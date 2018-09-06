Молдавия собрала и депортировала в Турцию всех "гюленистов". За оплату ремонта правительственных офисов

06:57 07.09.2018 Молдавия расплатилась с Турцией учителями

Кишинев депортировал в Анкару преподавателей неугодных Реджепу Тайипу Эрдогану лицеев



Молдавские власти 6 сентября депортировали в Анкару семерых турецких граждан, работавших в сети лицеев Orizont. Их подозревают в связях с движением Фетхуллаха Гюлена - злейшего врага президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Собеседники "Ъ" в Кишиневе и Анкаре связывают депортацию с желанием молдавских властей угодить турецкому руководству. Господин Эрдоган собирается этой осенью посетить республику, к тому же он оплатил ремонт здания администрации молдавского президента Игоря Додона.



Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии 6 сентября сообщила о выдворении с территории страны семерых иностранных граждан, "подозреваемых в связях с исламистской группировкой, ведущей незаконную деятельность во многих странах". "В ходе расследования этого дела СИБ сотрудничала со спецслужбами других государств",- отмечается в пресс-релизе, без уточнения о каких странах идет речь. За несколько часов до депортации молдавские силовики задержали сотрудников сети лицеев Orizont прямо по пути на работу.



То, что речь идет об одних и тех же людях впоследствии подтвердили журналисты молдавского портала NewsMaker, которые дежурили в аэропорту Кишинева и лично видели родственников и адвокатов преподавателей. Кроме того, в СИБ сообщили журналистам, что турецкие граждане высланы, но не уточнили, когда и как. Самих задержанных никто не видел.



Мы квалифицировали произошедшее как похищение людей",- заявила "Ъ" глава молдавского отделения правозащитной организации Amnesty International Кристина Перетятку.



Она отметила, что у всех высланных были запросы на получение политического убежище в Молдавии. "Кроме того, для ареста людей должно быть решение суда и ордер, однако, насколько нам известно, ничего этого не было",- отметила госпожа Перетятку.



Проблемы у функционирующей в Молдавии сети турецких лицеев Orizont начались после того, как в 2016 году в Турции произошла попытка военного переворота. Турецкие власти объявили, что за его организацией стояло движение исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена - FETO. После подавления мятежа Анкара начала борьбу с сетью образовательных учреждений, связанных с FETO, и работающей во многих странах мира. На постсоветском пространстве эти учреждения есть в Киргизии и Молдавии. Называются они "Себат" и Orizont соответственно.



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Анкара ранее неоднократно обращалась к молдавским властям с настоятельной просьбой закрыть пять лицеев сети Orizont, в которых учатся около 1,6 тыс. человек. Какое-то время Кишинев не предпринимал никаких активных действий на этом направлении. Но 31 марта этого года директор одного лицеев сети Тургай Шен был задержан, доставлен в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью, но затем отпущен.



Тот факт, сеть Orizont в Молдавии была открыта "по совету" Фетхуллаха Гюлена, "Ъ" подтвердил сотрудник одного из лицеев, учитель английского языка Хасан Барыш. Он - турецкий гражданин, имеющий в Молдавии вид на жительство. Запрос на политическое убежище, в отличие от своих депортированных коллег, он не подавал. "У Гюлена нет денег, чтобы поддерживать нас, но мы уважаем его,- заявил господин Барыш.- Он человек, который поддерживает мир, чтобы люди всех наций жили вместе".



Хасан Барыш рассказал "Ъ" о деталях задержания коллег.



"Вместе с директором нашего лицея мы ехали на работу, но были остановлены сотрудниками полиции и СИБ,- сказал он.- Мы быстро заблокировали двери, но когда передавили документы, сотрудник СИБ просунул руку, открыл дверь и вытащил из машины директора". Господина Барыша и его несовершеннолетнего сына также отвели в полицейскую машину для проверки документов, но в итоге задерживать не стали.



