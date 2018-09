Темы Тегерана-2018 с Эрдоганом и без Эрдогана, - С.Шакарянц

00:02 08.09.2018 Темы Тегерана-2018 с Эрдоганом и без Эрдогана



Тандем Путин - Роухани ставит целью "дожать" Эрдогана и выбить несопротивление "зачистке" Идлиба от исламистов. А в дальнейшем - выбить у турецкого президента полную капитуляцию по Сирии, да и по Ираку



При всех виражах судьбы, крупнейшее событие сентября общемирового значения уже имело место - саммит президентов Ирана, России и Турции в Тегеране. Когда данный материал будет опубликован, многие даже по косвенным фактам и заявлениям уже самостоятельно смогут определить, что именно и в каком русле обсуждали Хасан Роухани, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в иранской столице, хотя вроде бы повестка дня ясна априори - Сирия и послевоенные перипетии в Сирии. А это никто и не скрывал - даже во время предыдущего саммита трех президентов, как никто и не скрывал, что следующий этап по Сирии пройдет именно в Иране, причем - настаиваем, что Эрдоган знал об этом еще весной, когда оккупировал Африн - в изменившихся условиях, когда Иран и Россия в унисон требуют ухода турецких военных, а также военных из всех других стран, которые вторглись в Сирию без одобрения официального Дамаска. Пока, в течение 7 сентября, мир получал все новые и новые доказательства полного и безоговорочного взаимодействия Ирана и России. Именно так - а никак не трехстороннего формата. Обратим внимание - В. Путин и его делегация прибыли в Тегеран. А в это время, и тоже 7 сентября, спикер Мажлеса (парламента) Ирана Али Ардашир Лариджани прибыл в Россию для участия во встрече российско-иранской межпарламентской комиссии. А за сутки до 7-го числа замминистра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Голам Хоссейн Дехган и замглавы МИД России Сергей Вершинин в Москве на площадке международной конференции по противодействию поставкам оружия террористам встретились отдельно и "изучили пути сотрудничества в различных областях, в частности в борьбе с терроризмом" (IRNA).



Как мы видим и как можно предположить, эпизоды ирано-российских отношений в связи с приездом г-на Лариджани в РФ и в связи с переговорами между господами Вершининым и Дехганом абсолютно исключают участие турок. Но в то же время - это явно логические продолжения трехстороннего саммита от 7 сентября в Тегеране, хотя и только в части ирано-российского взаимодействия. А оно, это взаимодействие, Сирией не ограничивается. После подписания в августе Каспийской конвенции любой эксперт обязан всегда рядом с Сирией уже упоминать и Прикаспий, и все Закавказье, поскольку регион Прикаспия - это не только каспийские побережья России, Казахстана, Туркмении, Азербайджана и Ирана. Это регион гораздо шире. А вот зачем Ирану и России нужна Турция - тоже ясно. И министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков (4 сентября) не скрывали, что в Тегеране вопрос по ситуации в зоне деэскалации в Идлибе станет одним из главных на повестке дня саммита РФ - Турция - Иран. "Нет, пока не могу рассказать, какие будут предложения от России на саммите в Тегеране. Состоится обсуждение трех президентов, и они сделают заявление по итогу этих обсуждений", - сообщил Песков представителям СМИ. Но мир знает, что уже начиная с 3?4 сентября российские военно-космические силы (ВКС), в очередной раз отразив попытки атак беспилотниками своей базы "Хмейми" (безусловно, вылетавшими со стороны Идлиба), "работают" по позициям и складам, по технике и лагерям исламистских боевиков в этой зоне десэскалации. Шум идет - спасу нет, как говорится. Германия "обеспокоена", Турция - само собой, а как же? "Утюжат" российские пилоты не кого-то, а именно протеже Анкары в этой зоне деэскалации, как бы себя ни называли эти бандформирования. США и Франция грозят ударами по Сирии, Израиль и без угроз в очередной раз, "найдя иранские ракеты", нанес удары по сирийской армии и ополченцам. Словом - все как всегда.



