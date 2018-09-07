В Узбекистане наказали милиционеров за распространение интимного видео с участием муллы

11:46 08.09.2018

Управление внутренних дел Хорезмской области Узбекистана официально извинилось перед муллой-табибом из Хорезмской области Абдухамидом Атаджановым, чье видео интимного характера распространилось в августе в соцсетях.



Сотрудники милиции, распространившие данное видео, привлечены к дисциплинарной ответственности, передает centralasian.org.



Видео, на котором запечатлено, как пожилой мулла сидит обнаженным в своей комнате рядом с молодой женщиной, распространилось в узбекском сегменте социальных сетей 18 августа. На кадрах также запечатлено, как неожиданно ворвавшиеся в комнату сотрудники милиции, направив камеру на муллу и сидевшую рядом с ним женщину, начинают допрашивать обоих. В это время женщина начинает одеваться, а мулла обвиняет милиционеров в посягательстве на его частную жизнь.



Абдухамид Атаджанов заявил, что видео было сделано шесть лет назад сотрудниками местной милиции. "У меня нет жены, поэтому я не совершил никакого преступления. Я лежал с женщиной в своем доме, разве это запрещено? Или мулле запрещено вступать в половую связь? Я согласился на интимную связь с той молодой женщиной, так как у меня не было жены, сделал это от безвыходности. Эта женщина сама пришла в мой дом, я не заставлял ее прийти ко мне. Придя в мой дом, она сказала мне: "У вас, оказывается, нет жены. Я могу сделать вам массаж, постирать ваши вещи". Потом между нами произошла интимная близость. Но неожиданно в мой дом ворвались сотрудники милиции и начали снимать нас на видео. Теперь они выставили в соцсети видео шестилетней давности", – сказал он.



На прошлой неделе некоторые жительницы Ургенча рассказали, что в своем время обращались за помощью к Абдухамиду Атаджанову, но затем подвергались сексуальным домогательствам со стороны муллы. Однако Атаджанов отверг все предъявленные обвинения.