Башня профессора Шпака. В КазСтепях стоит странное мухотронное сооружение...

15:58 07.09.2018

В глухих степях Казахстана "прячется" башня профессора, мечтавшего уничтожить всех мух на Земле



В глухой степи на западе Казахстана есть необычная достопримечательность – башня Шпака. В последнее время эта пирамидальная конструкция набирает популярность у туристов.



В 1990 году у престарелого геолога Кирилла Шпака взял интервью документалист Владимир Тюлькин. Пожилой геолог с окладистой бородой жил в Актау и у него была идея – истребить мух на всей Земле. Он считал, что эти насекомые пагубно влияют на экологию. Шпак даже придумал устройство под названием мухотрон для их уничтожения. Увы, но изобретением старца никто не заинтересовался.



Тогда же, во время интервью, Шпак рассказал, что своими руками построил необычную башню в 100 километрах к северу от Актау и прорыл там колодец. По словам геолога, его башня олицетворяет надежду в силу человеческого разума и победу над засухой.



Сейчас башня Шпака пользуется заслуженной популярностью среди туристов, а местные чабаны используют ее в качестве ориентира и называют Кремлем. Действительно, выглядит башня очень эффектно.



Алан ИСАЕВ | г. Астана