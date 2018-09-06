"Короли черного золота": самые влиятельные нефтяники Казахстана

13:32 07.09.2018

"Короли черного золота": названы самые влиятельные нефтяники Казахстана



Амир Жанузаков



В топе рейтинга - Тимур Кулибаев, Канат Бозумбаев и Сауат Мынбаев.



Аналитический журнал Kazservice, выпускаемый при союзе отечественных нефтесервисных компаний, обновил ежегодный рейтинг 50 самых влиятельных людей нефтегазовой отрасли Казахстана. Рейтинг составляется на основе мнений специалистов нефтегазовой и нефтесервисной отраслей.



Составители учитывали ряд различных факторов. Принимались во внимание стоимость нефтяных компаний, их доли на рынке, объемы налогов, штаты сотрудников. Не обходились стороной и должности участников рейтинга.



Топ-5



Первую строчку занял глава президиума национальной палаты предпринимателей, член совета директоров российского "Газпрома", богатейший предприниматель нашей страны Тимур Кулибаев. По версии американского Forbes, в 2018 году состояние Кулибаева составило 3,3 млрд долларов. Его влияние в отрасли наглядно демонстрирует председательская должность в Казахстанском национальном комитете мирового нефтяного совета.



На вторую строчку эксперты поместили министра энергетики Каната Бозумбаева. С 2016 года, когда Бозумбаев вступил в должность, был принят новый кодекс "О недрах и недропользовании". Кроме того, минэнерго активно работало над проектом расширения компании "Тенгизшевройл" и развитием казахстанского содержания в нефтяных проектах глобального уровня.



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Третье место оказалось у председателя правления нацкомпании "КазМунайГаз", экс-министра нефти и газа Сауата Мынбаева. Эксперты отдали ему место в топе рейтинга за ряд высоких постов в служебном списке и управление главным национальным оператором в сфере нефти и газа. Ведь именно "КМГ" представляет интересы Казахстана в мировых инвестиционных проектах.



Четвертую строчку эксперты отдали первому вице-министру энергетики, потомственному нефтянику Махамбету Досмухамбетову. Пионер месторождения "Макат Восточный" Досмухамбетов на своей должности ведает заключением контрактов на недропользование. Кроме того, он не только мониторит, но и развивает национальное содержание в масштабных проектах по пополнению человечеством своих запасов "черного золота".



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Еще один представитель минэнерго расположился на пятом месте. Это ответственный секретарь ведомства Канатбек Сафинов, занимавшийся разработкой закона "О недрах и недропользовании" 2010 года. Именно в этом нормативном правовом документе прописан ряд мер по развитию казахстанского содержания в проектах по освоению недр. В настоящее время Сафинов курирует подразделения минэнерго по кадрам, финансам, документации, юридическим вопросам и информации.



Сердце рейтинга



Открывает сердцевину рейтинга председатель правления национального оператора по транспортировке "черного золота" АО "КазТрансОйл" Димаш Досанов. На исходе весны "КазТрансОйл" заключил контракт с АО "Каспийский трубопроводный консорциум - Казахстан" на обслуживание и ремонт нефтепроводов в казахстанском Прикаспии. Теперь в Атырауской области будут созданы 248 новых рабочих мест.



Нефтяная "кубышка" пустеет и в долларах



На 24-е место высокого пьедестала эксперты поставили директора проекта расширения производства на Тенгизе Майкла Крейли. Позитивный "выхлоп" от проекта для экономики нашей страны трудно переоценить. Достаточно отметить, что с начала проекта расходы на казахстанское содержание превысили 4 млрд долларов, а трудятся в проекте более 30 тыс. казахстанцев. Проект возглавил топ самых реализуемых расширений мира.



25-е место у Тимура Бимагамбетова. Зампред правления по морским и сервисным проектам в "КазМунайГазе", бывший управляющий департаментами в "Казахойле" и "Транспорте нефти и газа" - послужной список Бимагамбетова красноречиво говорит о его влиянии в отрасли.



На 26-м месте рейтинга - генеральный директор АО "Озенмунайгаз", экс-замгендиректора по производству в АО "Разведка Добыча КазМунайГаз" Бекзат Абайылданов. Среди крупнейших налогоплательщиков в казахстанской нефтедобыче "Озенмунайгаз" замыкает топ-5.



27-е место эксперты вручили главе АО "Эмбамунайгаз" Ануару Жаксыбекову. 2018 год акционерное общество встретило на восьмом месте в рейтинге нефтедобывающих компаний нашей страны. К 95-му "дню рождения" в 2018 году "Эмбамунайгаз" имела почти 3,3%-ю долю в отрасли.



Именитый арьергард



Крупный предприниматель Сергей Кан занял 46-е место. С осени 2017 года Кан занимает должность президента АО "Центральноазиатская топливно-энергетическая компания". В числе активов бизнесмена - акции ТОО "Инжиниринговая компания "Казгипронефтетранс", а также крупнейшее отечественное аутсорсинговое агентство "Болашак Атырау", в котором состоит свыше 3 тыс. человек.



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Зампреду не нуждающегося в представлениях казахстанского отделения концерна "Шелл" Куралбеку Кельджанову отдано 47-е место рейтинга. "Шелл" выступил одним из международных партнеров международной специализированной выставки "Астана ЭКСПО-2017: Энергия будущего", где наша страна аккумулировала передовые идеи по развитию экологически-дружественной энергетики. Кельджанов внес огромный вклад в появление на выставке интерактивного павильона компании.



На 48-м месте председатель совета директоров ТОО "Ерсай Каспиан Контракторс" Юрий Пак, владелец 25%-ой доли в отечественной многопрофильной холдинговой компании Lancaster Group. С состоянием в 166 млн долларов (так подсчитал Forbes Казахстан) Пак вошел в топ-50 богатейших предпринимателей республики.



49-е место у Данияра Берлибаева. Осенью 2017 года Берлибаева освободили от должности зампреда правления "КазМунайГаза". Но тот факт, что ныне он является советником главы этой нацкомпании, говорит о степени его авторитета в отечественной "нефтянке". К слову, у Берлибаева юридическое образование.



Замыкает топ-50 гендиректор ТОО "Жайкмунай" Жомарт Даркеев. Компания разрабатывает нефтегазовые месторождения Чинаревское, Ростошинское, Дарьинское и Южно-Гремячинское в западном Казахстане. За 14 лет "Жайкмунай" вложил в проекты свыше 1,8 млрд долларов.