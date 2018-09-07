Мордобой с точки зрения ислама. Что в Таджикистане думают о религиозном запрете на бокс и ММА, - А.Каюмов

08:12 08.09.2018 В странах Центральной Азии любят боевые искусства. В боксе, например, спортсмены из этого региона постоянно занимают самые высокие места на международных соревнованиях, будь то Олимпийские или Азиатские игры, чемпионаты мира или континента. Таджикистанцы – не исключение. Периодически успешно выступают таджикские боксеры. Спортсмены из этой республики показывают хорошие результаты и в соревнованиях по смешанным единоборствам. Но, как выяснилось, у властей Таджикистана свой взгляд на эти виды спорта.



Нет денег - нет агрессии?



По мнению главы Совета улемов Таджикистана Саидмукаррама Абдукодирзода, мусульманам нельзя заниматься жестокими видами спорта. В их числе бокс, бои без правил, смешанные единоборства. "Бокс и бои без правил с религиозной точки зрения считаются "харамом", так как могут нанести ущерб здоровью, сделать человека инвалидом. Все виды игр и поединков за деньги являются харамом. Впустую проводят время, без пользы для ума и тела", – заявил еще в начале лета Абдукодирзода. В качестве альтернативы муфтий предложил молодежи заниматься другие видами спорта, более интересными, с его точки зрения, - теми, что развивают человека не только физически, но и духовно.



Саидмукаррам Абдукодирзода. Фото с сайта Оzodi.mobi

Заметим, что незадолго до слов главного муфтия Таджикистана в стране были лишены госфинансирования профессиональный бокс и другие боевые искусства. Профессиональный бокс, грепплинг, смешанные бои, К-1, рукопашный бой, профессиональный бой, нью-фулл контакт, панкратион перестали получать средства из бюджета республики, функционировать при государственных учреждениях в виде секций в спортшколах, вузах и т.д.

Такое решение Комитет по делам молодежи и спорта при правительстве РТ принял, преследуя цели снижения уровня агрессии и насилия, недопущения унижения чести и достоинства в спорте. "Это не значит, что единоборства попали под полный запрет. Ими можно заниматься в частном порядке. Запрет касается только государственных спортивных учреждений", – пояснял первый заместитель комитета Ризо Назарзода.



Суннат или харам



Немногие из бойцов и специалистов решились публично рассуждать на тему харама, но, тем не менее, мы собрали некоторые мнения, которые могут показаться интересными. Так, одна из лучших спортсменок страны, девушка-боец Зухро Холова, которая достигла больших высот в тхэквондо (ИТФ) и кикбоксинге (WAKO), а недавно стала выступать в смешанных боях, считает запрет бессмысленным: "Спорт – это суннат (категория действий, выполнение которых считается желательным для мусульман), все наши предки занимались спортом. Это не только полезно (здоровый образ жизни), но и воспитывает дисциплину, прививает храбрость, придает сил. Эти качества ну никак нельзя отнести к "хараму", к поступкам, которые не должны допускать мусульмане. Наоборот, мусульманин должен быть сильным, должен быть крепким духом и здоровьем. Наш уважаемый Саидмукаррам Абдукодирзода должен больше обратить внимание на борьбу с алкоголизмом и наркоманией среди молодежи. Не лучше ли заниматься спортом, чем портить жизнь близким и обществу своими безответственными поступками?"



Известный таджикский специалист Ширинджон Мамадсафоев, долгое время работавший в Национальном Олимпийском комитете страны, а также в Федерации дзюдо Таджикистана: "Сколько людей – столько и мнений. У каждого вида спорта своя история и свои правила, своя специфика. Каждый вправе выбирать то, что ему нравится. Я лишь скажу одно. Несколько лет назад я был в цирке – на турнире по ММА. В одном из боев таджикский спортсмен отправил зарубежного в глубокий нокаут. И пока тот приходил в себя, таджикский боец начал имитировать копание могилы в центре ринга. Схватил соперника, который был без сознания, за ногу и начал тащить его в эту могилу. Я был в ужасе от увиденного и разочарован спортсменом и его тренерами. Думаю, эта картина многое характеризует".



