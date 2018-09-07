Тысячи вместо миллионов – вкладчики Банка Астаны не могут вернуть деньги и штурмуют офисы

07:42 08.09.2018

Измученные ожиданием клиенты потребовали отдать их деньги или хотя бы назвать точную дату, когда это случится. Одни утверждают, что по вине банкиров остались без крыши над головой, другие – на грани банкротства. Но вместо миллионов им выдают лишь по 50 тысяч тенге



Ардак Мауина, 6 сентября 18



Вкладчики Банка Астаны устроили скандал в столичном филиале. Измученные ожиданием клиенты потребовали отдать их деньги или хотя бы назвать точную дату, когда это случится. Одни утверждают, что по вине банкиров остались без крыши над головой, другие – на грани банкротства. Но вместо миллионов им выдают лишь по 50 тысяч тенге.

Вкладчики Банка Астаны теперь, конечно, сожалеют, что когда-то принесли сюда все свои сбережения: слишком заманчивые были условия. 9 миллионов тенге Сауле Мукашева выручила за 4-комнатную квартиру в Семее. Все деньги отправила на депозит. Проценты должны были принести ощутимую прибавку. Но последние полгода Сауле мечтает забрать хотя бы то, что вложила.

Сауле Мукашева, вкладчица банка:

- Мы остались без квартиры, мы продали квартиру и хотели купить другую. Вот мы сейчас без денег и без квартиры. На картах у нас еще полтора миллиона. Мы вложили деньги в апреле. Там за два дня до объявления о том, что у банка плачевная ситуация, не успели забрать. И с тех пор переносят сроки выплаты.

Проблемы у Банка начались весной. Тогда клиенты бросились забирать свои сбережения. А в мае его лишили лицензии на прием депозитов и открытие новых счетов. С тех пор на выдачу денег установили лимит – не более 50 тысяч тенге раз в месяц. В августе уже приостановили начисление процентов на имеющиеся вклады.

Самый главный документ, который сейчас заполняют вкладчики этого банка – это вот такое вот заявление. Они просят выдать им денежные средства с депозита, либо же с карточного счета. В день поступает таких заявлений до ста штук.

На грани банкротства и предприниматели. Их счета в Банке Астаны заблокированы, а значит никаких денежных переводов и расчетов с работниками и поставщиками. В поиске руководства и даже денег вкладчики заглянули кабинеты. А затем отправились в приемную первого руководителя.

- Не с часу до двух, а с 12 до часу у директора филиала обед, потому что чтобы к часу к народу.

- После двух, пожалуйста, приходите. Давайте, освободите.

В итоге директор столичного филиала все же появился. И долго отказывался что-либо комментировать. А потом, рассказал, что деньги и дальше будут выдавать по 50 тысяч в месяц. Сейчас судьбу банка решает главный инвестор.

Жасулан Тогизбаев, директор Астанинского филиала АО "Банк Астаны":

- Сейчас ведется работа с инвестором. Ну, инвестор смотрит, изучает банк, анализирует, аудит проводит.

Вкладчики теперь надеются только на Нацбанк страны. Они забросали регулятор просьбами забрать у Банка Астаны лицензию. По их мнению, тогда есть шанс ликвидировать его и получить свои деньги через фонд гарантирования депозитов.