Брат президента Асылбек Жээнбеков – реальный "хозяин" кыргызского парламента? - "Айгай"

10:04 08.09.2018

Асылбек Жээнбеков – хозяин парламента?



4 сентября состоялась церемония открытия очередной сессии Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Торага парламента Дастанбек Жумабеков поздравил коллег с началом очередной сессии в Жогорку Кенеше. Затем церемония быстро закончилась, народные избранники разъехались по регионам, чтобы "работать с народом". Тогда сложилась интересная картина. Почти все депутаты столпились и один за другим начали здороваться с Асылбеком Жээнбековым. Даже с сидящим на почетном месте спикером они так не здоровались. Некоторые умудрились даже проводить А. Жээнбекова до его кабинета. Вот это да! Так чего от них ожидать? Так и надо нам, тем, кто терпит их, тем, кто избрал их!



Источник: газета "Айгай пресс" №10 от 07.09.2018 / стр. 2