Еще семь казахстанских спортсменов дисквалифицированы за допинг

07:22 07.09.2018

Число дисквалифицированных за допинг в 2018 году казахстанских спортсменов возросло до 26.



На сайте Национального антидопингового центра Казахстана опубликован обновленный список спортсменов, которые были дисквалифицированы за наличие в анализах запрещенных субстанций, передает корреспондент Vesti.kz.



Согласно данным сайта еще семь казахстанских спортсменов попали в этот список. Это велогонщик Виктор Окишев, который в 2014 году уже был отстранен за нарушение антидопинговых правил. В анализе спортсмена за 2018 год был обнаружен запрещенный препарат эритропоэтин. В итоге Окишев дисквалифицирован на восемь лет - с 1 июля 2018 года по 30 июня 2026.



Также на допинге попались тяжелоатлет Роберт Карнаухов (нандролон, кломифен), пловец Риат Жумагулов (метилгексанамин, хигенамин) и легкоатлеты Евгения Фондюшина (сибутрамин), Александр Лях (метилгексанамин), Игорь Кондратьев (метилгексанамин) и Вероника Брославская (мельдоний).



Таким образом, с начала 2018 года за нарушение антидопинговых правил были дисквалифицированы 26 казахстанских спортсменов.



Напомним, 6 августа стало известно, что художественная гимнастка Сабина Аширбаева и тяжелоатлет Владимир Седов дисквалифицированы за положительные допинг-пробы.