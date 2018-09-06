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Традиция казахской взаимопомощи - Сыбага беру
13:38 07.09.2018

Бердалы Оспан

У казахов сложилось особое, священное отношение к пище. Даже уважение к старшим и родственникам демонстрировалось в том числе через провизию. Благодаря этому появилась традиция "Сыбаға беру".

Мудрая пословица, которая возникла во времена джутов (падеж скота) и голодомора, гласит: "Нанға қолың жетпесе, құранның үстіне тұрып алуға болады, бірақ құранды алу үшін нанның үстіне тұруға болмайды" -

Чтобы достать хлеб, можно становиться на Коран, но нельзя становиться на хлеб, чтобы взять Коран

Казахи пекли круглый хлеб, символизирующий солнце. Класть что-либо поверх хлеба было строго запрещено, выбрасывать его остатки было нельзя. Разламывать хлеб одной рукой считалось верхом неприличия.

Женщинам запрещалось готовить еду с непокрытой головой: волосы должны были быть закрыты кимешеком или орамалом (платком).

Уважение старших: Үлкендi сыйлау - самая важная традиция казахов

Также свято относились к молочным продуктам. Великий ученый Чокан Уалиханов в исследований "Тенгри" писал:

"Если молоко случайно прольется на землю, нужно смочить в пролитом молоке пальцы и поклониться духам во избежание их гнева, после чего место, куда пролилось молоко, следует засыпать землей".

Правила для детей и молодежи

Большой знаток казахского этикета, ученый Ш. Тохтабаева пишет:

"Неприличным считалось принимать пищу вне помещения, а также на ходу, стоя или лежа. В казахском обществе существовало немало народных примет на эту тему.

Считалось, что если рассыплешь муку, ссоры не миновать, а если соль - в дом придут неприятности

Существовали различные правила приема пищи, которые родители прививали своим детям с малых лет.

Считалось, что неумеренность ребенка в еде предвещает голод

Существовали правила приема пищи и для молодежи: им возбранялось есть головы животных, пока живы их родители".

Исследователь казахского уклада жизни А. И. Левшин писал:

"Соли ко всякой пище употребляют очень мало. Дичины почти не стреляют, рыбой питаются бедные"

Поделись с ближним своим

У казахов очень сильны родственные отношения. Уважение к старшим и родным демонстрировалось даже через пищу. Благодаря этому сложилась традиция "Сыбаға беру" (выделение доли) - отдавать часть заколотого коня или барана близким родственникам, преимущественно старшего возраста

Этот обычай, как справедливо считает Ш. Тохтабаева, взаимосвязан с традицией родственной взаимопомощи.

Как казахи дарят подарки - традиция Сыйлық жасау

Исследователь казахских традиций и обычаев Сеит Кенжеахметулы писал, что у народа существовало несколько видов "Сыбаға беру":

"Су сыбаға (водяная доля) - выделяется при ловле рыбы. Обычно это делается при большом улове. Жители близлежащего аула могут поздравить с удачным уловом, тогда их нужно одарить его частью".

Өлі сыбаға (мертвая доля) дается пожилым, вдовам и сиротам.

Қара сыбаға (траурная доля) - это часть мяса, которую передавали семьям, где недавно прошли похороны".

Традиция в литературе

Традицию "Сыбаға" замечательно описал Мухтар Ауэзов в романе-эпопее "Абай жолы" (Путь Абая). В романе слово сыбаға переведено как "угощение":

"…Кунанбай целый день не сходил с коня, объезжая всю местность. Вернулся он в аул только к сумеркам и подъехал прямо к юрте своей старшей жены Кунке.

Сегодня здесь собрались только женщины: матери Кунанбая – жены его умершего отца, жены его дядей и другая женская родня двух поколений. Их аулы – числом около двадцати – давно уже выделились из общего хозяйства и кочевали отдельно. Все они приехали в гости и привезли полагающееся по обычаю угощение.

Два раза в год женщины этих аулов приносят такое угощение в юрты Кунанбая. Первый раз – когда его аулы прикочевывают на весеннее пастбище; после долгой разлуки женщины, соскучившись на отдаленных друг от друга зимовьях, спешат побывать везде, начиная с Большой юрты, где живет Зере.

Второй раз они собираются осенью, перед разлукой.

Как только в дверь, почтительно откинутой Майбасаром, появилась внушительная фигура Кунанбая, смех и шумная болтовня женщин мгновенно смолкли.

Мужчины сели. Обратиться к Кунанбаю осмелилась одна Таншолпан, вторая жена его отца, считавшаяся старшей после Зере:

– Сын мой дорогой, твои матери и старшие невестки принесли угощение. Теперь мы собираемся расходиться. А твоей старой матери приношение уже сделано. Мы угощаем не Кунке, а тебя: ты молод, но уже стал нашим главою.

Завтра мы разъедемся по зимовьям, до весны нам придется просидеть, как в норах. Такова уж женская доля…

Пусть мое угощение будет добрым пожеланием тебе до будущего года и молитвой о твоем счастье, сын наш!

Кунанбай взглянул на нее, кивнул головой и ответил после недолгого молчания:

– Ты сказала "Мы разъедемся по зимовьям"? А что если не будем разъезжаться? Как бы не пришлось вам принести угощение еще раз.

Он многозначительно усмехнулся. Женщины поспешили подхватить его смех".

Традиция "Сыбаға беру" не забыта казахами и в нынешнее время.

Источник - 365info.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536316680
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