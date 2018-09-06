 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 07.09.2018
23:57  Лидер движения "Алга, Каракалпакстан" объявлен в розыск! Давно пора, - М.Захидов
23:45  Улан Рыскулов уволен с должности главы Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Киргизии
22:05  Путин, Рак и Щука. У трех президентов три взгляда на войну в Идлибе, - репортаж А.Колесникова из Тегерана
20:14  Новым и.о. главы ДНР стал спикер Народного совета Денис Пушилин
16:04  Как ловили банду Гучигова. Самое сложное дело в истории уголовного розыска Казахстана, - Э.Аубакиров
16:03  National Interest: Из-за Идлиба неизбежен конфликт Москвы с Анкарой
15:58  Башня профессора Шпака. В КазСтепях стоит странное мухотронное сооружение...
14:40  Онанизм вместо работы, или Самозанятое правительство Казахстана, - П.Своик
14:36  В Бишкеке на улице убит (зарезан) чемпион Кыргызстана по боевому самбо Жаныбеков
14:11  ГлавКомДурь. Чем занимается министерство общественного развития Казахстана? - САМ
13:43  Древний Карон. В Таджикистане продолжаются раскопки "царского города" (видео)
13:38  Традиция казахской взаимопомощи - Сыбага беру
13:36  Bloomberg: Как США превратили доллар в оружие?
13:32  "Короли черного золота": самые влиятельные нефтяники Казахстана
11:56  Таджикских чиновников обязали благоустроить свою малую родину
11:48  Ультраправый поворот: в Швеции не желают мириться с иммигрантами, - В.Добрынин
11:24  Что происходит в Туркменистане на самом деле? - Р.Иванов
11:23  Израиль тайно вооружает и финансирует боевиков на юге Сирии, - Foreign Policy
10:17  Зачем Порошенко добивается уничтожения Украины как государства, - "СП"
09:56  В Кабуле взорван спортзал с тренировавшимися полицейскими - 20 погибших
08:42  В правительстве Таджикистана образовано Агентство по развитию экспорта
07:22  Еще семь казахстанских спортсменов дисквалифицированы за допинг
07:07  Руководители пяти рынков в Ташкенте арестованы за хищения около $4 млн
06:57  Молдавия собрала и депортировала в Турцию всех "гюленистов". За оплату ремонта правительственных офисов
06:53  В Кыргызстане из-за частой сменяемости чиновников невозможно вести диалог - глава ЕАБР Бельянинов
06:51  Козлы... драные. Сильнейшая сборная Казахстана по кок-бору сенсационно проиграла в полуфинале узбекам!
06:45  Факторы распада СССР: глупость, тщеславие, цинизм и предательство, - Progenia
06:33  "Жана Казахстан". Каковы роль и будущее казахстанских нац-патриотов, - Д.Ашимбаев
06:31  Почему Москва и Дамаск откладывают наступление в Идлибе? - А.Шарковский
06:28  Начнется ли распад Украины? - Александр Храмчихин
06:26  Россию и ее партнеров ждет последнее испытание в Сирии, - И.Субботин
06:22  Мировой финансовый кризис. Истоки, - В.Катасонов
06:21  В Басре играют со спичками. К обострению обстановки на юге Ирака, - А.Веселов
05:49  Что Колчаку с Деникиным помешало объединиться и раздавить большевиков? (история) - Я.Бутаков
05:10  Новым пресс-секретарем главы РосПравительства стал востоковед Осипов
01:16  Мир для Китая закончился: что "сломалось" в Поднебесной, - Ю.Тавровский
00:34  Родная кровь. Зачем Рахмон меняет правила брачных игр в Таджикистане, - Т.Зверинцева
00:33  Ынтымак в помощь. Так ли опасны новостройки вокруг Бишкека, - Артем Космарский
00:09  В Узбекистане утвердили порядок блокировки "неправильных" сайтов
00:02  Тухлое дело. Какая связь между Скрипалями и Сирией, - Дарья Асламова
00:00  О политическом мотиве убийства брата рассказала экс-генпрокурор Киргизии Аида Салянова
Четверг, 06.09.2018
22:12  Голландский банк ING оштрафован на 775 млн евро по "делу Гульнары Каримовой"
19:41  Президент Мирзиеев уволил Ойбека Турсунова из старших зятьев
19:31  Прут. США обеспокоились концом однополярного мира, - "Завтра"
19:24  Портянка завсегда лучше носка. Почему Запад так боится российско-китае-монгольских военных учений "Восток-2018", - Э.Лимонов
18:43  В России задержан гражданин Казахстана, бывший боец спец-бата "Спарта" ВС ДНР. Требуют выдать
18:26  Украина готовится к наступлению и поражению, - П.Шипилин
17:33  "Форбс" обнародовал рейтинг богатейших семей России: Гуцериевы, Ротенберги, Гапонцевы и пр.
16:48  Россия совершила акт войны! - жжот The Telegraph
16:19  Китай уже проигрывает новую холодную войну с США, - Минскин Пей
16:18  Чем закончится для Эрдогана шантаж США дружбой с Кремлем, - Бурак Бекдил
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
Улан Рыскулов уволен с должности главы Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Киргизии
23:45 07.09.2018

Бишкек. 7 сентября. КирТАГ - Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому Рыскулов Уланбек Дуулатович освобожден от занимаемой должности председателя государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики согласно поданному заявлению.

-------------------------------

РЫСКУЛОВ Уланбек Дуулатович
/ /
[20.08.1973 - ..]
Родился в гор. Фрунзе. Кыргыз.

В 1996-м окончил Кыргызский горно-металлургический институт по специальности "гидрогеология и инженерная геология", в 1999-м - магистратуру Кыргызского государственного национального университета по специальности "государственное управление и право".

1990–1991 - рабочий геофизических работ второго разряда опытно-методической сейсмологической экспедиции Института сейсмологии Академии наук Киргизской ССР;
1992–1995 - дежурный младшего обслуживающего персонала Института сейсмологии НАН КР;
1996–1998 - менеджер АОЗТ "Клио";
1999–2001 - ведущий специалист управления по делам банкротства при Госкомитете по управлению государственным имуществом и привлечению прямых инвестиций;
2001–2004 - специальный администратор ОАО "Севводэлектрострой", ОАО "Ровное";
2002–2004 - ассистент менеджера ЗАО "Ксанаду Казино";
2004–2010 - генеральный директор ОсОО "Имидж плюс";
2010–2011 - директор представительства ОАО "Кыргызнефтегаз" в Бишкеке, специальный администратор ОсОО "Габарит", ОсОО РИА "Эмошнс";
2011–2012 - помощник депутата Жогорку Кенеша;
2012–2014 - начальник управления Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам;
С февраля 2014 года - заместитель председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР (бывшее Госгеологоагентство).
С 26 авг. 2017 - 7 сент. 2018 - пред. Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования КР

Cоветник государственной службы III класса.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kyrtag.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536353100
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- К.Токаев изложил задачи в работе Сената в новой сессии
- Каких перестановок ждут в высших эшелонах власти Казахстана
- Д.Ашимбаев: Назрела необходимость в серьезной системной работе в сфере национальной и языковой политики
- Кадровые перестановки
- Депутаты-нуротановцы о приоритетах Лидера нации
- МИР РК вносит изменения в законодательство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
- Требования таможенного законодательства по легковым автомобилям
- Тысячи вместо миллионов – вкладчики Банка Астаны не могут вернуть деньги и штурмуют офисы
- Касательно погашения АО "Цеснабанк" краткосрочного займа Национального Банка РК
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  