Из скромных определений Лаврова и Пескова ясно, что тандем Путин - Роухани ставит целью "дожать" Эрдогана и выбить из него несопротивление "зачистке" провинции Идлиб от исламистов. А в дальнейшем (что неизбежно и будет логически оправдано) - выбить от турецкого президента полную капитуляцию по Сирии, да и по Ираку. Означает - турецкие войска и протурецкие иррегулярные формирования "оппозиции" отступают изо всех местностей Сирии и Ирака на территорию Турции. Интересный фотографический нюанс от агентства (государственного) IRNA - на опубликованных фотографиях прибытий турецкого президента (он прибыл немного раньше Путина) и российского президента разительно ощущается разница. Иранцы - еще те мастера нюансово передать закодированную информацию. И вот мы видим - Эрдогана прямо на трапе самолета встречают… двое. А далее лицезреем - Путина на трапе не встречают, зато на земле его ждут десятки лиц, иранских и российских представителей, охранников и т.д. Далее приводятся слова министра энергетики Ирана Реза Ардеканяана и помощника президента России Юрия Ушакова. И мы узнаем, что турецкого президента не будет при обсуждениях "различных аспектов двустороннего сотрудничества" - т. е. ирано-российского, что понятно. А также - "ситуации вокруг совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA), с учетом выхода США из этой сделки", что уже не совсем понятно, ибо Эрдоган, в принципе, публично осудил США за это решение и выражал готовность поддержать Иран. Турецкий президент "нужен" господам Роухани и Путину, помимо вопроса Идлиба, еще только для одного дела - "проблемы ожидаемых провокаций по инсценировке применения Дамаском химического оружия". Подчеркнем - такое впечатление складывается, когда знакомишься с тем, как освещали 7 сентября иранские официозные СМИ факт прибытия Эрдогана и Путина в Иран.



К моменту написания данного материала уже было известно, что состоялись встречи и переговоры в форматах Роухани - Эрдоган и Роухани - Путин. Конечно, без особых подробностей. Далее - уже двусторонняя встреча Путин - Эрдоган. Известно также, что сам саммит трех президентов начался с их вступительных заявлений в присутствии прессы, затем дискуссия продолжалась в закрытом режиме. Но вот что вызывает особый интерес, и в дальнейшем, думается, будет необходимость вернуться к вопросу о пребывании Владимира Путина в Иране в сентябре 2018 г. С 6 сентября российский и иранский официозы громогласно анонсировали, что во время нахождения в Тегеране глава России обязательно "на полях саммита по Сирии проведет отдельные переговоры с верховным лидером ИРИ аятоллой Хаменеи". Тот же помощник российского президента Ю. Ушаков, говоря о темах, которые планируется обсудить с иранским верховным лидером и с президентом Роухани, нового ничего не добавил: "тут и Сирия, и различные аспекты двустороннего сотрудничества, а также ситуация вокруг совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA), с учетом выхода США из этой сделки". Но вот ведь незадача - сам Путин-то является одним из немногих лидеров иностранных государств, которых аятолла Сейед Али Хоссейни Хаменеи принимает больше чем один раз. По разной статистике, у Путина и аятоллы Хаменеи это будет третья или четвертая встреча. И не следует кривить душой - на Востоке встречи такого уровня более чем дважды уже означают, что мы видим дружбу между лидерами Ирана и России. Тем более учитывая, какой ценный подарок привозил Путин для аятоллы Хаменеи во время их встречи в 2015 г. Так что очень даже стоит хотя бы попытаться просчитать, вокруг каких именно материй и сложных вопросов аятолла Хаменеи и российский президент обменяются мнениями в сентябре 2018-го.



На минуту отойдем от Сирии и связанных с нею проблем. По крайней мере, объявлялось, что тоже в сентябре президент России ожидает встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Более того, Путин также собирается побывать и в Азербайджане. Нет смысла скрывать, что ситуация в Закавказье - общая "головная боль" и Ирана, и России. И нет смысла скрывать, что по ряду вопросов и проблем в Тегеране и Москве сильно недовольны заигрышами властей Армении и Азербайджана с внерегиональными странами и "силами". Ни Москва, ни Тегеран не забыли, как в апреле 2016-го Азербайджан, по сути, ударив Иран и Россию "по тылам", развязал неспровоцированную агрессию против Республики Арцах-НКР, и наиболее тяжелой ситуация была именно неподалеку от северных границ Ирана - "непонятный" обстрел приграничного иранского села Хода-Офарин тому доказательство. Вот вам и еще один щепетильный вопрос, который Иран и Россия уж точно обсудят "на двоих", а не "на троих", т. е. исключат турецкого президента из диалога. Почему - тоже ясно. В апреле 2016-го Тегеран и Москва почти открытым текстом "поставили на вид" Эрдогану за подстрекательские действия Турции в тех четырехдневных военных действиях. Во всяком случае, из аппарата аятоллы Хаменеи в конце апреля 2016-го предупредили, что если Анкара не одумается и не остановится, то Иран пересмотрит свои отношения с Турцией по всем вопросам и сферам. Восток дело тонкое - угроза сработала, Эрдоган тогда бросился восстанавливать контакты с Тегераном и Москвой, правда, только в связи с Сирией.



