Казахские ханы и правящие по сей день европейские монархи – кровные родственники. Каким боком? - А.Исаев

07:45 08.09.2018

07 Сентября 2018 Автор: Алан ИСАЕВ | Астана



Казахские ханы и правящие по сей день европейские монархи – родственники

Сын Тока-Темира Басараб и Влад Дра́кула

Потомки казахских ханов вполне могут считать Виндзоров, Габсбургов и прочих западных монархов своими родственниками. Кровные узы между степной и европейской знатью обнаружил британский ученый Лоренс Гарднер и написал об этом книгу.



Все началось с Тока-Темира – одного из наместников Золотой Орды. Он помог хану Токты свергнуть власть "серого кардинала" Ногая и за это получил его земли, простиравшиеся на большей части Восточной Европы.



Сын Тока-Темира Басараб был крещен и получил имя Иоанн. Более того, целая область Европы до сих пор называется Бессарабией в честь этой исторической фигуры. Известно, что местные жители валахи называли своего правителя Черный воевода, или Раду Негру.



Именно через Басарабов, которые правили Румынией и Молдавией, многие европейские монаршьи дома связаны родственными узами с Чингисханом. Самого Тока-Темира, или, как его называют, Тохтамира, считают основателем Валашского княжества. Примечательно, что в шестом поколении Басарабов родился знаменитый Влад Дракула.



Лоренс Гарднер называет Тока-Темира правнуком Джучи. Как известно, именно от Джучи происходят все казахские ханы. А вот европейские монархи своим происхождением обязаны Иогану Сагану – потомку Иоанна Басараба в четвертом поколении. В свою очередь, его потомками являются королевские дома Норвегии, Греции, Дании и Бельгии. Сын Влада Дракулы Михней I считается предком Виндзоров по линии Клодины Редей – супруги Генриха V Виндзора.