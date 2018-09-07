Турция: порочный круг неолиберального порядка, - С.Кожемякин

17:52 08.09.2018 Турция: порочный круг неолиберального порядка



Турция переживает экономический спад, усугубляющийся конфликтом с США. Причину проблем вскрывает Компартия, доказывающая, что в основе кризиса лежит неолиберальная модель, от которой турецкие власти не собираются отказываться.



Разменные монеты конфликта



Среди государств мира, с которыми успела рассориться администрация Трампа, оказалась Турция. Этому не помешали многолетние союзнические отношения. Напомним, что Анкара не просто входит в НАТО - на территории страны расквартированы военные базы США Инджирлик и Кюреджик.



Противоречия накапливались долго. Турцию раздражает ставка Вашингтона на сирийских курдов и убежище, которое Соединенные Штаты дают богослову Фетхуллаху Гюлену. Последний обвиняется в руководстве "террористической сетью", стоящей за попыткой переворота в июле 2016 года. В свою очередь американское руководство недовольно внешнеполитическими маневрами Анкары, поддерживающей контакты с государствами из черного списка Белого дома. Турция отказалась поддержать антииранские и антироссийские санкции и заключила с Москвой контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400. Летом в турецкой столице прошел совместный с Пекином финансово-инвестиционный форум, на котором главы сотен компаний обсуждали перспективы реализации стратегии "Один пояс - один путь".



Несколько месяцев назад скрытые от глаз течения стали прорываться на поверхность. В мае в США по обвинению в нарушении антииранских санкций был осужден видный турецкий банкир Хакан Атилла, близкий к семье Тайипа Эрдогана. Летом разгорелся скандал, связанный с покупкой



С-400. Американский конгресс подверг сделку критике и потребовал приостановить поставку Анкаре свыше 100 истребителей F-35. Наконец, на весь мир прозвучало имя протестантского пастора Эндрю Брансона. Свыше двадцати лет назад он приехал из США в Турцию и возглавил небольшой приход в городе Измир. В 2016 году, вскоре после попытки переворота, Брансона арестовали по обвинению в шпионаже, связях с Рабочей партией Курдистана и движением Гюлена.



Два года его судьба не особо интересовала вашингтонское руководство, но углубляющийся конфликт требует все новых разменных монет. Прибегнув к излюбленной "твиттер-дипломатии", Трамп назвал Брансона "безвинным человеком веры", который должен быть немедленно освобожден. Вслед за этим США ввели санкции против двух членов турецкого правительства - глав МВД и минюста, якобы причастных к осуждению пастора. Администрация Трампа пытается убить двух зайцев: во-первых, заручиться поддержкой протестантского электората в преддверии ноябрьских выборов, а во-вторых, надавить на Турцию.



Дальше - больше. В августе США вдвое повысили ввозные пошлины на турецкие сталь и алюминий. В ответ Анкара объявила о бойкоте американских электронных товаров и ввела ответные пошлины на два десятка товаров, включая автомобили, сельхозпродукцию и алкоголь. Президент Турции не жалеет гневных слов для обличения вчерашних друзей. Действия администрации Трампа Эрдоган сравнивает с нападением на национальный флаг и религию, уточняя, что их цель - поставить турецкий народ на колени. В статье для газеты "Нью-Йорк таймс" он заявил, что, несмотря на 60 лет стратегического союза между странами, США не хотят с уважением относиться к опасениям его страны. "Если Вашингтон не откажется от однобокого и неуважительного курса, то Турция будет искать новых друзей и союзников", - пригрозил Эрдоган.



Коса на камень



Подобные высказывания вызвали вал самых невероятных прогнозов. В ряде российских СМИ назвали решенным делом выход Анкары из НАТО, попутно предсказывая создание некоего стратегического союза в составе России, Китая, Ирана и Турции. Невольно вспоминаются знаменитые пикейные жилеты из романа "Золотой теленок" с их "глубокомысленными" политическими оценками вроде того, что "Черноморск будет объявлен вольным городом в ближайшие же дни".