Но и Сирия - узелок, который столь же важен для Ирана и России, сколько и Закавказье, и Прикаспий, и Средняя Азия с Афганистаном. Так, 7 сентября иранские СМИ сообщали, что американское издание The Foreign Policy опубликовало материал Елизаветы Цурков, в котором сообщается, что Израиль тайно вооружал и финансировал по меньшей мере 12 группировок антиправительственных боевиков на юге Сирии, которые препятствовали проиранским силам занять позиции вблизи израильской границы в течение последних нескольких лет. Израиль осуществлял военные поставки боевикам, в том числе винтовки, пулеметы, минометы и транспортные средства. Израильские спецслужбы использовали для поставок оружия те же маршруты, что и для доставки гуманитарной помощи жителям юга Сирии. Цитата: "По словам сирийских боевиков, Израиль также выплачивал гонорары боевикам в размере около $75 в месяц, а также предоставлял финансовые средства для покупки вооружений на сирийском "черном рынке". Израиль пытался сохранить свои отношения с антиправительственными боевиками в тайне. Но когда израильтяне бросили большинство своих марионеток во время продвижения сирийской армии и ее союзников на юг Сирии, эвакуировав лишь некоторых главарей и членов их семей, полевые командиры предоставили The Foregn Policy подробные сведения о действиях Израиля. Один из лидеров боевиков в провинции Деръаа Абу Халед констатировал, что полагаться на Израиль было ошибкой. При этом он угрожающе отметил: "Поверьте мне, Израиль пожалеет о своем молчании по поводу того, что произошло на юге Сирии. Мы в нашем городе и соседних городах неохотно примирились с режимом, но это примирение повлияет на Израиль в ближайшем будущем". "Израиль преподал нам урок, который мы не забудем", - заявил один из боевиков". И мы смело утверждаем: аятолла Хаменеи поговорит с Путиным и о закулисной роли Израиля в сирийской трагедии. Иран прекрасно осведомлен о повышенной частоте контактов российского руководства с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Хочется того Израилю и России или нет, но аятолла Хаменеи не обойдет стороной эту проблему.



Еще один пункт, на который мы обращаем внимание, даже не зная, как будет развиваться ситуация после 7?8 сентября. Поскольку сведения об этом просочились в СМИ также в день начала тегеранского саммита трех президентов, то данная информация также станет (в той или иной форме) объектом обмена мнениями между Ираном и Россией. Президент США Дональд Трамп одобрил план, согласно которому, американские военные подразделения останутся в раздираемой войной Сирии на неопределенный срок, "отчасти в качестве средства давления на Иран для выхода его советников из этой страны". В начале этого года Трамп огласил возможность выхода американцев из Сирии. Как сообщала влиятельная ливанская газета Al-Akhbar, США предложили свой полный уход из Сирии "в обмен на иранский выход из Южной Сирии". Но сейчас в статье The Washington Post говорится, со ссылкой на высокопоставленных чиновников госдепартамента США, что президент принял новую стратегию, которая заставит военные силы США оставаться в Сирии в обозримом будущем. (В настоящее время в Сирии развернуто около 2200 солдат, в основном советников, США, но это - официальные данные американцев, иные источники еще в 2016?17 гг. указывали, что число американских военных превышает 5 тыс. человек). Расширение американского военного развертывания в Сирии является частью нового плана по продвижению американских целей в этой арабской стране, включая удаление иранских войск и поддерживаемого Ираном движения "Хезболлах" со всей территории Сирии. Сначала вооруженные силы США были развернуты в восточной части Сирии в рамках более широких усилий под предлогом борьбы с террористической организацией ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Поскольку кампания против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заканчивалась, пять месяцев назад президент США поддержал полный вывод американских войск из страны. Однако теперь, как сообщается, администрация Трампа переопределила цель миссии развертывания США в Сирии, включив в нее удаление иранских сил, а также создание стабильного правительства в Сирии, пишут The Washington Post. "Новая политика заключается в том, что мы больше не выходим к концу года, - заявил представитель госсекретаря США Майка Помпео по сирийским делам Джеймс Джеффри. - Это означает, что мы не торопимся", - сообщало израильское информагентство Arutz Sheva 7.



