 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 07.09.2018
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Что будет, если лопнет китайский пузырь, - Ю.Магаршак
07:38 08.09.2018

Эксперты Европы и США прогнозируют крах экономики Поднебесной

Об авторе: Юрий Магаршак – главный редактор New Concepts Journal, Нью-Йорк.
5.09.18

К невероятным успехам Китая Европа и США относятся ревностно, а иногда даже и со страхом. Реальностью стало то, что Китай превратился в крупнейшую мастерскую мира, в которой – если закрыть глаза на нарушения патентования, а смотреть только на то, что население способно производить и создать, – производится все. В отличие, к примеру, от Российской Федерации, где конкурентоспособного на мировом рынке не производится почти ничего.

Если бы человечество жило по законам мира живого, в котором имеет место естественный отбор, использующий созданное где-либо однажды без каких-либо ограничений, и патентного права не существует, Китай, бесспорно, был бы одним из лидеров цивилизации разума. В этой цивилизации требуются две главные вещи: способность изобрести и способность сделать.

Теория Дарвина утверждает, что единственным источником нового в биоценозе служит не разум, а мутация. Человеческое общество устроено абсолютно не так, как все остальное живое на нашей планете. Ни одна мутация (случайная ошибка при сборке) пока не создала не только самолет, телевизор или автомобиль, но даже всего-навсего молоток. Промотором создания нового вот уже более 100 лет являются США. Китай наряду с Японией и Германией, обогнав их в масштабах, превратился в главную мастерскую Земли.

Поднебесная из изобретенного где-либо способна сделать практически все! Крах экономики такого гиганта, если бы он действительно произошел, потребовал бы изменения экономических и патентных правил, по которым живет цивилизованный или якобы цивилизованный мир.

Главных составляющих человеческого созидания два. Первый – создание новый идей, научных и технологических разработок. То, что в США называют одним словом research&development. Второй – воплощение этих идей в коммерческие продукты. То, для чего требуются умелые рабочие руки – рабочие в широком смысле этого слова.

Повторю, в настоящее время – и вот уже более 100 лет – лидером research&development являются – независимо от того, нравится это другим странам или не нравится – Соединенные Штаты Америки. В США созданы условия и законодательство, позволяющие людям всех культур мира – европейцам, индийцам, китайцам, арабам, корейцам, японцам – работать вместе и порознь над идеями и их воплощением в работающие прототипы. Ситуация уникальная.

Место США мог бы (теоретически) занять Советский Союз и его правопреемница Российская Федерация. Но не занимает, к вящему сожалению. Потому что ни СССР, ни РФ не смогли создать созидательную среду, в которой исследования и разработки доводились бы до продуктов, изменяющих рынок или лучших на рынке.

Странами, которые являлись в XX веке идеальными производителями лучших в мире товаров, традиционно были Германия и Япония. К ним мощно подключился Китай. Тандем США–Китай представляется мощным промотором цивилизации. Само собой разумеется, противоречия есть. Главное – коммунистическая идеология Китая, который неожиданно для остального мира вернулся по существу к диктатуре одного человека с пожизненным правлением.

Но если смотреть на ситуацию структурно и глобально – тандем США и Китая правильный: самая мультикультурная страна мира, в которой даже университет № 100 по мировым меркам совсем неплох – с самыми аккуратными и трудолюбивыми рабочими в количестве миллиарда.

Однако сегодня Китай претендует на большее. Обоснованы ли такие претензии? Известный американский экономист и публицист Джеймс Рикардс в своей недавней статье отмечает: "Около 45% ВВП Китая относится к категории "инвестиций". ВВП развитой экономики, такой как США, представляет собой около 70% потребления и 20% инвестиций.

Нет ничего плохого, когда инвестиции занимают 45% в быстрорастущей развивающейся экономике, если эти инвестиции высокопроизводительны и разумно распределены.

Но это не про Китай. По крайней мере половина инвестиций в этой стране – это прямые потери. Эти потери принимают форму полностью отстроенных городов-призраков. Эти небоскребы, квартиры, гостиницы, клубы и транспортные сети пусты.

Это не западная пропаганда. Я видел города-призраки своими глазами и ходил по пустынным офисам и гостиницам… И эта ситуация знаменует собой конец истории чудесного экономического роста в Китае и начало периода экономического спада и потенциальных социальных волнений".

Как видим, прогноз для КНР малоприятный. В ближайшее время Китай ожидает экономический крах.

Но что будет за крахом? Лопнет ли экономика Китая, как мыльный пузырь – или, подобно Большому взрыву Вселенной, изменится и станет доминировать? Будет ли экономический крах означать крах китайской цивилизации, научившейся делать все, или же он будет всего лишь этапом ее развития? (Подобно Великой депрессии США, за которой последовал мощный рывок.)

Вопрос, который представляется важным для будущего человечества не только в краткосрочной, но также и в стратегической перспективе.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536381480
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