Узбекистан объявил войну алкашам и попрошайкам, - Е.Скалей

00:30 08.09.2018

Узбекистан объявил войну алкашам и попрошайкам



Евгения Скалей



Борьба с деклассированными элементами общества велась и до сих пор ведется в разных странах мира, но пока она похожа на сражение с ветряными мельницами. Сможет ли Узбекистан победить в этой неравной схватке?



Власти Узбекистана намерены ввести штрафы за попрошайничество, однако наказывать нужно не тех, кто стоит с протянутой рукой, а тех, кто стоит за ними, говорит Михаил Пашкин, руководитель профсоюза полиции.



При этом добрым самаритянам важно разъяснять, что они кормят не стоящих перед ними попрошаек, а бессовестную мафию, которая наживается за счет жалостливых граждан



Не пей вина, Гертруда, пьянство не красит баб



Еще одно нововведение: Узбекистан запретил продавать спиртные напитки вблизи образовательных учреждений и намерен жестко бороться с алкоголизмом.



Вероятно, власти подзабыли знаменитый горбачевский "сухой закон", который с треском провалился



Запреты тогда только ухудшили ситуацию с пьянством, а многие граждане пали жертвами суррогатного зеленого змия. Той же мысли придерживается Александр Синельников, профессор кафедры социологии МГУ.



Запретительные меры загонят проблему в подполье, где будут изготавливаться далеко небезопасные для здоровья и жизни дурманящие напитки. Профессор советует начинать борьбу с алкоголизмом в семье, подавая надлежащий пример своим детям.