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ХлопкоРабы. На севере Туркменистана бюджетников заставляют вручную "сдирать" листья нераскрытого хлопчатника
08:15 08.09.2018

Власти в Дашогузском велаяте Туркменистана заставляют работников бюджетных организаций вручную сдирать листья с нераскрытого хлопчатника, чтобы вовремя подготовиться к началу хлопкоуборочной кампании. Об этом 6 сентября сообщил корреспондент радио "Азатлык".

Сбор хлопка в северной области Туркменистана начнется 16 сентября.

"В этом году велаят не получил химикатов, используемых для дефлорации хлопчатника. Поэтому теперь для того, чтобы решить проблему [незрелости хлопчатника] эксплуатируют бюджетников", - сообщает корреспондент, добавив, что "листья заставляют собирать в мешки".

Государственное информационное агентство Туркменистананакануне сообщило о том, что в стране обеспечено достаточное количество дефолианта. Официальное агентство также сообщает, что для их распыления используются не только тракторы, но и специальные самолеты.

Корреспондент в регионе, ссылаясь не многих арендаторов и агрономов, сообщает, что обеспечение дефолиантом с использованием специальной техники, в том числе самолетов и тракторов не наблюдается, дефлорация осуществляется вручную.

Вместе с тем, для того, чтобы увеличить урожайность хлопчатника необходимо своевременно избавиться от его листвы при помощи специальных химикатов, то есть дефолианта.

31 августа корреспондент сообщал о плачевном состоянии хлопковых полей в Дашогузском велаяте. По его словам, из-за нехватки воды в регионе и недостаточного орошения была угроза высыхания хлопчатника, поэтому поля обработали большим количеством пестицидов.

Агрономы обращают внимание на то, что для урожайности хлопчатника важно правильно использовать химикаты, а также достаточно и вовремя поливать хлопчатник, чтобы он набрал определенную высоту.

Многие фермеры в Дашогузском велаяте рассказали о том, в этом году не было достаточно минеральных удобрений, необходимых для роста хлопчатника.

В конце июня корреспондент в регионе сообщал, что арендаторы жалуются на то, что не могут получить у государства обещанных минеральных удобрений. Тогда же он сообщал, что во всех этрапах Дашогуза имеют место проблемы, связанные с нехваткой спецтехники для обработки хлопковых полей. Также, в течение всего сезона фермеры жаловались на нехватку поливной воды.

Кроме того, арендаторы, занимающиеся выращиванием хлопка, жалуются на то, что цена, по которой государство закупает у них хлопок, не покрывает их финансовых расходов и усилий затраченных для на полях.

В этом году в Туркменистане для выращивания хлопка государство выделило в общей сложности 545 тысяч гектаров земли. Заявленный на этот год государственный план по заготовке хлопка составляет 1 миллион 50 тысяч хлопка сырца.

Дашогузским арендаторам в этом году поручено собрать 230 тысяч тонн хлопка. Из-за погодных условий в этом велаяте сев хлопка начался 28 марта, тогда как в Ахалском, Марыйском и Лебапском велаятах хлопок начали сеять 23 марта. Начало хлопкоуборочной кампании в данном регионе также начнется позже чем в других.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Туркменистан входит в первую десятку стран экспортеров хлопка.

Источник - ca-news.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536383700
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