На самом деле ни о каком принципиальном разрыве с Западом речь не идет. Эрдоган и его окружение ведут привычную игру, используя патриотические и антизападные лозунги для сохранения своего в основном консервативно настроенного избирателя. Кроме того, лавируя между различными центрами силы, президент добивается выгодных для политического класса и крупной турецкой буржуазии условий, однако страна по-прежнему очень крепко встроена в систему мирового империализма. Это становится понятным, если проанализировать все действия и заявления руководства, а не выделять какую-то одну их часть. Например, столкнувшись с жесткой позицией США, Анкара стала стремительно восстанавливать отношения с Евросоюзом, заметно подпорченные за последние годы. Посетивший Францию министр финансов (и одновременно зять Эрдогана, что придает его визиту дополнительную значимость) Берат Албайрак заявил о готовности забыть о разногласиях.



Не менее характерно высказывание министра иностранных дел Турции, сделанное во время посещения Литвы 28 августа. "Наши отношения с Россией не являются альтернативой отношениям с Евросоюзом или США. Турция проводит сбалансированную политику", - сообщил Мевлют Чавушоглу. Говоря об С-400, он откровенно признался, что эти комплексы не являются предпочтением Анкары, но страна была вынуждена их закупить, поскольку не получила запрашиваемый у Вашингтона ЗРК "Пэтриот".



Эта политика торга и маневрирования много раз помогала Эрдогану, но тут, как говорится, нашла коса на камень. Методы дипломатии Трампа оказались идентичными. Угрозы, блеф, шумная риторика ради выгодной сделки - все это отличает главу Белого дома не менее, чем хозяина Аксарая (резиденции турецкого лидера), а потому идти на поводу у Эрдогана Трамп не стал.



Долго ли продлится эта дуэль, сказать сложно. Осмелимся предположить, что первой пойдет на уступки Анкара. К этому ее подталкивает углубляющийся экономический кризис. Национальная валюта - лира - обесценилась с начала года более чем на 40 процентов, инфляция уже достигла 16 процентов. Вопреки некоторым оценкам, американские санкции не спровоцировали, а лишь подстегнули проблемы, которые накапливались много лет. Как отмечается в недавно опубликованном заявлении Коммунистической партии Турции (КПТ), в их основе лежит неолиберальная экономическая политика правительства Эрдогана.



Здесь нет преувеличения. В 2002 году, сразу после прихода к власти Партии справедливости и развития, Анкара приступила к радикальным реформам под контролем Международного валютного фонда. Масштабная приватизация привела к дерегулированию экономики. Западным корпорациям создавались максимально выгодные условия. Этому способствовало создание многочисленных особых экономических зон, где компании освобождались от налогов и экологических требований, а также пользовались дешевой и практически бесправной рабочей силой. Новое трудовое законодательство ввело "гибкую" занятость и дало почти неограниченные полномочия работодателям, в том числе сняв с них ответственность за безопасность на производстве. Права профсоюзов были сокращены, а уровень вовлеченных в них трудящихся снизился с начала 2000-х годов почти наполовину. Настолько же упало число рабочих, охваченных коллективными договорами. "Правительство сделало наши кровь, пот и слезы подарком для тех, кого оно пригласило в страну, - говорится в заявлении КПТ. - Монополии разграбили природные и социальные ресурсы, обеспечили себе сверхприбыли".



Экспансия иностранного капитала искалечила экономику Турции и сделала ее уязвимой от внешних факторов. В частности, в стране почти прекратился выпуск промежуточных товаров - сырья и комплектующих изделий для отечественного производства. Их турецкие компании вынуждены закупать за рубежом. Это, а также большая зависимость от европейской и американской банковской системы привели к росту корпоративной задолженности, приблизившейся к 300 миллиардам долларов, что составляет треть ВВП. Неконтролируемые заимствования и проблемы с оплатой кредитов напоминают лавину, которая может задавить собой всю экономику.



При этом турецкие коммунисты постоянно подчеркивают отсутствие принципиальных различий между зарубежным и национальным капиталом. Попытки турецкой буржуазии добыть себе "жизненное пространство" изобличают в ней ту же хищническую суть. Это видно и в Сирии, которую турецкий правящий класс хочет включить в сферу своего влияния, и в самой Турции, народ которой капитал рассматривает исключительно как источник собственных прибылей.



