В Кабуле взорван спортзал с тренировавшимися полицейскими - 20 погибших

09:56 07.09.2018

При взрывах в Кабуле погибло по меньшей мере 20 человек



Два взрыва в тренировочном центре для борцов, расположенном в населенном преимущественно шиитами районе афганской столицы, унесли жизни по крайней мере 20 человек. Более 70 ранены, сообщает министерство внутренних дел Афганистана.



По данным МВД, 5 сентября смертник взорвал себя внутри спортзала в районе Дашт-е-Барчи на западе Кабула. Менее чем через час, когда на место прибыли силовики и журналисты, там взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.



Организация NAI, выступающая в поддержку открытых СМИ в стране, сообщила, что среди погибших – репортер и оператор крупнейшей в Афганистане телекомпании Tolo News; еще четыре человека из съемочных групп других телеканалов получили ранения.



По словам начальника полиции Кабула генерала Дауда Амина, среди раненых – по меньшей мере семь полицейских. Экстремистская группировка "Исламское государство", атаки которой часто нацелены на шиитскую общину Афганистана, взяла на себя ответственность за оба взрыва.