Война нервов вокруг Идлиба, - Антон Каневский

00:00 08.09.2018

АНТОН КАНЕВСКИЙ | 07.09.2018



От фарса с "отравлением Скрипалей" до убийства Захарченко



Сирийская провинция Идлиб, последний сирийский регион, остающийся под властью противников Башара Асада, в последние недели оказался в фокусе мировой политики. Правительство Сирии при поддержке своих союзников России и Ирана, а также, насколько можно судить, при достигнутом по результатам переговоров благожелательном нейтралитете Турции готовится к ликвидации последнего анклава бандитов и террористов.



Готовность освободить Идлиб признается в заявлениях сирийских и российских официальных лиц. Подготовка операции, помимо обычных в таких случаях военных мероприятий, включает переговоры с лидерами оппозиционных группировок, которым предлагается сложить оружие или перебраться в другое место. Это означает предложение покинуть пределы Сирии, поскольку раньше в подобных ситуациях они перебирались как раз в Идлиб (поневоле вспомнишь классический анекдот о том, как Господь три года собирал на одном корабле женщин "с пониженной социальной ответственностью"). Теперь в Сирии для террористов больше места нет.



По сути, это будет означать окончание длившейся больше семи лет гражданской войны, которая принесла сирийскому народу неисчислимые бедствия и страдания. И это совершенно не устраивает США и их союзников. 5 сентября на совместной пресс-конференции с эмиром Кувейта Дональд Трамп заявил: "Я думаю, что в Идлибе и окрестностях ситуация очень трагичная. Они в окружении, у Асада там тридцать пять тысяч врагов. И все же там три миллиона человек населения. И я просто говорю вам, я надеюсь, что они будут очень рассудительными и осторожными, потому что мир наблюдает. Бойня недопустима. Если там будет бойня, то мир очень рассердится. И Америка очень рассердится, о"кей?"



Сигналы о том, что Америка "рассердится", идут давно. Согласно утечкам, на встрече секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона последний заявил о готовности США нанести ракетный удар по Сирии, если в провинции Идлиб будет применено химическое оружие. Заявление было подкреплено переброской в регион соответствующих сил. Намек очевиден: мол, и в прошлые разы Асаду "взбредало" в голову применить химоружие (причем абсолютно без всякого военного смысла) в моменты наиболее значительных его успехов – освобождения крупнейшего города страны Алеппо, затем пригорода столицы Восточной Гуты, откуда боевики имели возможность обстреливать из минометов правительственный квартал.



На сей раз последовали очень определенные шаги Москвы. Россия созвала заседание Совета Безопасности ООН, где привела полученные разведданные о подготовке провокации в Идлибе, включая прибытие "специалистов", завоз бочек с хлором и похищение детей, которые предназначены стать жертвами "убийцы Асада". Одновременно идет мощная кампания давления и угроз в адрес России с целью принудить ее отказаться от участия в операции в Идлибе, а заодно "подбодрить" боевиков, дабы они не удумали согласиться на предложенные им условия почетной капитуляции.



И дело уже далеко не только в Идлибе, даже не только в Сирии. Окончательная победа Асада, установление им контроля над всей территорией страны (за исключением районов, контролируемых курдами и стоящими за ними американцами) станет громадным успехом России и одновременно – крупным провалом политики США на Ближнем Востоке. Такой удар по престижу "единственной сверхдержавы" получит резонанс во всем мире, и выводы, можно предположить, будут сделаны далеко идущие. Собственно, такие выводы уже делаются: итог войны в Сирии и то, что Асад, будучи союзником России, устоял, что он прочно контролирует территорию, на которой проживает 80% населения страны, что там восстанавливается мирная жизнь, очевиден всем.



И Вашингтону крайне важно показать "границы возможностей" России. Показать, что они, американцы, способны "остановить Москву", заставить отступить, принудить отказаться от своей политики. В игре таких масштабов "театром военных действий" становится не только Сирия: отвлекающие удары на других участках фронта – обычная практика.



Не случайно именно сейчас разыгрался очередной акт фарса "Отравление Скрипалей", на сей раз уже не highly likely, а с "доказательствами" в виде двух "агентов ГРУ". Подробный анализ этой провокации британских спецслужб выходит за рамки данной статьи; отмечу лишь, что если уж было подозрение в причастности российских спецслужб, то тщательный анализ списка российских граждан, покинувших Великобританию в первые часы после совершения преступления, относился к числу первоочередных, самых элементарных действий; да и на изучение записей видеонаблюдения месяцы были не нужны.



То есть британские власти держали в загашнике историю с "Петровым" и "Бошировым" шесть месяцев, ожидая момента, когда запуск нового витка антироссийской истерии будет особо востребован. И связано это с ситуацией вокруг Идлиба: помимо прочего, скандал с "химатакой" в Солсбери, поднятый сейчас на новую высоту, должен добавить веса обвинениям Башара Асада как союзника России в применении им химоружия.



И наконец убийство главы ДНР Александра Захарченко также может быть одним из "отвлекающих маневров". Пока в Москве не видят смысла в проведении серьезных переговоров по Донбассу до окончания избирательной гонки в Киеве. То есть ситуация замораживается. Однако теракт в Донецке может оказаться лишь первым звеном в цепи провокаций, направленных на эскалацию конфликта, что полностью совпадает с предвыборной стратегией Петра Порошенко и, как полагают многие, на обострение, которое позволит объявить военное положение и отменить выборы вообще. Цель – поставить Россию в положение, когда "проявлять сдержанность" ей будет трудно, если не невозможно, чтобы и объявить Россию на весь мир виновной в эскалации.



Российскому руководству потребуются немалая выдержка, сила воли и искусство политического маневра. Пока же, как сообщают СМИ, российские ВКС совместно с ВВС Сирии начали наносить массированные удары по позициям боевиков в Идлибе, что, судя по всему, является подготовкой к началу наступательных действий.