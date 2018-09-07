Зачем Порошенко добивается уничтожения Украины как государства, - "СП"

10:17 07.09.2018 Зачем Порошенко добивается уничтожения Украины как государства

"Незалежная" в скором времени вернется к границам времен Богдан Хмельницкого



Алексей Полубота

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Богдан Безпалько Борис Шмелев



Перспектива разрыва Большого договора между Украиной и Россией выглядит как бездарная авантюра президента Петра Порошенко с катастрофическими последствиями.



Об этом в эфире канала "News-Font" заявил бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко.



"Расторжение Большого договора создаст очень большие проблемы на Украине. От границ до определения, что такое Украина на самом деле. Если Порошенко это сделает, могу сказать одно: государства „Украина" не существует", - заявил экс-нардеп.



По его словам, Украина может уменьшиться в два, три раза. Уже не будет возможно самому парламенту определиться, что такое границы. "Все законы о пересечении товаров становятся под вопрос. Когда Украина заявит о разрыве договора, и проголосует парламент, то частично России это выгодно. Они теперь могут сказать, что все товары - контрабанда. Но после этого можно сказать и всем европейским странам, что это "бабуиновая республика", она тоже становится "непризнанной", - считает Журавко.



По его мнению, разрыв договора станет "жирной точкой" в вопросе принадлежности Крыма. Украина, таким образом, откажется от полуострова.



"Я думаю, это все делается для продолжения конфликта. Сегодня нацбаты в Украине обучают спецслужбы Америки, Канады, Польши. Причем учения проводятся вблизи непосредственно Мариуполя, это о чем-то говорит", - уверен бывший депутат.



- Журавко, конечно, высказывается довольно гротескно, - говорит член президентского совета по межнациональным отношениям Богдан Безпалько. - Да, Россия после разрыва этого договора официально не обязана "уважать территориальную целостность" бывшей УССР. Формально, Россия может предъявить территориальные претензии. Необязательно это будет означать войну, какие-то военные действия. Просто юридически Россия может заявить, что не признает правомерной передачу того же Донбасса в 1920-м году в состав Украины, и т. д.



При этом я не думаю, что другие страны, например, Белоруссия, Польша или Румыния после денонсации Киевом договора о дружбе с Россией сразу же начнут предъявлять территориальные претензии. Поскольку у этих стран свои собственные договоры с Украиной и вряд ли они решат, что они тут же утратят силу после того, как Договор о дружбе России и Украины утратит силу.



Вместе с тем, этот договор абсолютно не соответствует реальности, и я сам не раз публично говорил о том, что нет смысла его сохранять. Если Украина первой выйдет из этого договора, то Россия окажется даже в более выгодном положении, поскольку Киев этим шагом как бы берет на себя ответственность за последствия, и Россию хотя бы в этом не будут обвинять.



"СП": - Разрыв договора может актуализировать вопросы насколько правомочно в состав Украины вошли Донбасс, Харьковская, Херсонская область и т. д.



- Теоретически это возможно. Тут все будет зависеть от политической воли российского руководства. Исторические основания для возвращения этих территорий в состав России есть, есть и желание большинства местных жителей жить в России или, по крайней мере, иметь автономию от бандеровской власти.



"СП": - А на наши экономические отношения повлияет разрыв Договора о дружбе? Мы ведь знаем, что именно Россия остается самым крупным инвестором для киевского режима.



- Что касается российских инвестиций, то они во многом вынужденные. Дело в том, что российские банки таким образом проводят докапитализацию своих украинских "дочек". А делать это приходится потому, что продать банковскую инфраструктуру по сколько-нибудь приемлемым ценам на Украине сейчас практически невозможно. Поскольку украинское руководство таким образом вынуждает российские банки продать свои украинские филиалы за бесценок. Попросту говоря, отказаться от них задаром. Поэтому данное инвестирование - вынужденное. Хотя при этом вопрос о том, насколько этично оставлять на Украине "дочки" российских банков, остается открытым, поскольку кроме прочего они кредитуют и украинскую армию.



При этом рядовые украинцы, развращенные госпропагандой, перестают платить по кредитам, взятым в таких банках. Для радикалов эти банки очень хорошие мишени для того, чтобы показать свой "патриотизм". Мы помним, как громили офисы "Сбербанка" и других банков на Украине.



"СП": - Снизится ли товарооборот между Россией и Украиной в связи с разрывом договора?



- Этот документ мало влияет на экономические отношения двух стран. В свое время этот договор воспринимался как некая основа для нашего сотрудничества, которая позволит двум странам идти вместе. Но в реальности она оказался пустой бумагой. Договор уже давно фактически ни на что не влияет: ни на положение русских на Украине, ни на усиление культурных и экономических связей. Это стало ясно еще до печально известного майдана.



"СП": - Разрыв договора может легитимировать в глазах мирового сообщества вхождение Крыма в состав России?



- С формальной точки зрения да, должен улучшить. Юридически это еще более закрепит Крым в составе России. Но сейчас в Западном мире, который как раз осуждает вхождение Крыма в состав России правит бал такая медиакратия, которая, конечно, не станет посвящать обывателей в подробности договора и истории Крыма. Уже в мировой практике было достаточно прецедентов, чтобы признать Крым российским. Это не только Косово, где вообще не было референдума, но и, к примеру, Фолклендские острова, которые отошли к Англии тоже после референдума. А перед тем за эти острова Великобритания вообще воевала с Аргентиной.



- Договор о дружбе с Украиной в момент ратификации в 1998 году вызвал ожесточенные споры среди депутатов Госдумы РФ, - говорит руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН, заведующий кафедрой международных отношений Дипломатической академии МИД РФ Борис Шмелев. - И как раз главным преткновением были границы Украины, доставшиеся ей в наследство от СССР. В частности, депутаты не хотели признавать права независимой Украины на Крым. Борис Ельцин все же продавил подписание этого договора. Тогда были надежды, что как раз сговорчивость России по территориальным вопросам станет лучшей гарантией от проблем в отношениях с Украиной на будущее. Время показало, что это не так. Украинская политическая элита воспринимала как должное наши уступки, и понемногу дрейфовала в сторону Запада и НАТО. Украина на деле не выполнила ни одного из положений, зафиксированных в Договоре о дружбе с Россией. Россия, в свою очередь, видя это, в критический момент решилась на воссоединение с Крымом.



Поэтому теперь договор просто бумажка. От того, что Украина выйдет из него, Россия ничего не потеряет.



"СП": - А Украина?



- Надо понимать, что хуже того уровня отношений, который мы сейчас имеем, может быть только открытая прямая война. Для Украины продлевать договор в таких условиях - это действительно нонсенс. С одной стороны, Россия объявлена агрессором, а с другой - действует договор о дружбе. Поэтому у Порошенко возможности для политического маневрирования небольшие и договор, скорей всего, будет расторгнут.



Конечно, Украина сама выйдет из договора, который юридически обязывает Россию уважать территориальную целостность Украины, а для Киева учитывая ситуацию с ДНР и ЛНР, это довольно болезненный аспект. Хотя существует и договор о границе между Россией и Украиной 2003 года. Поэтому Украина, разорвав Договор о дружбе с Россией, тоже не так много потеряет.



Просто исчезнет формальная основа для развития и улучшения отношений между Россией и Украиной. Но они, с договором или без, все равно в обозримом будущем не смогут стать лучше. А если Киев попытается силовым методом решить вопрос Донбасса, это еще сильнее ухудшит отношения между Россией и Украиной, какие бы договоры между нами ни действовали.



7.09.18 Источник - свободная пресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536304620

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