", - сказал он.

"Наиболее успешно у нас работа ведется с минфином КР. Но они заявляют, что никаких гарантий давать не будут. Согласитесь, трудно обеспечить возвратность проектов без гарантий. И также взаимодействие с Нацбанком КР. Мы просим и надеемся, что будет реализовано, чтобы нас допустили к фондированию наших возможных проектов в нацвалюте. Это постановочные задачи для двух стран", - заключил А.Бельянинов.



Мунара Боромбаева.