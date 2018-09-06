 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 07.09.2018
16:04  Как ловили банду Гучигова. Самое сложное дело в истории уголовного розыска Казахстана, - Э.Аубакиров
16:03  National Interest: Из-за Идлиба неизбежен конфликт Москвы с Анкарой
15:58  Башня профессора Шпака. В КазСтепях стоит странное мухотронное сооружение...
14:40  Онанизм вместо работы, или Самозанятое правительство Казахстана, - П.Своик
14:36  В Бишкеке на улице убит (зарезан) чемпион Кыргызстана по боевому самбо Жаныбеков
14:11  ГлавКомДурь. Чем занимается министерство общественного развития Казахстана? - САМ
13:43  Древний Карон. В Таджикистане продолжаются раскопки "царского города" (видео)
13:38  Традиция казахской взаимопомощи - Сыбага беру
13:36  Bloomberg: Как США превратили доллар в оружие?
13:32  "Короли черного золота": самые влиятельные нефтяники Казахстана
11:56  Таджикских чиновников обязали благоустроить свою малую родину
11:48  Ультраправый поворот: в Швеции не желают мириться с иммигрантами, - В.Добрынин
11:24  Что происходит в Туркменистане на самом деле? - Р.Иванов
11:23  Израиль тайно вооружает и финансирует боевиков на юге Сирии, - Foreign Policy
10:17  Зачем Порошенко добивается уничтожения Украины как государства, - "СП"
09:56  В Кабуле взорван спортзал с тренировавшимися полицейскими - 20 погибших
08:42  В правительстве Таджикистана образовано Агентство по развитию экспорта
07:22  Еще семь казахстанских спортсменов дисквалифицированы за допинг
07:07  Руководители пяти рынков в Ташкенте арестованы за хищения около $4 млн
06:57  Молдавия собрала и депортировала в Турцию всех "гюленистов". За оплату ремонта правительственных офисов
06:53  В Кыргызстане из-за частой сменяемости чиновников невозможно вести диалог - глава ЕАБР Бельянинов
06:51  Козлы... драные. Сильнейшая сборная Казахстана по кок-бору сенсационно проиграла в полуфинале узбекам!
06:45  Факторы распада СССР: глупость, тщеславие, цинизм и предательство, - Progenia
06:33  "Жана Казахстан". Каковы роль и будущее казахстанских нац-патриотов, - Д.Ашимбаев
06:31  Почему Москва и Дамаск откладывают наступление в Идлибе? - А.Шарковский
06:28  Начнется ли распад Украины? - Александр Храмчихин
06:26  Россию и ее партнеров ждет последнее испытание в Сирии, - И.Субботин
06:22  Мировой финансовый кризис. Истоки, - В.Катасонов
06:21  В Басре играют со спичками. К обострению обстановки на юге Ирака, - А.Веселов
05:49  Что Колчаку с Деникиным помешало объединиться и раздавить большевиков? (история) - Я.Бутаков
05:10  Новым пресс-секретарем главы РосПравительства стал востоковед Осипов
01:16  Мир для Китая закончился: что "сломалось" в Поднебесной, - Ю.Тавровский
00:34  Родная кровь. Зачем Рахмон меняет правила брачных игр в Таджикистане, - Т.Зверинцева
00:33  Ынтымак в помощь. Так ли опасны новостройки вокруг Бишкека, - Артем Космарский
00:09  В Узбекистане утвердили порядок блокировки "неправильных" сайтов
00:02  Тухлое дело. Какая связь между Скрипалями и Сирией, - Дарья Асламова
00:00  О политическом мотиве убийства брата рассказала экс-генпрокурор Киргизии Аида Салянова
Четверг, 06.09.2018
22:12  Голландский банк ING оштрафован на 775 млн евро по "делу Гульнары Каримовой"
19:41  Президент Мирзиеев уволил Ойбека Турсунова из старших зятьев
19:31  Прут. США обеспокоились концом однополярного мира, - "Завтра"
19:24  Портянка завсегда лучше носка. Почему Запад так боится российско-китае-монгольских военных учений "Восток-2018", - Э.Лимонов
18:43  В России задержан гражданин Казахстана, бывший боец спец-бата "Спарта" ВС ДНР. Требуют выдать
18:26  Украина готовится к наступлению и поражению, - П.Шипилин
17:33  "Форбс" обнародовал рейтинг богатейших семей России: Гуцериевы, Ротенберги, Гапонцевы и пр.
16:48  Россия совершила акт войны! - жжот The Telegraph
16:19  Китай уже проигрывает новую холодную войну с США, - Минскин Пей
16:18  Чем закончится для Эрдогана шантаж США дружбой с Кремлем, - Бурак Бекдил
16:15  Парламенты России и Ирана ускоряют интеграцию двух стран
15:36  В казахстанском Усть-Каменогорске врачи диагностировали беременность у... мужчины
15:28  Бандерштадт должен быть разрушен, - В.Блинов
15:27  Экс-глава таможенной службы Кыргызстана Адам Жунусов объявлен в розыск. За особо тяжкие...
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Башня профессора Шпака. В КазСтепях стоит странное мухотронное сооружение...Башня профессора Шпака. В КазСтепях стоит странное мухотронное сооружение...
15:58 07.09.2018

В глухих степях Казахстана "прячется" башня профессора, мечтавшего уничтожить всех мух на Земле

В глухой степи на западе Казахстана есть необычная достопримечательность – башня Шпака. В последнее время эта пирамидальная конструкция набирает популярность у туристов.

В 1990 году у престарелого геолога Кирилла Шпака взял интервью документалист Владимир Тюлькин. Пожилой геолог с окладистой бородой жил в Актау и у него была идея – истребить мух на всей Земле. Он считал, что эти насекомые пагубно влияют на экологию. Шпак даже придумал устройство под названием мухотрон для их уничтожения. Увы, но изобретением старца никто не заинтересовался.

Тогда же, во время интервью, Шпак рассказал, что своими руками построил необычную башню в 100 километрах к северу от Актау и прорыл там колодец. По словам геолога, его башня олицетворяет надежду в силу человеческого разума и победу над засухой.

Сейчас башня Шпака пользуется заслуженной популярностью среди туристов, а местные чабаны используют ее в качестве ориентира и называют Кремлем. Действительно, выглядит башня очень эффектно.

Алан ИСАЕВ | г. Астана

Источник - Экспресс-К
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536325080
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- К.Токаев изложил задачи в работе Сената в новой сессии
- Каких перестановок ждут в высших эшелонах власти Казахстана
- Д.Ашимбаев: Назрела необходимость в серьезной системной работе в сфере национальной и языковой политики
- Кадровые перестановки
- Депутаты-нуротановцы о приоритетах Лидера нации
- МИР РК вносит изменения в законодательство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
- Требования таможенного законодательства по легковым автомобилям
- Тысячи вместо миллионов – вкладчики Банка Астаны не могут вернуть деньги и штурмуют офисы
- Касательно погашения АО "Цеснабанк" краткосрочного займа Национального Банка РК
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  