Диктатура денежных мешков



Неолиберальная политика настолько крепко привязала Турцию к западному капиталу, что пространство для маневра у Эрдогана очень ограничено, а малейшие попытки проводить самостоятельный курс встречают жесткое противодействие. По словам коммунистов, при всех популистских демаршах страна остается встроенной в империалистическую систему. Реальных шагов, чтобы избавиться от этой зависимости, власть не предпринимает, лишь укрепляя ультрарыночную модель. В конце августа правительство приняло среднесрочный план, среди мер которого - увеличение автономии Центробанка, финансовая поддержка крупных компаний и банков в объеме почти 100 миллиардов долларов и одновременно - резкое сокращение бюджетных расходов.



Другими словами, бремя кризиса перекладывается на простых граждан. "Сегодня власть заявляет, что "все мы в одной лодке", а завтра применит против вас различные программы "стабилизации", означающие абсолютное обнищание и еще более тяжелую эксплуатацию", - предупреждают в КПТ. Верность этих слов подтверждается ежедневно.



В стране начались массовые увольнения. В городе Газиантеп за две недели остались без работы свыше тысячи сотрудников текстильных фабрик, в Стамбуле уволены 700 строительных рабочих, под угрозой увольнения - тысячи металлургов. Все чаще работодатели прибегают к практике сверхурочного труда без дополнительной оплаты.



Попытки забастовок жестко пресекаются. Прежде это оправдывалось режимом чрезвычайного положения, а после его отмены парламент поспешно принял новый закон о борьбе с терроризмом, фактически закрепляющий ограничительные меры. Местным властям предоставлено право запрещать любые массовые собрания и стачки, людей могут задерживать и содержать под стражей без предъявления обвинений сроком до полутора месяцев и т.д. Под видом борьбы с терроризмом продолжаются массовые чистки. Только в июле по обвинению в связях с гюленистами были уволены почти 20 тысяч госслужащих.



Наблюдая за событиями в Турции, трудно отделаться от сравнения с Россией. А параллелей немало. Российская буржуазия точно так же активно прибегает к патриотической маскировке и точно так же пытается занять свое "место под солнцем", что приводит к столкновению с Западом. Но прогрессивность отечественного капитала - это пропагандистская уловка. Все его действия носят не "общенациональный", а классовый характер. Он в любой момент ради собственной выгоды предаст интересы страны и готов высасывать из нее все соки не хуже пришлых капиталистов.



Поэтому рецепты турецких коммунистов актуальны и для России. В КПТ считают в корне неверным отделять сопротивление "международным финансовым боссам" от борьбы с "домашними паразитами". Требуя выхода страны из НАТО и изгнания иностранных военных баз, партия указывает, что этого невозможно достичь в рамках существующей системы. "Сегодняшний порядок - это порядок "денежных мешков", которые получают огромную прибыль благодаря тесным отношениям с США, НАТО и ЕС и которые видят эти отношения гарантией продолжения своего правления", - отмечается в заявлении КПТ.



Ни одна из ведущих оппозиционных партий, продолжают коммунисты, не в состоянии изменить этот порядок, поскольку все они поддерживают буржуазный строй, пусть и требуя его "улучшения". Противостоять системе может только организованная сила трудящихся. "Мы должны бороться с нищетой и безработицей, выступать против сокращения зарплат, продления рабочего времени и увольнений. Мы должны возродить культуру солидарности, которая загнана в угол господством денег… Наша задача - подняться против несправедливости, против перекладывания всей тяжести кризиса на плечи рабочих. Этот социальный порядок должен быть свергнут. Господство капиталистов должно подойти к концу", - уверены в Компартии Турции.



Испытывая тяжелый и все более углубляющийся кризис, страна находится перед судьбоносным выбором: либо продолжение антинародного либерального курса, либо сплочение трудового народа в борьбе за иное будущее. Впрочем, то же самое можно сказать и о всех других государствах, находящихся под игом капитала.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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