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Кровная смесь: власти Таджикистана против родственных браков
13:11 08.09.2018

Президент страны назвал главную причину рождения детей-инвалидов

Игорь Кармазин

В Таджикистане уже два года действует запрет на родственные браки. Президент страны Эмомали Рахмон говорит, что, несмотря на это, до 60% детей-инвалидов появляются в результате таких союзов. Некоторые погибают при рождении, остальные страдают всю жизнь. Портал iz.ru разбирался в причинах живучести традиции родственных браков.

По воле Всевышнего

Шукрона Муслимова учится в специальной школе-интернате Гиссарского района Таджикистана. 14-летняя девочка не может самостоятельно ходить, передвигается в инвалидной коляске. Ее родные сестры-двойняшки Хадича и Хевел младше на семь лет, но рост у всех одинаковый. Три девочки появились на свет с врожденными болезнями суставов. "В этом году я должна была учиться в шестом классе, но я на семь лет отстала от школы. Теперь учусь во втором классе со своими сестрами. Поначалу мама не хотела приводить нас сюда, но мы убедили ее, что хотим учиться", - говорит Шукрона.

Дедушка и бабушка девочек были родными братом и сестрой, а мать с отцом - двоюродные. "Шукрона росла здоровой. Только в два с половиной годика мы заметили, что в руках у нее нет костей... Детский врач поставил диагноз "рахит", но я показала ребенка другим медикам. Те подчеркнули, что причиной патологии является мой брак с двоюродным братом", - говорит мать инвалидов Хайриниссо.

По ее словам, на свадьбе настояли родственники, молодые не смогли им возразить. В семье хотели укрепить родственные узы, но получилось наоборот - сегодня никто друг с другом не общается. "Я сама погубила свою жизнь, я настрадалась, и в 30 лет развелась с мужем. В новом браке у меня родился здоровый сын, но я очень люблю своих девочек. Благодаря им научилась терпению и смирению. Считаю, что такими мне их дал Всевышний", - рассуждает женщина.

Высоко в горах

Родственные браки в Таджикистане - давняя традиция, которая сохранялась и в годы советской власти. Особенно сильна она в сельских и горных районах севера страны, в частности в Джаббар-Расуловском, Бободжон-Гафуровском и Исфаринском районах. Там выбор будущих супругов не так велик по причине малонаселенности. Все жители одного кишлака могут состоять в том или ином родстве друг с другом.

Интересно, что далеко не всегда причиной родственного брака является бедность. Наоборот, часто состоятельные таджики заботятся о материальном благополучии семьи и делают все, чтобы нажитое не распылялось. Кроме того, такие союзы считаются более стабильными - они получают поддержку от родителей, местной общины.

Родители дочерей стремятся выдать девочку замуж за родственника, чтобы уберечь ее от возможного насилия в семье. "Родители заинтересованы в том, чтобы она попала в хорошие руки. Все берет начало от проблем, связанных с домашним насилием, с патриархатом. В сельских регионах Таджикистана, к сожалению, существовали такие обряды, когда бедных детей еще в период их младенчества родители скрепляли "моральными узами". Оба молодых человека растут с психологической нагрузкой, потому что их будущее уже предрешено. "Даже если я сейчас влюблюсь в другую девочку или в другого парня, у меня другого будущего нет", - объясняет таджикский журналист Хиромон Бакозода.

Ислам довольно строго регулирует женитьбу мужчины. Согласно суре Корана "Ан-Ниса", нельзя вступать в союз с матерью, бабушкой, дочерью, внучкой, родными сестрами, их дочерями и тетями. Отдельно оговаривается запрет на бракосочетание между лицами, выкормленными молоком одной женщины. Можно заметить, что кузины в этом списке отсутствуют.

"Сынок мечтал стать футболистом"

Девушка Рузи (имя изменено) про свою свадьбу на камеру говорить отказывается, на съемке виден только затылок. "Моя бабушка, покойная, решила, что надо женить меня и моего двоюродного брата. Она не хотела терять родственные узы со своей родной сестрой. Она говорила, что наш брак укрепит семью и родственные связи станут еще прочнее. Нас, разумеется, никто не спросил. Никто не объяснил, какие могут быть последствия", - вспоминает она.

Первый сын Рузи родился с инвалидностью: у него расщепление неба ("заячья губа"). Он перенес три операции, ходит с имплантами в ротовой полости, но врачи говорят, что хирургическое вмешательство понадобится еще не раз. "Мечтает стать знаменитым футболистом, но из-за инвалидности его никуда не берут. В секции футбола боятся, что мяч попадет в лицо, и он получит травму. Там не хотят рисковать. Сынок, конечно, сильно расстраивается", - объясняет девушка.

Она добавляет, что мальчику тяжело учиться в школе. "Попадаются очень жестокие дети. Обзывают уродом, страшилищем и еще много другого обидного", - говорит Рузи.

Второй ребенок Хамиды - девочка. Она родилась без отклонений. Второй сын весил всего 900 граммов и умер сразу после рождения. "Врачи потом сказали, что патологии родственного брака сильнее сказываются именно на мужской линии", - делится собеседница с журналистами.

Инвалиды по традиции

Государство давно признало проблему. В год в Таджикистане рождается более 200 тыс. детей. Из них 2,5 тыс. - инвалиды. 50–60% таких девочек и мальчиков - плод близкородственных союзов. Согласно исследованию министерства здравоохранения, половина детей, рожденных в семье, где муж и жена являются двоюродными братом и сестрой, имеют тяжелые генетические заболевания. 15% малышей умирают в раннем младенчестве, остальные страдают всю жизнь.

В 2016 году в Таджикистане вступил в силу законодательный запрет близкородственных союзов. В стране было запрещено вступать в брак не только родным, но и двоюродным, и троюродным братьям и сестрам, а также дядям и тетям со своими племянниками и племянницами. Загсы получили указание обращаться в местные махалинские (районные) советы, уточнять, кем приходятся друг другу жених и невеста. Кроме того, в Таджикистане было введено обязательное медицинское освидетельствование молодоженов.

Проблема, однако, сохраняется. Президент страны Эмомали Рахмон 1 сентября 2018 года в ходе встречи с работниками здравоохранения заявил, что среди детей до пяти лет каждый пятый рождается низкорослым, каждый четвертый страдает малокровием, каждый десятый появляется на свет с малым весом. Глава государства отметил, что их содержание обходится государству в 24 млн сомони (около $2,5 млн) в год, при этом только на одного больного ребенка тратится свыше 14 тыс. сомони ($1,5 тыс.).

Рахмон подчеркнул, что в стране проживает 26 тыс. несовершеннолетних инвалидов. Такая же цифра называлась и два года назад. Ежегодно регистрируется около 1,3–1,4 тыс. новых детей-инвалидов. С другой стороны, примерно такое же количество детей достигает 18 лет и переходит в иную категорию. Почему же численность не снижается? Во-первых, в некоторых случаях большие и богатые семьи идут на ухищрения, подкупают местных, районных чиновников.

Во-вторых, уже заключенных браков законодательная норма не коснулась. Никто не может принудить супругов развестись или отказаться от рождения детей. Специалисты считают, что сравнивать статистику можно будет не ранее чем через 10 лет, когда в стране появится достаточное количество новых семей. Пока же проблема остается реальностью для Таджикистана.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536401460
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