Итак, мы видим следующую ситуацию: руками той же России США обманули Иран и Сирию, а мы еще должны все описанное "помножить" на то, что 6 сентября посол США в Израиле Дэвид Фридман в интервью изданию Israel Hayom ("Израиль сегодня") сделал ряд скандальных заявлений, вообще-то неподобающих его дипломатическому рангу. Фридман выразил убеждение, что израильская сторона сохранит за собой сирийские Голанские высоты навсегда, и это "можно рассматривать как явный намек на поддержку Соединенными Штатами притязаний Израиля на это стратегическое плато, захваченное у Сирии в ходе войны 1967 года", отмечало английское агентство Reuters. Фридман допустил, что США рассмотрят вопрос о признании суверенитета Израиля над Голанами в будущем. "Лично я не могу представить ситуацию, при которой Голанские высоты будут возвращены Сирии. Признаться, я не могу представить ситуацию, при которой Голанские высоты не останутся частью Израиля навсегда", - сказал он в беседе с Israel Hayom. По словам Фридмана, президент Сирии Башар аль-Асад "меньше кого бы то ни было заслуживает такого вознаграждения", как контроль над Голанскими высотами. Отвечая на вопрос, может ли администрация Дональда Трампа в будущем рассмотреть вопрос о признании суверенитета Израиля над Голанами, Фридман сказал: "Да, это определенно возможно. Это определенно может произойти". Странно, что при этом США воспротивились, допустим, "захвату" со стороны Югославии сугубо сербских земель, к тому населенных преимущественно сербами и другими православными, во время югославских войн 90-х гг. Напомним еще раз, Израиль оккупировал Голанские высоты, часть сирийской территории, по итогам "шестидневной войны" 1967 г. Этот район общей площадью около 1200 кв. км все прошедшие 50 лет с лишним лет формально продолжает оставаться за Сирией. Восстановление юрисдикции и реального контроля Дамаска над Голанами после 1967 г. выступало одним из общеарабских требований к Израилю. И вот - откровенно произраильская, просионистская наглая позиция по вопросу территориальной целостности Сирии. И как тут не сказать - что ж вы, американцы, выродочно и ублюдочно держитесь за территориальную целостность, будь то Азербайджана, Грузии, Украины или Молдавии? Разве тот же Путин вам в 2008-м в связи с сербским краем Косово и Метохия не сказал, что подобного рода вопросы должны решаться как-то во взаимосвязи и с учетом изменяющихся исторических условий?



Тут уж даже - и не политика двойных стандартов, а вообще отсутствие политики как таковой, один лишь чистоган с упором в пользу процветания и благоденствия сионистских программ "переустройства мира". Подчиненность политики США в отношении целого ряда государств, а то и - всего остального мира, именно программам и интересам Израиля - это, увы, сегодняшняя реалия. Пока нет нужды проводить параллели между согласованным курсом США-Израиля в отношении Сирии и Ирака с не менее согласованным курсом США-Израиля и у нас в Закавказье. Но это - такая же аксиома, как и то, что вся политика США после 1948 г. на Ближнем Востоке была подчинена только и только защите и усилению Израиля, в ущерб остальным государствам и нациям данного региона. А Турция долгие десятилетия является младшим партнером тандема США-Израиль в мусульманском мире, что и подтвердили антитеррористические войны в Ираке и Сирии на протяжении 2014?18 гг.



Мы считаем нужным также довести до сведения читателей, что многими, возможно, даже и в России, недооценивается фактор того, что вооруженные силы и иные военные и полувоенные формирования Ирана - это живая и постоянно усиливающаяся сила на Ближнем Востоке. И когда эта категория элит Ирана говорит о готовности взять на себя даже решение проблем промышленности и сельского хозяйства (главком иранского народного ополчения "Басидж" генерал Голамхоссейн Гейбпарвар - 5 сентября на конференции в Тегеранском университете) или - даже управления всей "экономикой Сопротивления" (тот же генерал Гейбпарвар, 2 августа), то мир должен понять: иранские военные не только свои внутренние проблемы будут решать, исходя из принципа дисциплинированности и неотвратимой обязательности исполнения военных приказов. А когда военная элита Ирана в какой-то мере, допустим - в рамках разрешения от аятоллы Хаменеи, предпринимает интереснейшие инициативы на внешнеполитической арене, то это - сигнал о том, что переговоры с Ираном в стиле "уговоров" практически бесполезны.



