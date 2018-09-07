"Я буду жестким с Китаем, потому что я должен таким быть", - Трамп угрожает ввести пошлины на китайские товары еще на $267 млрд

08:18 08.09.2018

Ввести пошлины на товары из Китая стоимостью $267 млрд планирует администрация президента Дональда Трампа. Об этом рассказало агентство Reuters в пятницу, 7 сентября.



"Я буду жестким с Китаем, потому что я должен таким быть", - цитирует Трампа "Федеральное агентство новостей".



Трамп подчеркнул, что американские власти могут ввести в короткие сроки пошлины на списки товаров в $267 млрд в дополнение к уже действующим пошлинам на $50 млрд и $267 млрд.



Торговый конфликт между Соединенными Штатами и Китаем продолжается в течение лета, после того как в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между странами.



В июле Соединенные Штаты установили тарифы в 25% на импорт 818 товаров из Китая общим объемом поставок на $34 млрд в год. Пекин на это ответил зеркально. 23 августа Вашингтон ввел новые пошлины на ряд китайских товаров объемом $16 млрд, на что власти КНР ответили тем же.



7.09.18