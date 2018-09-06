 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 07.09.2018
13:43  Древний Карон. В Таджикистане продолжаются раскопки "царского города" (видео)
13:38  Традиция казахской взаимопомощи - Сыбага беру
13:36  Bloomberg: Как США превратили доллар в оружие?
13:32  "Короли черного золота": самые влиятельные нефтяники Казахстана
11:56  Таджикских чиновников обязали благоустроить свою малую родину
11:48  Ультраправый поворот: в Швеции не желают мириться с иммигрантами, - В.Добрынин
11:24  Что происходит в Туркменистане на самом деле? - Р.Иванов
11:23  Израиль тайно вооружает и финансирует боевиков на юге Сирии, - Foreign Policy
10:17  Зачем Порошенко добивается уничтожения Украины как государства, - "СП"
09:56  В Кабуле взорван спортзал с тренировавшимися полицейскими - 20 погибших
08:42  В правительстве Таджикистана образовано Агентство по развитию экспорта
07:22  Еще семь казахстанских спортсменов дисквалифицированы за допинг
07:07  Руководители пяти рынков в Ташкенте арестованы за хищения около $4 млн
06:57  Молдавия собрала и депортировала в Турцию всех "гюленистов". За оплату ремонта правительственных офисов
06:53  В Кыргызстане из-за частой сменяемости чиновников невозможно вести диалог - глава ЕАБР Бельянинов
06:51  Козлы... драные. Сильнейшая сборная Казахстана по кок-бору сенсационно проиграла в полуфинале узбекам!
06:45  Факторы распада СССР: глупость, тщеславие, цинизм и предательство, - Progenia
06:33  "Жана Казахстан". Каковы роль и будущее казахстанских нац-патриотов, - Д.Ашимбаев
06:31  Почему Москва и Дамаск откладывают наступление в Идлибе? - А.Шарковский
06:28  Начнется ли распад Украины? - Александр Храмчихин
06:26  Россию и ее партнеров ждет последнее испытание в Сирии, - И.Субботин
06:22  Мировой финансовый кризис. Истоки, - В.Катасонов
06:21  В Басре играют со спичками. К обострению обстановки на юге Ирака, - А.Веселов
05:49  Что Колчаку с Деникиным помешало объединиться и раздавить большевиков? (история) - Я.Бутаков
05:10  Новым пресс-секретарем главы РосПравительства стал востоковед Осипов
01:16  Мир для Китая закончился: что "сломалось" в Поднебесной, - Ю.Тавровский
00:34  Родная кровь. Зачем Рахмон меняет правила брачных игр в Таджикистане, - Т.Зверинцева
00:33  Ынтымак в помощь. Так ли опасны новостройки вокруг Бишкека, - Артем Космарский
00:09  В Узбекистане утвердили порядок блокировки "неправильных" сайтов
00:02  Тухлое дело. Какая связь между Скрипалями и Сирией, - Дарья Асламова
00:00  О политическом мотиве убийства брата рассказала экс-генпрокурор Киргизии Аида Салянова
Четверг, 06.09.2018
22:12  Голландский банк ING оштрафован на 775 млн евро по "делу Гульнары Каримовой"
19:41  Президент Мирзиеев уволил Ойбека Турсунова из старших зятьев
19:31  Прут. США обеспокоились концом однополярного мира, - "Завтра"
19:24  Портянка завсегда лучше носка. Почему Запад так боится российско-китае-монгольских военных учений "Восток-2018", - Э.Лимонов
18:43  В России задержан гражданин Казахстана, бывший боец спец-бата "Спарта" ВС ДНР. Требуют выдать
18:26  Украина готовится к наступлению и поражению, - П.Шипилин
17:33  "Форбс" обнародовал рейтинг богатейших семей России: Гуцериевы, Ротенберги, Гапонцевы и пр.
16:48  Россия совершила акт войны! - жжот The Telegraph
16:19  Китай уже проигрывает новую холодную войну с США, - Минскин Пей
16:18  Чем закончится для Эрдогана шантаж США дружбой с Кремлем, - Бурак Бекдил
16:15  Парламенты России и Ирана ускоряют интеграцию двух стран
15:36  В казахстанском Усть-Каменогорске врачи диагностировали беременность у... мужчины
15:28  Бандерштадт должен быть разрушен, - В.Блинов
15:27  Экс-глава таможенной службы Кыргызстана Адам Жунусов объявлен в розыск. За особо тяжкие...
12:51  Рынок труда: Как вернуть пожилым россиянам рабочие места, занятые мигрантами
12:49  Посыпалось. Как рушится "лучшая в СНГ" Казахстанская банковская система
12:47  Приказано забыть. В Узбекистане уничтожают память об Исламе Каримове, - А.Муминов
11:46  По завету Эрдогана. Бросит ли тюркский мир вызов Западу? - САМ
10:57  Наглость против позорища. Скрипаль должен был умереть..., - И.Мальцев
10:53  Если не ответить на убийство Захарченко, Донбасс можно потерять, - К.Затулин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Израиль тайно вооружает и финансирует боевиков на юге Сирии, - Foreign Policy
11:23 07.09.2018

Foreign Policy: Израиль организовал поставки оружия боевикам в Сирии

Израиль пытался сохранить свои отношения с боевиками в тайне. Однако боевики, ранее поддерживаемые Израилем, предоставили The Foregn Policy подробный отчет о действиях Израиля

Израиль тайно вооружал и финансировал по меньшей мере 12 групп мятежников на юге Сирии, которые препятствовали проиранским силам и боевикам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) занять позиции вблизи израильской границы в течение последних нескольких лет, согласно заявлениям более двух десятков полевых командиров мятежников, пишет Елизавета Цурков в статье для американского издания The Foreign Policy.

