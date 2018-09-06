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Путин - победитель на переговорах в Тегеране, - А.Эскин
00:35 08.09.2018

Президент Путин - победитель на переговорах в Тегеране

Россия пытается найти мирное решение кризису в Идлибе

Сегодня в Тегеране состоится встреча президента России Путина с его иранским коллегой Роухани и турецким - Эрдоганом. На повестке дня - готовящееся наступление лояльных Асаду военных подразделений на провинцию Идлиб в Сирии. Ожидается также массированная российская поддержка с воздуха. Возможно участие иранских военных с шиитскими ополченцами и террористами из Ливана, Ирака, Пакистана и Афганистана. Предполагается, что президенты трех стран обсудят планы по восстановлению Сирии после окончания войны.

Всем критикам и пессимистам наперекор президент России будет чувствовать себя истинным "султаном" на этих переговорах. Позиции Москвы в Сирии прочны, ее участие в военных схватках там оказалось решающим и победоносным. Более того, Россия заручилась полной поддержкой сильнейшего регионального игрока, Израиля. И все это - не погрязая в ближневосточное болото крови, предательства и коррупции, как это случилось в свое время в Афганистане.

Разумеется, Тегеран и Анкара попытаются "перетягивать на себя одеяло". Иран не торопится выводить свои войска из Сирии и даже декларирует намерения участвовать в послевоенных проектах реконструкции. Это звучит достаточно гротескно в эти дни, когда внутри этой страны не утихают акции протеста, большинство корпораций уже покинуло Иран, а запланированное на ноябрь ужесточение санкций приведет там к неизбежному экономическому обвалу.

В этой ситуации Россия может смело диктовать свои условия, учитывая свой статус региональной державы, способной играть миротворческую и стабилизирующую роль. Не умаляя важности помощи Ирана и шиитских боевиков режиму Асада, надо признать их поражение суннитским повстанцам. Сирийская власть была на грани полного краха, когда Россия активно вмешалась три года назад. И это невзирая на усилия там с самого начала войны со стороны Ирана и шиитского интернационала. Их боевые способности оказались ниже всякой критики.

Если иранская сторона проявит в ходе переговоров неуступчивость, то это на этот раз никого не впечатлит. Военное фиаско Ирана не только против Израиля, но и в противодействии оппозиционным боевикам лишают Тегеран права на решающее слово. А при осознании неизбежности хозяйственного обвала там в ноябре-декабре мы сможем легко объяснить причину падения иранских акций в регионе в целом.

Иначе обстоят дела с турецким президентом, который вовсе не приветствует захвата провинции Идлиб армией Асада. Турки оккупировали часть этой провинции, прилегающей к их границам. На этой неделе их министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу выступил с публичным осуждением российского удара по позициям вооруженной оппозиции в Идлибе.

В этой связи возникает интересный обмен аргументами между сторонами. Правительство Асада стремится к установлению свой власти на всей территории страны, что вполне естественно. Как и стремление президента Сирии вытеснить с собственной территории названных гостей из Турции. Эти незваные гости отвечают, что вовсе не они привели к скоплению трех миллионов (!!!) сторонников оппозиции в Идлибе. Заметим, что речь идет не просто о противниках нынешней власти: среди них насчитывается не менее десяти тысяч готовых к сражениям вооруженных боевиков. Это великое скопище на самом деле образовалось в ходе последней стадии войны: противники Асада бежали от него в Идлиб. Но что делать теперь?

Любая попытка штурма приведет там к десяткам тысяч жертв, как это было в Ракке, Алеппо и Мосуле. Боевики окружают себя максимальным количеством гражданского населения и приводят к крупным небоевых потерям в округе осознанно. Мы видели это особо наглядно на примере "Хамаса" в Газе. Боевики в Ираке и в Сирии действуют по тому же сценарию.

Эрдоган попытается получить от президента России и его иранского коллеги максимум уступок взамен на способствование мирному решению кризиса в Идлибе. Ведь было так на юге Сирии, куда войска Асада вступили без сопротивления при молчаливом согласии Иерусалима и Вашингтона. Это тоже можно отнести к успехам российской дипломатии.

Турецкий президент переживает сейчас серьезнейший экономический кризис. Его хозяйственное чудо оказалось пирамидой. Массированное строительство с немалой степенью показухи - все это делалось на ссуды из западных банков. Сейчас выясняется, что расплачиваться и не хочется, и на самом деле затруднительно. Особенно в условиях растущей инфляции. А тут еще кризис в отношениях с администрацией Трампа. В такой ситуации Анкаре определенно не нужно обострение отношений с Россией.

Непредсказуемость турецкого президента не позволяет никогда давать никаких прогнозов, когда дело касается его политики. Можно осторожно сказать, что мирное решение кризиса в Идлибе было бы полезно его стране и региону в целом. Так или иначе, его стратегия свержения президента Асада провалилась. Не видать Эрдогану торжества "Братьев мусульман" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, как не видать Ирану коридора к Средиземному морю.

А вот позиции России в регионе прочны и незыблемы. Мы увидим на переговорах в Тегеране сегодня проявленное лидерство Москвы. Эффективная и сдержанная политика при умелом взаимодействии со всеми сторонами - это несомненный успех. Остается надеяться, что президент Путин найдет пути к мирному урегулированию в Идлибе, как ему удалось на юге Сирии.

Авигдор Эскин

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536356100
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