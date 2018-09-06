В правительстве Таджикистана образовано Агентство по развитию экспорта

08:42 07.09.2018

Экспортом Таджикистана займется новая организация



Правительство Таджикистана всерьез озабочено повышением экспортного потенциала страны, для этих целей в стране создадут новую структуру, которая займется этим вопросом



В Таджикистане учредили новое Агентство по развитию экспорта, следует из постановления правительства.



Ожидается, что оно начнет свою работу через месяц и там будут работать около 35 специалистов.



Структура создана для повышения экспортного потенциала страны. Агентство будет искать потенциальных партнеров и потребителей для таджикских экспортеров за границей.



Помимо этого, ведомство займется повышением квалификации сотрудников экспортирующих компаний и разработкой предложений для улучшению законодательства по стимулированию экспорта.



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Стоит отметить, что организация по ряду своих целей и задач дублирует существующие структуры, созданные при правительстве республики, однако чиновники отмечают, что новое агентство не будет замещать их функции.



Внешнеторговый оборот Таджикистана уже довольно длительное время имеет устойчивый отрицательный баланс, а импорт в страну существенно превышает экспорт.



Главными торговыми партнерами республики являются Россия, Казахстан, Китай, США и Турция. В основном Таджикистан экспортирует за рубеж сырье. Около половины от общего объема экспорта страны в первом квартале этого года приходилось именно на минеральные продукты.



Сколько составил дефицит внешнеторгового баланса Таджикистана



В этот период сложился отрицательный торговый баланс страны и составил 547,6 миллиона долларов. В целом внешнеторговый оборот Таджикистана в первом квартале текущего года достиг 1,3 миллиарда долларов, что на 33% больше, чем в прошлом году.