Новым и.о. главы ДНР стал спикер Народного совета Денис Пушилин

20:14 07.09.2018

В ДНР передали всю власть Совету

Денис Пушилин стал и. о. главы республики и может выиграть выборы 11 ноября



В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) сменился и. о. главы. После того как генпрокуратура признала незаконным назначение прежнего временного руководителя - Дмитрия Трапезникова, Народный совет ДНР назначил нового - спикера парламента и представителя республики в минской контактной группе Дениса Пушилина. Кроме того, Народный совет решил вопрос о досрочных выборах. И в ДНР, и в соседней самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) они пройдут 11 ноября. Бывший командующий вооруженными силами ДНР Игорь Стрелков заявил "Ъ": результат голосования предрешен, и Денис Пушилин возглавит ДНР на постоянной основе.



Вместо назначения нового временного главы республики в пятницу в Народном совете (парламенте) ДНР планировалось лишь голосование о целесообразности проведения внеочередных выборов. Напомним, вопрос о них встал после того, как глава республики Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в ресторане. Однако буквально за час до заседания выяснилось, что повестка будет значительно шире.



Генеральная прокуратура ДНР около 11:30 заявила, что назначение исполняющим обязанности главы республики Дмитрия Трапезникова противоречит ст. 62 конституции. Согласно основному закону самопровозглашенной республики, после "досрочного прекращения полномочий" главы республики его полномочия "временно исполняет первый заместитель председателя Совета министров ДНР". Однако на сайте Совета министров не указано ни одного человека с должностью "первый заместитель председателя". Поэтому буквально через несколько часов после убийства Александра Захарченко Совет министров назначил и. о. главы простого заместителя - господина Трапезникова.



Нелегитимным генпрокуратура признала и сам кабинет министров. "Вследствие смерти председателя Совета министров ДНР (этот пост также занимал Александр Захарченко.- "Ъ") наступает отставка Совета министров ДНР",- говорится в опубликованном сегодня документе со ссылкой на действующий закон. Таким образом, кроме решения вопроса о выборах перед парламентом ДНР встало еще несколько задач: назначение нового временного главы республики, а также формирование Центральной избирательной комиссии для будущих выборов и Кабинета министров. С двумя задачами из трех он справился буквально за пять минут: голосования уместились в промежуток с 12:20 до 12:25.



Как Александра Захарченко проводили в последний путь

Как Александра Захарченко проводили в последний путь

Новым временным главой республики стал спикер парламента Денис Пушилин. Шанс сменить статус "исполняющего обязанности" на статус постоянного главы у него появится уже скоро: 11 ноября. На эту дату Народный совет назначил проведение внеочередных выборов главы. Выборы главы республики пройдут и в ЛНР. 11 ноября также будет сформирован новый состав парламентов обеих республик.



Господин Пушилин уже успел сделать первое заявление на новом посту. "Сегодня по процедуре все министры ДНР стали исполняющими обязанности",- сказал он, не уточнив, когда сформирует новый кабинет. Он также пояснил журналистам, что представлять республику в Минске больше не будет, а нового переговорщика назначат в ближайшее время.



В том, что именно Денис Пушилин станет новым постоянным главой ДНР, уверен, в частности, бывший командующий вооруженными силами самопровозглашенной республики Игорь Стрелков. "Естественно, он получит ровно столько голосов, сколько ему нарисуют. Происходящее говорит о том, что Москва определилась и фигуру главы согласовали",- сказал "Ъ" Игорь Стрелков. По его мнению, это также означает, что в Донбассе после гибели Александра Захарченко победила политика, проводимая помощником президента России Владиславом Сурковым. Она, в частности, включает в себя продолжение переговоров в минском формате. "Никаких неконтролируемых действий Денис Пушилин совершать не будет. Его нельзя даже назвать марионеткой - он как пластилин",- добавил господин Стрелков.



И Игорь Стрелков, и еще один собеседник "Ъ" - живущий в Донецке публицист Роман Манекин - считают, что авторитетом в рядах силовиков и жителей республики Денис Пушилин не пользуется. "На призыв Пушилина встать с оружием в руках (на защиту ДНР.- "Ъ"), ему в лучшем случае покажут комбинацию из трех пальцев",- сказал господин Стрелков. "Начальник не тот, кто командует, а тот, кого слушаются,- полагает Роман Манекин.- Кандидатура Дениса Пушилина вызовет серьезную, а главное, обоснованную критику оппозиции в ДНР".



Кирилл Кривошеев

"Коммерсантъ" от 07.09.2018,