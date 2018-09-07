Россия ударит по американцам в Сирии? - Заур Караев

09:50 08.09.2018 Россия ударит по американцам в Сирии

Главной целью будет скандально известная база Эт-Танф, которая вряд ли устоит даже при одной атаке наших военных

Заур Караев



Материал комментируют:

Алексей Леонков



Россия и Соединенные Штаты уже как почти три года присутствую в Сирии одновременно. Американцы забрались в арабскую республику на год раньше, но до пришествия РФ толком ничего и не сделали. Исламское государство* продолжало бесчинствовать и вести победоносные кампании, террористы в других районах также никак не пострадали. Редкие вылеты интервентов, конечно, имели место быть, но серьезного ущерба от них не было. Единственной стороной, ощутившей это вмешательство, были правительственные силы.



Американцы активно поддерживали некоторые оппозиционные группы, ставившие своей целью свержение официальных властей. Поддерживали не только инструкторами, оружием, но и боевыми вылетами. Это ускорило приближение краха Башара Асада. Он терпел поражения на всех фронтах - с одной стороны его одолевали фанатики Багдади (лидер исламского государства - авт.), с севера давили резко усилившиеся курды, а другие оппозиционные группировки настолько поверили в собственные силы, что даже умудрились отбить пару-тройку районов Дамаска.



Иранцы старались помочь своему товарищу, но у них ничего не получалось - сирийский президент был очень близок либо к гибели, либо к позорному бегству. Кстати, в преддверии штурма столицы, который намеревались осуществить террористы, было немало слухов о том, что Асад будто бы даже уже выбрал место для вынужденной миграции. Однако ему удалось переиграть всех. Он позвал Россию, можно сказать, это был последний его шанс. Благо что интересы России, раззадоренной посткрымскими событиями, в некоторой степени совпадали с его.



Приход наших военных кардинальным образом изменил всю сирийскую ситуацию. Трансформациям подверглась в том числе и стратегия американцев. Они, опасаясь того, что русские их опередят, быстренько сколотили союз с наиболее эффективной частью сирийской оппозиции - с курдами. И так началась конкуренция с РФ.



Да, США, можно сказать, соревновались с Россией - кто быстрее освободит очередную провинцию от Исламского государства и связанных с ним групп. Разумеется, это была не забава, а защита и продвижение собственных интересов. В итоге псевдохалифат быстро пал, и на его руинах фактически образовалось два государства. Первое - это та самая асадовская Сирия, которая имеет мало общего со страной, существовавшей до 2011 года, вторая - курдская федерация по имени Рожава. С тех пор Вашингтон и Москва почти полностью посвятили себя противостоянию друг с другом.



Так, американцы неоднократно бомбили объекты нашего союзника - Сирийской арабской армии. Как-то раз был сбит даже самолет. А курдам периодически доставалось от действий ВКС. В какой-то момент даже дошло до прямого столкновения российских граждан с военными США. Наши наемники, выполняя совместно с сирийцами задание на восточном берегу Евфрата в Дэйр-эз-Зоре, ввязались в бои с американцами. Кончилось это плохо - задание было провалено, а в РФ полетели "двухсотые". Дело замяли, причем сами Штаты не особенно часто о нем вспоминали, а в Москве так и вовсе ограничились парой нейтральных комментариев. С тех пор у многих закралась мысль, что Кремль в обязательном порядке должен ответить на эту невиданную дерзость американцев. Пока ничего подобного так и не произошло.



Но вот, быть может, настал тот момент, когда все разочарованные патриоты могут наконец-таки почувствовать себя удовлетворенными. Дело в том, что совсем недавно была обнародована информация, согласно которой Россия собирается нанести удар по позициям США в Сирии. Причем распространил ее Пентагон в своих СМИ. Москва аргументирует это тем, что под защитой американцев находятся некоторые террористические группировки. Ликвидация последних необходима. Учитывая, что США не собираются разбираться с ними самостоятельно, Россия возьмет задачу на себя. Весьма интересно, что об этих своих планах наши военные сами сообщили западным "партнерам".



Разумеется, янки недовольны. Потому как любая военная активность против их союзников на подконтрольной им территории грозит большими рисками не только для этих самых союзников, но и для граждан США. Военные, базирующиеся в Эт-Танфе, уверяют, что любая агрессия близ базы заставит их немедленно отреагировать, причем даже без одобрения со стороны руководства.



Российский военный эксперт Алексей Леонков полагает, что удар в зоне контроля американцев, особенно возле Эт-Танфа возможен, но быть уверенным в этом пока нельзя.



- Удар по американцам - это полная чушь. Никто линию связи между нашими военными и силами коалиции не отменял. CCN (первыми о возможном ударе по подконтрольным американцам территориям сообщило именно это СМИ - авт.) просто хочет отвлечь внимание от Идлиба. Готовившаяся провокация Запада с этой химической атакой в Идлибе, кажется, полностью провалилась после того, как наши представители рассказали о деталях этой провокации, в том числе в ООН. Плюс ко всему много других факторов из-за которых эта инсценировка будет выглядеть нелепо. Уже этого просто так не сделаешь. Поэтому нужно как-то отвлечь общественное мнение, сказав, что Россия, например, борется не с террористами в Идлибе, а с американцами в Хомсе (в этой провинции находится база Эт-Танф - авт.).



"СП": - Американские СМИ как раз и сообщают, что РФ собирается нанести удар по группировкам, которые она считается террористическими. Просто эти группировки находятся в зонах контроля США.



- Если рассматривать ситуацию с этой стороны, то да, удар России по подконтрольным США территориям возможен. В случае с Эт-Танфом это особенно реально. Дело в том, что наше военное руководств не раз говорило, что оттуда часто выходят диверсионные террористические отряды, которые потом благополучно уничтожались. В этой зоне создан лагерь их подготовки, а недалеко от него находится даже лагерь беженцев. То есть мирные люди являются прикрытием, живым щитом для боевиков. Представители нашего военного ведомства в этой связи не раз просили коллег из Америки заканчивать играть в Аль-Каиду**, то есть выращивать террористов и направлять их в сторону освобожденных территорий. Если наши действительно задумали нанести по ним удар, то американцы гарантировано должны быть об этом предупреждены, при этом им настоятельно будет рекомендовано оттуда убираться. Нечто подобное ранее происходило под Дэйр-эз-Зором. Наши точно также обратились к американцам с просьбой уточнить, где располагаются их советники и представители частных военных компаний. Информация была предоставлена, и дополнительных проблем удалось избежать. Вообще же, Эт-Танф может быть разрушен российскими ВКС чуть ли не за один боевой вылет. И ничего бы там не было: ни этих террористов, ни лагерей для обучения, ни складов с оружием и так далее. Но все стопорится из-за небольшой группы американских военных, которые делают это место занозой для нас. Пока сложно сказать, что будет в будущем, но очевидно, что первоочередной задачей является сейчас Идлиб. С Эт-Танфом все будет позже решаться.



Новости Сирии: Террористы атаковали позиции сирийских войск в районе Пальмиры



* "Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.



** Аль-Каида решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.



7.09.18 Источник - svpressa.ru

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