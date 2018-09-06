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Что происходит в Туркменистане на самом деле? - Р.Иванов
11:24 07.09.2018

Что происходит в Туркменистане на самом деле? - обзор

Роман Иванов

С уверенностью можно утверждать только одно - простые туркмены перестали верить как официальным заявлениям, так и разным "иностранным голосам".

Про Туркмению говорят, что она живет "за железным занавесом", причем поплотнее, чем в советские времена. Местные СМИ докладывают об обществе, близком к всеобщему благоденствию. А оппозиционно-зарубежные - о тяжелейшем кризисе, который может даже уничтожить страну.

Тем временем в самом туркменском обществе появилась новая тенденция. Люди перестают верить не только официальной прессе, но и оппозиционной. Все больше народу считает, что истинной картины не покажет ни та, ни другая.

Если госСМИ действительность намеренно приукрашивают, то оппозиция (из-за границы) точно так же намеренно ее очерняет

Иностранные СМИ Туркменистан главным образом критикуют

Время от времени публикации о Туркменистане появляются в западной прессе. Главным образом критические. В частности, журналисты утверждают, что якобы в стране тяжелый экономический кризис, дефицит продовольствия, всяческие нарушения и тому подобное.

Несколько таковых предоставил портал Pravda.ru. В частности, крупные издания The Economist и Deutsche Welle высказались о туркменской экономике. А The Economist - о миграционной политике властей, препятствующих выезду граждан младше 40 лет за рубеж.

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Западные журналисты считают, что туркменская экономика "разрегулирована".

Отмечена безработица до 50-60%, при этом процветает коррупция

- В то же время данные Банка международных расчетов показывают, что 23 млрд долларов из Туркмении накопились на счетах в Германии, - пишет издание.

Одновременно все более явственно проявляется угроза экстремизма. Растет число туркменов, переходящих афганскую границу и вливающихся в ряды террористов.

Регулярно силовики "вскрывают" ячейки различных экстремистских организаций - от "Хизбут-Тахрир" до ДАИШ. Обычно их руководители ограничиваются идеологической обработкой как уже действующих, так и потенциальных членов. Но регулярно пополняются исламистские силы не только в Афганистане, но и в Сирии

- Исламистские настроения могут взорвать недовольную Туркмению, как это было в период "арабской весны" на Ближнем Востоке, - предполагает автор.

Пока Бердымухамедов читает рэп, его народ уходит к исламистам

Появляются даже отрывочные сведения о якобы состоявшихся терактах на территории Туркменистана. Но подтверждения они еще не находили.

Серьезную идеологическую работу экстремисты проводят в местах заключения - и это "фишка" не только туркменских ячеек. Считается, что там радикалы нередко противостоят криминалитету, обещая своим членам защиту как от администрации, так и от преступного сообщества.

Тебя заметили - теперь не обижайся

Тем временем, пишет Фергана, продолжается давление и в интернет-сфере.

Все больше и больше граждан подвергаются преследованиям за высказывания в соцсетях

Или за лайки и комментарии понравившихся статей о Туркменистане на зарубежных интернет-ресурсах. В качестве доказательства приводится рассказ 21-летнего жителя Ахалского велаята:

- Я заходил на запрещенные сайты посредством прокси-сервера и с удовольствием читал, ставил "класс" понравившимся публикациям и фото. Но на днях к нам домой заявился участковый и велел мне взять свой мобильный смартфон и следовать за ним в ближайший опорный пункт полиции, дескать, поступила жалоба от соседей.

Туркменские узбеки тихо ликуют и следят за Мирзиеевым

В опорном меня, оказывается, поджидали двое в гражданском. Не представились, но я сразу понял, из какой они конторы. Они на своем мониторе показали все мои действия в интернете.

Заставили стереть комментарии, удалить лайки и предупредили: "Смотри, ты уже попал в поле нашего зрения, еще нечто подобное сделаешь, потом не обижайся".

Простые люди перестали верить не только власти, но и оппозиции

Однако сами туркмены, по утверждению портала, перестают верить как государственным СМИ, так и "независимо-зарубежным"

Все чаще говорят, что и те и другие рисуют совершенно не то, что есть на самом деле

Если первые намеренно и немерено ситуацию приукрашивают, то вторые - намеренно очерняют.

Кризис в Туркменистане: дефицит растет, а у жителей отбирают "тарелки", - обзор

Авторы привели такой пример: в начале 2018 года было опубликовано видео, где штурмуют грузовик с отрубями. Утверждалось, что голодные люди пытались получить хоть немного еды.

- Наш источник (в Туркменистане - прим.) возмутился этой интерпретацией. По его словам, люди покупают отруби не для себя, а для скота. Хотя да, грузовик штурмуют, потому что дефицит кормов действительно присутствует, - пишет портал.

Перестав доверять любым СМИ, туркмены черпают информацию друг у друга - работает местный "узун-кулак"

Практикуются некие собрания - жителей села, представителей определенной профессии и так далее. Присутствовавшие потом делятся услышанным с друзьями и знакомыми, те в свою очередь - дальше.

В процессе информация нередко искажается до неузнаваемости

- Иногда человек узнает о каком-либо нововведении только когда обращается в государственные органы по тому или иному поводу. Например, запрет на выезд из страны нередко "оформляется" прямо в аэропорту в устной форме. Таможенник или представитель службы безопасности просто говорит человеку: "Не положено". А какие-то новые запреты и ограничения в торговле или в сфере услуг часто вводятся чиновниками, приходящими в магазины и иные учреждения с извещением о некоем "распоряжении сверху", - утверждает издание.

Кому верить, если верить некому?

Некоторые слухи могут запускаться специально, например, как не так давно о миграционной амнистии. В данном случае это было сделано "для заманивания нелегальных мигрантов обратно в страну".

- Таким образом, информационная среда обитания простого гражданина Туркменистана является крайне зыбкой и ненадежной

Доверять нельзя никому – ни властям, ни запрещенным оппозиционным источникам, ни даже собственным друзьям и соседям. По сути, в стране не работает привычная для современного мира система быстрого, качественного и разностороннего информирования всех желающих буквально о чем угодно. А то, что называется СМИ, на самом деле играют декоративную роль, являясь украшением для режима и неиссякаемым источником шуток для иностранцев, - утверждает автор.

Откуда берутся "фейковые" новости и как стать "масс-медиа в одиночку"

Особо туркменские официальные СМИ выделяются тем, что там нет ни криминальных сводок, ни несчастных случаев, ни какого-либо другого негатива. Почти нет мировых новостей и вообще отсутствует всяческое упоминание об оппозиции.

- Ну а самое интересное – в туркменских СМИ, в отличие от типичных СМИ тоталитарных стран, нет образа врага – ни внешнего, ни внутреннего. Считается, что процветанию туркменского государства не мешают ни другие страны, ни политическая оппозиция. В проблемах страны никого не пытаются обвинить – о них просто молчат, - резюмирует автор.

Источник - 365info.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536308640
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