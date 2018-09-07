МВД Кыргызстана расследует 4 уголовных дела по торговле младенцами

06:47 08.09.2018

Бишкек. 7 сентября. КирТАГ - Альбина Метерова. Министерство внутренних Кыргызстана расследует 4 уголовных дела по торговле младенцами. Об этом сообщают в ведомстве в пятницу.



"Факты торговли людьми, точнее младенцами, зарегистрированы в Ошской области и в городе Бишкек. Всего зарегистрировано 4 случая торговли младенцами", - сообщают в МВД.

Уточняется, что в отдельных случаях медики сообщали родителям о смерти ребенка, но на самом деле, продавали их, оформляя поддельные документы.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми" УК КР.