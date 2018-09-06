В Бишкеке на улице убит (зарезан) чемпион Кыргызстана по боевому самбо Жаныбеков

14:36 07.09.2018

В Бишкеке убили чемпиона Кыргызстана по боевому самбо; подозреваемый задержан



Альбина Метерова. В Бишкек накануне убит чемпион республики по боевому самбо Бекзат Жаныбеков. Об этом сообщает ГУВД города Бишкек в пятницу.



В УВД Ленинского района столицы поступило сообщение о том, что неизвестный гражданин лет 25-30 получил ножевое ранение на пересечении улиц Кулиева и Пушкина.



"Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что между двумя гражданами произошла словесная перепалка, которая переросла в драку. В результате один получил ножевое ранение",- сообщили в столичной милиции.



По данным ГУВД Бишкека, несмотря на то, что пострадавший своевременно был доставлен в больницу, врачи не смогли спасти ему жизнь.

Погибшим оказался гражданин Ж.Б., 1990 года рождения, уроженец Жалал-Абадской области.



"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 104 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью") Уголовного кодекса. По горячим следам был задержан подозреваемый. Который также оказался уроженцем Жалал Абадской области. А.Б., 1985 года рождения, ранее судимый. В настоящее время он был задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека", - говорится в сообщении. Проводится следствие.



Погибший Бекзат Жаныбеков является чемпионом республики по боевому самбо.