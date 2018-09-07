Астанайские торжища. "Казахфильм", КИМЭП и ряд университетов могут продать частникам

10:01 08.09.2018

Также возможна продажа ряда железнодорожных больниц в нескольких регионах Казахстана, реализуемых МВД РК.



Киностудию "Казахфильм", ряд университетов и больниц планируется передать в частные руки в рамках программы приватизации до 2020 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на egov.kz.



Список, состоящий из 81 наименования, подлежащих приватизации объектов опубликован 6 сентября.



МОН выставило на продажу АО "Университет КИМЭП", "Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана", "Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева" и прочие.



Министерство культуры реализует АО "Казахфильм" имени Шакена Айманова", управление делами президента РК – АО "Центральная клиническая больница".



Казахстанский Минфин планирует передать частникам АО "Международный аэропорт города Петропавловска" и "Аэропорт Шымкент".



Также возможна продажа ряда железнодорожных больниц в нескольких регионах Казахстана, реализуемых МВД РК.