Израиль тайно вооружает и финансирует боевиков на юге Сирии, - Foreign Policy

11:23 07.09.2018

Foreign Policy: Израиль организовал поставки оружия боевикам в Сирии



Израиль пытался сохранить свои отношения с боевиками в тайне. Однако боевики, ранее поддерживаемые Израилем, предоставили The Foregn Policy подробный отчет о действиях Израиля



Израиль тайно вооружал и финансировал по меньшей мере 12 групп мятежников на юге Сирии, которые препятствовали проиранским силам и боевикам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) занять позиции вблизи израильской границы в течение последних нескольких лет, согласно заявлениям более двух десятков полевых командиров мятежников, пишет Елизавета Цурков в статье для американского издания The Foreign Policy.



Военные поставки боевикам, закончившиеся в июле 2018 года, включали в себя штурмовые винтовки, пулеметы, минометы и транспортные средства. Израильские службы безопасности поставляли оружие по трем маршрутам, соединяющим оккупированные Израилем Голанские высоты с Сирией. Израиль использовал эти же маршруты для доставки гуманитарной помощи жителям юга Сирии.



По словам сирийских боевиков и местных журналистов, Израиль также платил зарплату мятежникам, около $75 в месяц, и предоставлял дополнительные средства для покупки оружия на сирийском черном рынке. Подобные деловые отношения с Израилем породили ожидания среди боевиков, что Израиль вступится за них, если правительственные войска Сирии направятся на юг. Когда сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России начали летнее наступление на юге страны, Израиль не предпринял никаких действий по защите мятежников. Боевики поняли, что их предали. "Израиль преподал нам урок, который мы не забудем", - заявил один из боевиков.



Израиль пытался сохранить свои отношения с боевиками в тайне. Однако боевики, ранее поддерживаемые Израилем, предоставили The Foregn Policy подробный отчет о действиях Израиля. Полевые командиры дали интервью при условии, что их настоящие имена останутся в тайне.



Количество оружия и денег, переданных Израилем мятежникам, относительно не велико по сравнению с суммами, потраченными другими странами, включая Катар, Саудовскую Аравию, Турцию и США. Даже в разгар израильской программы помощи в начале 2018 года полевые командиры жаловались на то, что израильской помощи недостаточно.



Израиль начал вооружать повстанческие группировки, объединившиеся с Сирийской свободной армией в 2013 году, включая группировки в провинциях Кунейтра и Дараа, а также южные районы Дамаска. Оружие, переданное в то время, было главным образом изготовлено в США. Позже Израиль переключился на предоставление боевикам в основном неамериканского оружия, по-видимому, чтобы скрыть источник помощи, начав поставки перехваченного иранского оружия, которое предназначалось для ливанской "Хезболлы".



Помощь группам боевиков оставалась стабильной в течение некоторого времени, но в 2017 году она значительно расширилась. Израиль перешел от поддержки сотен бойцов к поддержке групп, насчитывающих тысячи боевиков. Увеличение помощи совпало со сдвигом в политике Израиля в Сирии. После провала призывов Израиля, обращенных к администрациям США и России, о предотвращении продвижения проиранских сил на юг Сирии Израиль принял более агрессивную политику. Его военно-воздушные силы начали глубже проникать на территорию Сирии, нанося удары не только по отдельным поставкам иранского оружия "Хезболле", но и по иранским базам по всей Сирии.



В июле 2018 года израильские официальные лица, по-видимому, достигли взаимопонимания с Россией, что позволило вернуть правительственные силы Сирии в провинции Дараа и Кунейтра, а также районы, прилегающие к Голанским высотам. Взамен Россия, как сообщается, пообещала, что иранские силы будут находиться от Голанских высот не ближе, чем в 80 километрах. Также была достигнута договоренность, что Россия не будет препятствовать воздушным ударам Израиля по иранским позициям в Сирии.



Даже после того, как началось наступление правительственных сил на юге Сирии, многие мятежники продолжали цепляться за надежду на то, что Израиль по крайней мере не позволит правительственным войскам войти в провинцию Кунейтра, прилегающую к Голанским высотам. Тысячи представителей оппозиции бежали в Кунейтру, но Израиль не стал их защищать. Один из лидеров оппозиции из провинции Дараа Абу Халед сказал, что полагаться на Израиль было ошибкой.



"Поверьте мне, Израиль пожалеет о своем молчании по поводу того, что произошло на юге Сирии. Мы в нашем городе и соседних городах неохотно примирились с режимом, но это примирение повлияет на Израиль в ближайшем будущем", - заявил Халед.



По мере приближения сирийских правительственных сил боевики связались со своими израильскими кураторами и попросили убежища, опасаясь возмездия со стороны сирийского правительства. Израильские официальные лица разрешили небольшому числу полевых командиров и их ближайших родственников перейти на территорию Израиля в ночь на 22 июля 2018 года. Остальным боевикам было отказано.



Что касается рядовых боевиков, большинство из них предпочло сдаться сирийскому правительству, а не бежать в Идлиб - последний оставшийся анклав боевиков. Некоторые из них были арестованы, по-видимому, за сотрудничество с Израилем, в то время как остальные присоединились к провластному ополчению или вступили в сирийскую армию, чтобы избежать преследования со стороны режима.



Александр Белов