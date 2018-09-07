 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Тысячи вместо миллионов – вкладчики Банка Астаны не могут вернуть деньги и штурмуют офисы
07:42 08.09.2018

Измученные ожиданием клиенты потребовали отдать их деньги или хотя бы назвать точную дату, когда это случится. Одни утверждают, что по вине банкиров остались без крыши над головой, другие – на грани банкротства. Но вместо миллионов им выдают лишь по 50 тысяч тенге

Ардак Мауина, 6 сентября 18

Вкладчики Банка Астаны устроили скандал в столичном филиале. Измученные ожиданием клиенты потребовали отдать их деньги или хотя бы назвать точную дату, когда это случится. Одни утверждают, что по вине банкиров остались без крыши над головой, другие – на грани банкротства. Но вместо миллионов им выдают лишь по 50 тысяч тенге.
Вкладчики Банка Астаны теперь, конечно, сожалеют, что когда-то принесли сюда все свои сбережения: слишком заманчивые были условия. 9 миллионов тенге Сауле Мукашева выручила за 4-комнатную квартиру в Семее. Все деньги отправила на депозит. Проценты должны были принести ощутимую прибавку. Но последние полгода Сауле мечтает забрать хотя бы то, что вложила.
Сауле Мукашева, вкладчица банка:
- Мы остались без квартиры, мы продали квартиру и хотели купить другую. Вот мы сейчас без денег и без квартиры. На картах у нас еще полтора миллиона. Мы вложили деньги в апреле. Там за два дня до объявления о том, что у банка плачевная ситуация, не успели забрать. И с тех пор переносят сроки выплаты.
Проблемы у Банка начались весной. Тогда клиенты бросились забирать свои сбережения. А в мае его лишили лицензии на прием депозитов и открытие новых счетов. С тех пор на выдачу денег установили лимит – не более 50 тысяч тенге раз в месяц. В августе уже приостановили начисление процентов на имеющиеся вклады.
Самый главный документ, который сейчас заполняют вкладчики этого банка – это вот такое вот заявление. Они просят выдать им денежные средства с депозита, либо же с карточного счета. В день поступает таких заявлений до ста штук.
На грани банкротства и предприниматели. Их счета в Банке Астаны заблокированы, а значит никаких денежных переводов и расчетов с работниками и поставщиками. В поиске руководства и даже денег вкладчики заглянули кабинеты. А затем отправились в приемную первого руководителя.
- Не с часу до двух, а с 12 до часу у директора филиала обед, потому что чтобы к часу к народу.
- После двух, пожалуйста, приходите. Давайте, освободите.
В итоге директор столичного филиала все же появился. И долго отказывался что-либо комментировать. А потом, рассказал, что деньги и дальше будут выдавать по 50 тысяч в месяц. Сейчас судьбу банка решает главный инвестор.
Жасулан Тогизбаев, директор Астанинского филиала АО "Банк Астаны":
- Сейчас ведется работа с инвестором. Ну, инвестор смотрит, изучает банк, анализирует, аудит проводит.
Вкладчики теперь надеются только на Нацбанк страны. Они забросали регулятор просьбами забрать у Банка Астаны лицензию. По их мнению, тогда есть шанс ликвидировать его и получить свои деньги через фонд гарантирования депозитов.

Источник - ktk.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536381720
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