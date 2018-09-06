Древний Карон. В Таджикистане продолжаются раскопки "царского города" (видео)

13:43 07.09.2018

Царский город: как идет археологическое изучение древнего Карона



Вы уже все знаете, что в 2012 году в Дарвазском районе таджикские и российские археологи нашли древний город Карон, которому, по некоторым данным, около 4 тысяч лет.



Так вот, мы недавно посетили это место, и поговорили с известным ученым-историком Юсуфшо Якубовым, который, собственно говоря, и нашел первым древний город с удивительным названием.



"Местные жители, конечно, знали, что на высоте 2 тысяч метров над уровнем моря есть какая-то старая крепость, которую давно засыпало грунтом. И когда я пришел посмотреть на это место, обнаружил лишь большой холм. Но рассмотрев все вокруг и изучив, я пришел к выводу, что это, скорее всего, пятикупольный храм огня, что, к счастью, оказалось достоверно", - делится ученый.









Далее, по его словам, здесь за последние 6 лет были найдены фрагменты храма воды, двух храмов ветра, ветряной мельницы, священной книги зороастрийцев "Авеста", останки большой площадки для игры в поло, залов, административных и жилых строений.



"Карон был царским городом. Здесь жили король, визири, царские слуги. А простой народ проживал за его пределами, в ближайших селах. До Х века здесь исповедовался зороастризм, о чем свидетельствует не только алтарь Оташкада (Дом огня), но и самая древняя в мире каменная подставка, на которой лежала священная книга "Авеста", - рассказывает Юсуфшо Якубов.



Карон, как отмечает ученый, перестал существовать в XV веке, и, полагается, что жители покинули его из-за истощения водных ресурсов. Для полного изложения истории города, считает историк, нужно еще минимум 15 лет изучений.



Махин Даврон, специально для Asia-Plus