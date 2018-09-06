Онанизм вместо работы, или Самозанятое правительство Казахстана, - П.Своик

14:40 07.09.2018

Петр СВОИК, "Время", 6 сентября 18



Дело неуклонно идет к введению единого совокупного платежа для всех самозанятых. Но вот удастся ли обойтись без уклонистов от такого налога?

По всему получается, что правительство самым плотным образом занялось формализацией самозанятых и вовлечением их в продуктивную занятость. На посвященном этому вопросу заседании министр труда и социальной защиты Мадина АБЫЛКАСЫМОВА доложила ровно о половинном окончательном решении вопроса: с начала года из 2,7 млн. человек, не имевших статуса в государственных базах данных, актуализирован статус 1,385 млн. человек.

Она привела численные показатели движения ко всеохватному учету трудящихся: 548,4 тысячи работников заключили трудовые договоры, по ним начали поступать обязательные пенсионные взносы, а 9,3 тысячи домашних работников и 13 тысяч предпринимателей официально зарегистрировали свою деятельность. Еще 84 тысячи человек были оформлены как получатели социальных выплат, 19 тысяч - получатели адресной социальной помощи, 29 тысяч были поставлены на учет по беременности.



Это насчет разнесения неформалов по графам министерского учета, а что до продуктивной (по той же министерской терминологии) занятости, то на сегодня в соответствующую программу вовлечено 92,7 тысячи человек, в том числе 62 тысячи трудоустроены на постоянные рабочие места, 12 тысяч направлены на краткосрочные курсы обучения, 8 тысяч - на социальные рабочие места, 3,4 тысячи - на молодежную практику, 12,4 тысячи - на общественные работы. Более 7,5 тысячи работодателей легализовали трудовые отношения со своими работниками, заключив более 30 тысяч трудовых договоров.

Но главное даже не в цифрах, а в построении всеохватной системы: действуют, например, "горячие линии", куда работающие граждане могут сообщать о фактах принуждения к оплате в конвертах и неперечислении обязательных пенсионных взносов. Созданы новые статусы в базе данных: домохозяйки, получатели адресной социальной помощи, осуществляющие уход за ребенком до трех лет, беременные и так далее.

Не обошлось без другого правительственного приоритета - цифровизации: стоит человеку прийти в ЦОН, "Казтелеком" или медучреждение, как его тут же опросят насчет занятости и занесут куда надо.

А в целом дело идет к принятию уже разработанного в правительстве законопроекта, по которому все учтенные такими способами самозанятые будут охвачены единым совокупным платежом, который приобщит их к накопительной пенсионной системе и к системе медицинского страхования.

Короче, все уже предопределено и неуклонно к этой предопределенности движется: уже готовый законопроект будет в установленные сроки внесен в парламент и принят. После чего обложение всех не охваченных официальным трудо­устройством единым пенсионно-медицинским налогом станет неотменяемой реальностью. И при этом… неосуществимой.

Ведь когда государственное уложение в отношении граждан соблюдается? Либо когда государство имеет механизмы неотвратимого наказания за любое уклонение, либо когда сами граждане имеют явные для них выгоды от платежей государству. А по-настоящему система надежна только тогда, когда наличествует и то и другое.

У нас же надежно отсутствует как способность государства хоть как-то достать два с половиной миллиона, как минимум, потенциальных плательщиков-неплательщиков, так и реально заинтересовать их в платежах. Поскольку все заранее знают две вещи: участие в пенсионном накопительстве - это ненадежно, неприбыльно и убыточно, и какую-никакую бесплатную медпомощь, а также пусть и нищенскую пенсию любой самозанятый и так получит.

А что касается обязательности единого совокупного платежа… ну уговорили, прельстили-устрашили какую-то часть самозанятых. Начал человек платить месяц, другой, третий… потом на полгода пропал, потом на полгода объявился, потом опять пропал… Что со всем этим государству делать и как считать таких полуплательщиков - злостными нарушителями или посильно-добросовестными участниками?

Почему же правительство так упорно самозагружает себя этим извините, мартышкиным в конечном счете трудом?

Замолвим за правительство слово: оно всего лишь исполняет внешне диктуемые установки. Установка же с самого начала создания накопительной пенсионной системы была такая: напрочь ликвидировать (как обязательной ликвидации подлежали проводники социалистического строя на селе - колхозы и совхозы) солидарную систему социального обеспечения, заменив ее на индивидуально-накопительную: кто платит, тот и получает от государства пенсию, а теперь

ровно по той же, что и 20 лет назад, задумке, и индивидуальное медицинское обслуживание.

Получается набор парадоксов: консультанты из передовых капиталистических стран, в свое время вынужденно перенявших такие прорывные социальные гарантии СССР, как всеобщее бесплатное образование, здравоохранение и пенсионное обеспечение, навязывают властям Казахстана, разумно не рискнувшим полностью отказаться от прежних социалистических завоеваний, дополнительные и практически нереализуемые платежные нахлобучки, выгодные нашим любимым финансистам и коммерсантам от медицины, но никак не гражданам.

Ну вот, защитив таким образом правительство от незаработанных обвинений, дадим совет: займитесь двумя вещами.

Во-первых, обеспечением реальной структурной занятости всего трудоспособного населения, прежде всего на селе. Профинансировать прорывной экспорт мяса - дело хорошее, но важнее полностью обеспечить сельчан работой.

Во-вторых, сделайте наконец пенсионное накопительство выгодным для участников: обеспечьте гарантированную сверх инфляции доходность, дайте возможность кредитоваться из собственных накоплений, использовать их часть на обзаведение жильем, рождение детей, обучение и лечение.

Как это сделать? Обращайтесь, поможем.