"90% учеников этих лицеев - христиане, поэтому разговоры о какой-то исламистской идеологии беспочвенны,- завил "Ъ" депутат парламента от оппозиционной Либерально-демократической партии Молдавии Вадим Пистринчук.- Там учатся дети многих очень высокопоставленных людей. Я знаю многих, кто отдавал туда детей потому, что там очень высокий уровень изучения физико-математических дисциплин". Господин Пистринчук отметил, что при депортации турецких граждан были нарушены их права: "Даже если есть какие-то претензии к этим людям, их права должны были соблюдаться, в том числе право на политическое убежище".



В Кишиневе жесткие действия властей в отношении учителей турецких лицеев связывают с желанием угодить властям Турции. Дело в том, что в ближайшее время страну должен посетить Реджеп Тайип Эрдоган, который уже несколько раз переносил свой приезд в Молдавию. На турецкие деньги было отремонтировано здание президентской администрации в молдавской столице. Оно сильно пострадало в результате беспорядков, вспыхнувших в апреле 2009 года после парламентских выборов. С тех пор здание пустовало и не ремонтировалось, пока Турция не выделила на него "безвозмездную помощь". Сейчас все работы завершены, и президент страны Игорь Додон скоро намерен въехать в новый офис.



По словам Вадима Пистринчука, в политических кругах распространено мнение, что высылка граждан Турции связана с предстоящим визитом господина Эрдогана и той финансовой помощью, которую оказала Анкара. "Администрацию президента скоро должны открыть, и тут происходит такое. Естественно, появляются предположения, что эти события связаны",- говорит депутат Пистринчук.



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С ним согласны и непарламентские партии "Платформа "Достоинство и правда"" и "Действие и солидарность". Обе ориентированы на ЕС, но критикуют как пророссийского президента Игоря Додона, так и реального руководителя страны олигарха Владимира Плахотнюка, который возглавляет правящую Демпартию и заявляет о своей прозападной ориентации.



"За деньги на ремонт здания администрации президента и другие блага в Молдавии нарушают права человека. Это недопустимо",- говорится в заявлении партии "Действие и солидарность".



Именно накануне депортации турецких граждан - 5 сентября - Игорь Додон официально подтвердил, что господин Эрдоган приедет в Молдавию и уточнил, что визит состоится "в начале октября". Это усилило подозрения в том, что высылка турецких учителей является желанием ублажить высокого гостя. Сам президент Додон обвинения оппозиционеров отрицает. "Никакой связи (между выдворением учителей и готовящимся визитом турецкого президента - ""Ъ"") не может быть",- сообщил он на своей странице в соцсети. Господин Додон также напомнил, что СИБ по молдавским законам не подчиняется президенту.



Незадолго до событий в Молдавии турецкие власти решили вопрос с сетью подконтрольных FETO образовательных учреждений, действующих в Киргизии. Президент Эрдоган посещал страну 1–3 сентября и поднял в Бишкеке эту тему. В Киргизии эта сеть называлась "Себат", но сейчас сменила название на "Сапат". Как заверил Реджепа Тайипа Эрдогана президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, теперь эти школы не несут угрозы Анкаре. "Мы провели большую работу по решению этого вопроса,- подтвердил господин Жээнбеков.- Министерство образования и науки Киргизии входит в состав учредителей лицеев и пристально наблюдают за их работой".



Во время визита в Киргизию господин Эрдоган открыл другую сеть турецких школ - "Маариф". Она должна стать альтернативой "Сапату", лояльной турецким властям.



"Любая небольшая страна, как Киргизия и Молдавия, заинтересована в любых источниках инвестиций. Турция в данном случае - один из них,- сказал "Ъ" живущий в Анкаре политолог, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Тимур Ахметов.- Чтобы получить помощь, страны делают шаги, которые не требуют от них значительных усилий: закрыли школы, поменяли названия. Однако турецкая сторона рассматривает эти политические шаги как важный сигнал и, возможно, действительно увеличит экономические вливания в эти страны".



Кирилл Кривошеев

06.09.2018, Источник - kommersant.ru

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