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|Улан Рыскулов уволен с должности главы Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Киргизии
23:45 07.09.2018
Бишкек. 7 сентября. КирТАГ - Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому Рыскулов Уланбек Дуулатович освобожден от занимаемой должности председателя государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики согласно поданному заявлению.
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РЫСКУЛОВ Уланбек Дуулатович
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[20.08.1973 - ..]
Родился в гор. Фрунзе. Кыргыз.
В 1996-м окончил Кыргызский горно-металлургический институт по специальности "гидрогеология и инженерная геология", в 1999-м - магистратуру Кыргызского государственного национального университета по специальности "государственное управление и право".
1990–1991 - рабочий геофизических работ второго разряда опытно-методической сейсмологической экспедиции Института сейсмологии Академии наук Киргизской ССР;
1992–1995 - дежурный младшего обслуживающего персонала Института сейсмологии НАН КР;
1996–1998 - менеджер АОЗТ "Клио";
1999–2001 - ведущий специалист управления по делам банкротства при Госкомитете по управлению государственным имуществом и привлечению прямых инвестиций;
2001–2004 - специальный администратор ОАО "Севводэлектрострой", ОАО "Ровное";
2002–2004 - ассистент менеджера ЗАО "Ксанаду Казино";
2004–2010 - генеральный директор ОсОО "Имидж плюс";
2010–2011 - директор представительства ОАО "Кыргызнефтегаз" в Бишкеке, специальный администратор ОсОО "Габарит", ОсОО РИА "Эмошнс";
2011–2012 - помощник депутата Жогорку Кенеша;
2012–2014 - начальник управления Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам;
С февраля 2014 года - заместитель председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР (бывшее Госгеологоагентство).
С 26 авг. 2017 - 7 сент. 2018 - пред. Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования КР
Cоветник государственной службы III класса.