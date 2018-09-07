В Киргизии грядет очередная смена правительства. Фавориты в кресло 31-го премьера - Сариев и Сегизбаев

09:32 08.09.2018

В СКОРОМ ВРЕМЕНИ ЗАМЕНЯТ ПРЕМЬЕРА. НА САРИЕВА ИЛИ СЕГИЗБАЕВА...



Оказывается, в скором времени рассмотрят вопрос правительства, собираются выгнать премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева.

Судя по услышанному нами, намерены рассмотреть кандидатуру Темира Сариева на должность премьер-министра. Целью может быть завоевание авторитета в Чуе, ослабление там авторитета Атамбаева.

Если это не пройдет, говорят, следующим на очереди стоит кандидатура бывшего главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева.

Сейчас в общественности поговаривают, будто "Абдиль Сегизбаев предал Атамбаева, на основе предоставленной им информации арестовали Сапара Исакова".

Если учтем, что вместо Сапара Исакова премьер-министром стал бы Абдиль Сегизбаев, то как будто есть правда в словах, сказанных среди общественности.

Действительно, между Сапаром и Абдилем есть расхождение. К тому же ходят слухи, что присвоения звания генерала Абдилю добился Сооронбай Жээнбеков, твердя Атамбаеву.

В любом случае, кажется, что шаги Сегизбаева находятся под контролем общественности. Сейчас народу интересен каждый сделанный им шаг. Фотографируют его на улице, загружают фото в интернет.

Как бы там ни было, время само рассудит.



Источник - Ачык саясат

7.09.18