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Жаба душит. Конкурируя с Играми кочевников, казахи проведут Игры по этноспорту, - ВВС
09:00 08.09.2018

Фото: Первое заседание Всемирной конфедерации этноспорта прошло на Иссык-Куле в 2015 г.

Спустя три года в Казахстане состоятся первые Всемирные игры по этноспорту, заявил на прошедшей в Астане пресс-конференции президент ассоциации национальных спортивных игр Бекболат Тилеаухан. По его словам, соответствующее решение принято на прошедшем 14 августа в Стамбуле совете ЮНЕСКО по этноспорту.

Первые Всемирные игры по этноспорту проведут Всемирная конфедерация этноспорта, Министерство культуры и спорта Казахстана, а также ассоциация национальных видов спорта Казахстана.

Возможно, Кыргызстан потребует отдельных разъяснений, почему Казахстан готовится к проведению первых Всемирных игр по этноспорту, когда проводятся Игры кочевников.

Здесь игры в основном схожи, основное отличие в том, что Игры по этноспорту, в отличие от Игр кочевников, будут проводиться поочередно в разных странах. Как известно, Игры кочевников уже в третий раз Кыргызстан проводит у себя.

По словам информированных лиц, именно по этой причине Конфедерация этноспорта была вынуждена принять решение об очередности проведения игр.

"Мы как бы стали обманщиками, каждый раз проводя игры в Кыргызстане, потому что они давали деньги", - говорит президент конного спорта Кыргызстана Манас Султанов.

Оказывается, в самом начале, когда инициировали Игры кочевников, было решено, что мероприятие будет проводиться по очередности разными странами в формате Олимпийских игр. Именно поэтому при инициировании игр были выделены деньги рядом стран во главе с Турцией. Однако позже личным решением тогдашнего президента Атамбаева игры были повторно проведены в Кыргызстане, эстафета не была передана, поэтому был поднят вопрос о проведении отдельных игр по этноспорту.

В то же время экс-глава Департамента туризма при Минкультуры Максат Чакиев говорит, что казахи оспаривали право первыми провести Игры кочевников и что идея проведения игр по этноспорту с самого начала принадлежит кыргызам.

"Когда шла разработка положения по проведению Всемирных игр кочевников, казахи были очень заинтересованы, чтобы провести их первыми. Так как автором идеи выступала кыргызская сторона, мы сказали, что не отдадим, президенты в рамках Тюркского совета приняли такое решение, так и осталось. После этого казахские братья начали искать другие пути. Так как проведение Олимпиады очень дорогостоящее, они искали проекты наподобие Игр кочевников, этноспорта. Недавно они обнародовали положение всемирных Игр по этноспорту, заявив, что проведут их в 2021 году. Примечательно, что этот проект разрабатывали опять же мы. В 2012 году мы заявляли о Всемирных играх по этноспорту, разработали положение, в 2015 году создали Всемирную федерацию этноспорта для господина Билала Эрдогана. Он увез положение в Стамбул, провел форум, передал положение казахам. Однако основу разработали кыргызы, а конкретно мы – Максат Чакиев и Руслан Ашымканов", - сказал Максат Чакиев.

Звучит информация, что Кыргызстан передаст эстафету по организации Игр кочевников другой стране. Однако еще не точно, однозначное это решение и какой стране будет передана эстафета [перев. - публикация от 30.08.2018].

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4 сентября 2018

Источник - BBC. Кыргыз кызматы
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536386400
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