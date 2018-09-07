|Сборная Кыргызстана на первом месте в медальном зачете III Всемирных игр кочевников - 100 медалей
13:18 08.09.2018
Мы на первом месте! У Кыргызстана 100 медалей Игр кочевников
Это еще не окончательный список, но сборная КР уверенно возглавляет турнирную таблицу.
Сборная Кыргызстана стоит на первом месте в медальном зачете III Всемирных игр кочевников - в ее копилке 100 медалей, сообщила пресс-служба Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.
Это данные на утро субботы. Сегодня, 8 сентября, перед закрытием ВИК пройдут последние туры интеллектуальных игр.
Медальный зачет выглядит следующим образом:
- Кыргызстан - 100 медалей (40 золотых, 30 серебряных, 30 бронзовых);
- Казахстан - 69 медалей (16 золотых, 24 серебряных, 29 бронзовых);
- Россия - 52 медали (16 золотых, 11 серебряных, 25 бронзовых);
- Туркменистан - 27 медалей (10 золотых, 5 серебряных, 12 бронзовых);
- Узбекистан - 33 медалей (7 золотых, 8 серебряных, 18 бронзовых);
- Венгрия - 12 медалей (4 золотых, 4 серебряных, 4 бронзовых);
- Иран - 12 медалей (4 золотых, 3 серебряных, 5 бронзовых);
- Украина - 9 медалей (3 золотых, 3 серебряных, 3 бронзовых);
- Монголия - 17 медалей (2 золотых, 4 серебряных, 11 бронзовых);
- Турция - 6 медалей (2 золотых, одна серебряная, 3 бронзовых);
- Азербайджан - 15 медалей (1 золотой, 6 серебряных и 8 бронзовых);
- Таджикистан - 5 медалей (1 золотой, 2 серебряных и 2 бронзовых);
- Китай - 6 медалей (одна золотая, одна серебряная, 4 бронзовых);
- Болгария - 2 медали (одна золотая, одна бронзовая);
- Сербия - 2 медали (одна золотая, одна бронзовая);
- Германия - 2 медали (одна золотая, одна бронзовая);
- Объединенные Арабские Эмираты - 2 медали (одна золотая, одна бронзовая);
- Литва - одна золотая медаль;
- Латвия - одна золотая медаль;
- Грузия - 5 медалей (2 серебряных, 3 бронзовых);
- США - 3 медали (одна серебряная, 2 бронзовых);
- Эстония - 2 медали (одна золотая, одна бронзовая);
- Аргентина - одна серебряная медаль;
- Польша - одна серебряная медаль;
- Молдова - 2 бронзовые медали;
- Армения - одна бронзовая медаль;
- Индия - одна бронзовая медаль;
- Нидерланды - одна бронзовая медаль;
- Япония - одна бронзовая медаль;
- Сингапур - одна бронзовая медаль;
Еще 47 стран не завоевали к настоящему времени ни одной награды.