Таджикский спортсмен и специалист по универсальному бою Бахриддин Сироджев отметил: все, что вредит здоровью, является "харамом". "Хочется отметить, что тренеры по универсальному бою ведут занятия с детьми до 14 лет без элементов боя. То есть в этом возрасте наш вид напоминает такие игры, как "Офарин" и "Веселые старты". Начиная с юношеского возраста, они приступают к спаррингам, но в них нет элементов агрессии. У нас чисто любительский вид универсальных боев. А что касается "харама", то, действительно, в исламе то, что может навредить здоровью человека, – это "харам". Например, боец ММА знает, что дерется и вредит своему здоровью, получает серьезные травмы, при этом должен знать, что это "харам". Но нести ответственность за это каждый будет сам", - считает Сироджев.



Другой прославленный таджикский спортсмен, представитель тхэквондо, ныне – тренер в Колорадо (США) Комил Латипов уверен, что все эти виды жестких единоборств, согласно исламу, относятся к "хараму". "Конечно, ММА, бокс и другие подобные виды – "харам", тут нет сомнений. Они же друг друга по лицу бьют. В исламе обидеть кого-то – это "харам", не говоря уже о том, чтобы бить другого. Сейчас, в наше время, мусульмане дерутся на рингах друг против друга. При этом заниматься спортом можно и нужно, тем более мусульманин всегда должен быть сильным. Но нельзя выступать ради денег, почти голым. Там, где много ставок, алкоголя, почти голых девушек. Это даже смотреть – "харам". А такие виды, как тхэквондо, каратэ и другие, допустимы, там ведь по лицу не бьют. Знаю многих хороших спортсменов, которые бросили бои. Аргументировали тем, что это "харам", и заниматься ими они больше не будут", - заявил Латипов.



Руководитель Федерации смешанных боевых искусств и единоборств Таджикистана Пулод Назаров отказался комментировать эту ситуацию. "В Таджикистане боев без правил нет", – сказал он, уклонившись от дальнейших объяснений.



А вот известная таджикская спортсменка, чемпионка мира по стрельбе из лука Зебинисо Рустамова согласилась порассуждать на эту тему. "Я за красоту спорта, а не за демонстрацию грубой силы, – заметила Рустамова. – Спорт должен дать народу здоровье. Нам нужно развивать олимпийские виды спорта, другие виды, которые входят в программу Азиатских игр, или те виды и дисциплины, которые имеют большую популярность в мире и имеют воспитательное значение, полезны для здоровья и на которые приятно смотреть".



Также титулованная спортсменка отметила, что ислам против насилия, то же пропагандирует и олимпийское движение. "Я против боев без правил и подобных видов. Международный олимпийский комитет также ратует за то, чтобы таких видов не было в программе Игр. При этом в ней есть каратэ, тхэквондо, борьба, но это более демократичные виды спорта. Бои не должны культивироваться в государственных спортшколах и не должны финансироваться. Я была свидетелем одного из турниров, на который привезли детей из разных спортшкол. Так они не знали даже, что им делать, их били, было много крови. Слава Богу, один из руководителей школы увез своих детей. Бои – это для профессионалов. Кто хочет – пусть занимается, но эти виды не для детей", – подчеркнула Рустамова.



Фарход Негматов, один из ведущих таджикских тхэквондистов, солидарен с чемпионкой: "Спорт, который вредит здоровью, в исламе – "харам". Об этом и написано, и сказано многое. Профессиональные бои, жесткие виды спорта – калечат человека, в судный день каждый участок тела заговорит и расскажет о мучениях. Но в целом спорт – это суннат, заниматься и развиваться надо, но не стоит злоупотреблять этим".



Несмотря на то, что обсуждаемые виды спорта, по мнению руководства страны, провоцируют насилие, унижение чести и достоинства человека, множество уроженцев Таджикистана продолжают успешно выступать в различных соревнованиях по боям без правил, боксу, смешанным единоборствам в других странах мира. Кроме того, одну из немногих олимпийских медалей Таджикистану принесла боксер Мавзуна Чориева в 2012 году в Лондоне. По ее мнению, главное для властей - взять под контроль работу тренеров в частных спортивных школах.



"Сегодня зачастую тренерской деятельностью стали заниматься люди, не прошедшие школу. Они собирают молодежь в клубах, подвалах, обучают их единоборствам, сами не понимая смысл тренерской работы", – отмечает Мавзуна Чориева.



Как бы то ни было, после введенного запрета и заявления главы Совета улемов, желания заниматься этими видами спорта у молодежи не убавилось. Популярность единоборств остается на прежнем уровне, только теперь все занятия и выступления на мировой арене продолжаются в частном порядке и за счет средств самих спортсменов или их тренеров.



Алишер Каюмов

07.09.2018 Источник - Фергана

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