Военные поставки боевикам, закончившиеся в июле 2018 года, включали в себя штурмовые винтовки, пулеметы, минометы и транспортные средства. Израильские службы безопасности поставляли оружие по трем маршрутам, соединяющим оккупированные Израилем Голанские высоты с Сирией. Израиль использовал эти же маршруты для доставки гуманитарной помощи жителям юга Сирии.

По словам сирийских боевиков и местных журналистов, Израиль также платил зарплату мятежникам, около $75 в месяц, и предоставлял дополнительные средства для покупки оружия на сирийском черном рынке. Подобные деловые отношения с Израилем породили ожидания среди боевиков, что Израиль вступится за них, если правительственные войска Сирии направятся на юг. Когда сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России начали летнее наступление на юге страны, Израиль не предпринял никаких действий по защите мятежников. Боевики поняли, что их предали. "Израиль преподал нам урок, который мы не забудем", - заявил один из боевиков.

Израиль пытался сохранить свои отношения с боевиками в тайне. Однако боевики, ранее поддерживаемые Израилем, предоставили The Foregn Policy подробный отчет о действиях Израиля. Полевые командиры дали интервью при условии, что их настоящие имена останутся в тайне.

Количество оружия и денег, переданных Израилем мятежникам, относительно не велико по сравнению с суммами, потраченными другими странами, включая Катар, Саудовскую Аравию, Турцию и США. Даже в разгар израильской программы помощи в начале 2018 года полевые командиры жаловались на то, что израильской помощи недостаточно.

Израиль начал вооружать повстанческие группировки, объединившиеся с Сирийской свободной армией в 2013 году, включая группировки в провинциях Кунейтра и Дараа, а также южные районы Дамаска. Оружие, переданное в то время, было главным образом изготовлено в США. Позже Израиль переключился на предоставление боевикам в основном неамериканского оружия, по-видимому, чтобы скрыть источник помощи, начав поставки перехваченного иранского оружия, которое предназначалось для ливанской "Хезболлы".

Помощь группам боевиков оставалась стабильной в течение некоторого времени, но в 2017 году она значительно расширилась. Израиль перешел от поддержки сотен бойцов к поддержке групп, насчитывающих тысячи боевиков. Увеличение помощи совпало со сдвигом в политике Израиля в Сирии. После провала призывов Израиля, обращенных к администрациям США и России, о предотвращении продвижения проиранских сил на юг Сирии Израиль принял более агрессивную политику. Его военно-воздушные силы начали глубже проникать на территорию Сирии, нанося удары не только по отдельным поставкам иранского оружия "Хезболле", но и по иранским базам по всей Сирии.

В июле 2018 года израильские официальные лица, по-видимому, достигли взаимопонимания с Россией, что позволило вернуть правительственные силы Сирии в провинции Дараа и Кунейтра, а также районы, прилегающие к Голанским высотам. Взамен Россия, как сообщается, пообещала, что иранские силы будут находиться от Голанских высот не ближе, чем в 80 километрах. Также была достигнута договоренность, что Россия не будет препятствовать воздушным ударам Израиля по иранским позициям в Сирии.

Даже после того, как началось наступление правительственных сил на юге Сирии, многие мятежники продолжали цепляться за надежду на то, что Израиль по крайней мере не позволит правительственным войскам войти в провинцию Кунейтра, прилегающую к Голанским высотам. Тысячи представителей оппозиции бежали в Кунейтру, но Израиль не стал их защищать. Один из лидеров оппозиции из провинции Дараа Абу Халед сказал, что полагаться на Израиль было ошибкой.

"Поверьте мне, Израиль пожалеет о своем молчании по поводу того, что произошло на юге Сирии. Мы в нашем городе и соседних городах неохотно примирились с режимом, но это примирение повлияет на Израиль в ближайшем будущем", - заявил Халед.

По мере приближения сирийских правительственных сил боевики связались со своими израильскими кураторами и попросили убежища, опасаясь возмездия со стороны сирийского правительства. Израильские официальные лица разрешили небольшому числу полевых командиров и их ближайших родственников перейти на территорию Израиля в ночь на 22 июля 2018 года. Остальным боевикам было отказано.

Что касается рядовых боевиков, большинство из них предпочло сдаться сирийскому правительству, а не бежать в Идлиб - последний оставшийся анклав боевиков. Некоторые из них были арестованы, по-видимому, за сотрудничество с Израилем, в то время как остальные присоединились к провластному ополчению или вступили в сирийскую армию, чтобы избежать преследования со стороны режима.

Александр Белов

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536308580
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- К.Токаев изложил задачи в работе Сената в новой сессии
- Каких перестановок ждут в высших эшелонах власти Казахстана
- Д.Ашимбаев: Назрела необходимость в серьезной системной работе в сфере национальной и языковой политики
- Кадровые перестановки
- Депутаты-нуротановцы о приоритетах Лидера нации
- МИР РК вносит изменения в законодательство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
- Требования таможенного законодательства по легковым автомобилям
- Тысячи вместо миллионов – вкладчики Банка Астаны не могут вернуть деньги и штурмуют офисы
- Касательно погашения АО "Цеснабанк" краткосрочного займа Национального Банка РК
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  