В этом плане то обстоятельство, что министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами и российские военные командиры, дислоцированные в Сирии, 6 сентября обсудили ситуацию с оперативными зонами и координацию между сирийской армией, фронтом сопротивления и российскими силами для повышения эффективности борьбы с террористическими группами, становится региональной доминантой - по крайней мере, в плане вопросов о Сирии и Ираке. Во время встречи командующий контингентом российской армии в Сирии представил доклад о последних событиях в войне с террористами в стране, сообщал иранский ресурс Fars News. Подчеркнем - не своему, не российскому высшему командованию, а - иранскому министру обороны. Помните, что Восток - дело тонкое? То-то… Генерал Хатами, со своей стороны, сказал, что победы в Сирии еще не достигнуты, бои не завершены, и отметил: "Операции должны продолжаться в полной координации, а достижения, достигнутые в военной области, должны активно поддерживаться на других аренах". Он добавил, что опыт, полученный в результате сотрудничества и координации в Сирии, следует использовать в качестве образца для подражания для установления мира и стабильности в регионе и на других театрах потенциальных военных действий, заявив: "Встреча в Астане является одним из успешных опытов на политическом уровне для решения этой кризисной проблемы, и мы подчеркиваем продолжение и укрепление этого процесса".



После этого, и тоже 6 сентября, иранские СМИ распространили сообщение о том, что глава минобороны ИРИ генерал Хатами также планирует в ближайшем будущем посетить Китай с официальным визитом в рамках усилий по укреплению военных связей Тегерана и Пекина. Он возглавит высокопоставленную делегацию в своей поездке в Китай, министр был официально приглашен его китайским коллегой, сообщало иранское информагентство Tasnim News. Министр обороны Ирана планирует встретиться с рядом китайских военно-политических и государственных чиновников и обсудить последние события в регионе и мире. Будучи секретарем целевой группы, ответственной за развитие Макранского побережья Ирана, бригадный генерал Хатами также встретится с рядом китайских экономических чиновников. В связи с этим Tasnim News напомнило, что Иран и Китай имеют тесные дипломатические, экономические, торговые и энергетические связи, а в последние годы развивают свои военные отношения. Еще в ноябре 2016 г. министры обороны Ирана и Китая подписали в Тегеране соглашение об укреплении оборонного сотрудничества между двумя странами, и т.д., и т.п.



Согласимся, что вопрос взаимодействия иранских и российских военных в Сирии, или - вопрос военного сотрудничества (Ирана и России) с Китаем - это вполне те вопросы, о которых могли бы поговорить тет-а-тет аятолла Хаменеи и российский президент Путин. Эта конфигурация "большого евразийского" военного сотрудничества и взаимодействия, если уж говорить начистоту, не просто актуальна. Она крайне перспективна - и вот почему. Мало кто, наверное, помнит, что в декабре 2017 г. иранское агентство Mehr News, со ссылкой на сеть "Аль-Каутр", буквально взорвало международное информационное пространство Евразии сообщением о том, что "Турция, Азербайджан, Кыргызстан и Монголия (!!!) создают объединенные военные силы под названием "Объединенная армия тюркского мира - Евразийские военные силы". Согласно сообщению, еще в 2013 г. тюркский мир разработал план совместных военных сил: Евразийские военные силы, по примеру миротворческих сил ООН, которые якобы будут защищать безопасность в регионе. Особую роль в создании Евразийских военных сил будет играть турецкая жандармерия. Особо отмечается, что, поскольку Монголия сократила часть своей армии, которая должна была присоединиться к "военным силам со статусом евразийских сил безопасности", план был отложен на некоторое время, но теперь вновь началось формирование "Объединенной армии тюркского мира". "Силы начнут свою деятельность в 2018 г. Миссия их состоит в поддержании мира и безопасности в регионе и обмене информацией, военным опытом и опытом безопасности между ВС государств-членов", сообщало Mehr News.



Надеемся, что теперь понятно, почему ни Иран, ни Россия и, тем более, ни Китай никогда не будут до конца доверительными по отношению к Турции. Да и - по отношению к Азербайджану, Киргизии и Монголии. Казалось бы, сообщения прошлогоднего декабря от агентства Mehr News не слишком уж тесно связаны с Тегеранским саммитом сентября 2018-го и сирийскими проблемами. Но все зависит от того, кто и в какой системе геополитических координат рассматривает триединое стратегическое сотрудничество США, Израиля и Турции по Сирии-Ираку, с тем, что не предается амнезии факт наличия в Сирии-Ираке местных тюрок - туркоманов, многократно уже доказывавших, что они - пятая колонна Турции на Ближнем Востоке. О противомерах далеко идущим планам стратегического "тримарана" США-Израиль-Турция и на Ближнем, и на Дальнем Востоке (почему бы нет?..) - это вполне то, что кулуарно обсудили аятолла Хаменеи и Владимир Путин. Благо что иранские и российские генералы друг от друга, по крайней мере, на Ближнем Востоке, секреты более не скрывают.



Сергей Шакарянц Источник - REGNUM

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536354120

